    16 de octubre de 2025 - 17:23

    Así comenzó el concurso Guarda 14 que premia la innovación y la excelencia en vinos

    Bajo la dirección técnica de la ingeniera Cristina Pandolfi y la organización de Diario Los Andes, el Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda 14 dio inicio con una cena en Bosco Restaurante.

    Productores, sommeliers y comunicadores participaron de la cena apertura del concurso.

    Foto:

    Los Andes/ Marcelo Álvarez
    Por Celeste Laciar

    Vinos, innovación y excelencia: así comenzó el concurso Guarda 14

    Por Celeste Laciar
    En septiembre crecieron las exportaciones de vino, pero el acumulado anual sigue en baja

    Las exportaciones vitivinícolas repuntaron en septiembre, pero siguen en baja anual

    Por Redacción Economía

    Tecnología e innovación al servicio de una cata justa y profesional

    Durante la velada, Pandolfi brindó la bienvenida oficial y presentó la plataforma digital que será la herramienta central del concurso, garantizando transparencia, trazabilidad y profesionalismo en cada una de las evaluaciones.

    GUARDA- Foto 2
    Cristina Pandolfi dio la bienvenida oficial y presentó la plataforma digital que asegura la transparencia del concurso.

    “Este sistema digital nos permite optimizar el proceso de cata, evitar errores y registrar en tiempo real cada decisión técnica, siguiendo los estándares internacionales”, explicó Pandolfi ante los jurados.

    La sesión también incluyó una instancia de on-boarding para que los participantes se familiarizaran con la app, sus funcionalidades y las recomendaciones previas al inicio de las degustaciones.

    GUARDA- Foto 4
    Los jurados realizaron el on-boarding para conocer la nueva herramienta de evaluación.

    La cena, en un ambiente distendido y de camaradería, marcó el punto de partida de un concurso que crece año a año, consolidándose como uno de los más prestigiosos de la industria vitivinícola argentina.

    GUARDA- Foto 3
    Una selección de vinos únicos y exclusivos acompañó la cena inaugural, reflejando la diversidad y calidad del vino argentino.

    GUARDA- Foto 5
    Un brindis de apertura marcó el inicio de la edición 2025 del Concurso Guarda 14.

