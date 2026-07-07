Concurso Guarda14: Bodega Familia Furlan ganó un Gran Oro con un blend de blancas que combina Torrontés y Semillón

El Concurso Guarda14 , reconoció en su cuarta edición la calidad de vinos y espirituosas elaborados por productores de distintas provincias. La competencia distinguió el trabajo técnico detrás de cada etiqueta y se realizó bajo las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV) .

Entre las bodegas premiadas estuvo Bodega Familia Furlan , que recibió una Medalla Gran Oro por su vino Abel Furlan Torrontés/Semillón 2025 . El reconocimiento fue entregado en Mendoza y destacó un blend elaborado con uvas del Valle de Uco .

La evaluación de las muestras se realizó el 16 de octubre en el Hotel Diplomatic de Mendoza, mientras que la entrega de premios tuvo lugar el 6 de noviembre en el Hotel Sheraton. El concurso estuvo bajo la dirección técnica de la Ingeniera Agrónoma Cristina Pandolfi y contó con la fiscalización de la escribana pública Silvia Cervós.

El vino premiado combina Semillón de La Consulta y Torrontés de Tupungato en una propuesta de Bodega Familia Furlan.

Desde sus comienzos, la bodega trabajó bajo un concepto de partidas limitadas y vinos personalizados, con una mirada enfocada en expresar las características del terruño mendocino. Con el paso del tiempo, la familia consolidó una identidad basada en la tradición vitivinícola y la búsqueda de nuevas expresiones enológicas.

Al explicar el concepto detrás de sus vinos, desde la bodega señalaron que “ la creación de nuestros vinos es la consagración de años de esfuerzo y dedicación a la vitivinicultura, fruto del trabajo de toda la familia ”. Además, remarcaron que buscan elaborar vinos “ nobles, honestos, expresivos y elegantes ”, combinando creatividad e innovación con el respeto por la historia familiar.

“Buscamos crear vinos que sean nobles, honestos, expresivos y elegantes, siendo creativos e innovadores, pero respetando nuestra historia y herencia vitivinícola transmitida a través de tres generaciones en nuestra familia”, explicaron desde Bodega Familia Furlan.

El terroir del Valle de Uco fue clave para el reconocimiento del vino premiado

El Abel Furlan Torrontés/Semillón 2025 se elaboró a partir de dos variedades representativas del Valle de Uco. Desde la bodega explicaron que el blend combina la complejidad del Semillón proveniente de La Consulta con la intensidad aromática del Torrontés de Tupungato.

Según detallaron, “este blend fusiona dos uvas muy características del terroir del Valle de Uco: la complejidad del Semillón de La Consulta, con la intensidad aromática del Torrontés de Tupungato”.

Desde la bodega destacaron que “esta combinación garantiza frescura y una acidez vibrante, junto a una gran fineza y elegancia”. Además, señalaron que se trata de un vino que busca homenajear “la gran diversidad y riqueza vitivinícola del Valle de Uco”.

El reconocimiento destacó un vino blanco de partidas limitadas que combina tradición familiar, innovación y el potencial del terroir mendocino.

La elección de estas variedades permitió construir una propuesta diferente dentro de los vinos blancos argentinos, con una identidad marcada por el origen de sus uvas y el trabajo técnico detrás de la elaboración.

La decisión de no usar madera definió el perfil del Abel Furlan Torrontés/Semillón 2025

Uno de los aspectos técnicos que marcó la diferencia en el resultado final del vino fue la decisión de no utilizar madera durante el proceso de elaboración. Según explicaron desde Bodega Familia Furlan, esta elección permitió conservar la pureza de las variedades utilizadas.

“La decisión de no usar madera fue fundamental para poder expresar la pureza de las dos variedades, logrando la mejor combinación posible para este vino para expresar intensidad y delicadeza al mismo tiempo”, indicaron desde la bodega.

Esta definición enológica buscó potenciar las características naturales del Torrontés y el Semillón, manteniendo un equilibrio entre frescura, intensidad aromática y elegancia. El resultado fue un vino que expresa la identidad de las uvas y del lugar donde fueron cultivadas.

Un blend innovador con potencial de evolución en botella

Dentro del portfolio de Bodega Familia Furlan, el Abel Furlan Torrontés/Semillón 2025 se distingue por una combinación poco frecuente en el mercado argentino. La bodega destacó que se trata de un blend que une dos variedades tradicionales con una propuesta diferente.

Desde la familia explicaron que “este es un blend innovador que fusiona dos uvas tradicionales argentinas, en una combinación que no suele ser muy común en nuestro mercado”.

Además, señalaron que el vino presenta condiciones para ser disfrutado en el presente, aunque también cuenta con capacidad de evolución. “Este es un vino que se presenta con características extraordinarias para degustarlo ahora, pero que si uno se anima a esperar el paso del tiempo puede transformarse verdaderamente en algo sublime”, expresaron.

Desde la bodega también destacaron la experiencia con cosechas anteriores conservadas en su cava familiar. “En nuestra cava familiar tenemos lotes anteriores de este mismo vino que han evolucionado en forma excelente y que solemos abrir solo en momentos especiales de nuestra cotidianeidad familiar”, concluyeron.