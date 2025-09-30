Argentina Spirits Awards: el certamen que premia las bebidas espirituosas, aperitivos y vermut, ¿cuánto y dónde es?

La segunda edición de Argentina Spirits Awards ya está en marcha para reconocer a los productores más destacados de bebidas espirituosas , aperitivos y vermut . Organizado por el Ing. Agr.

Luciano Palumbo , fundador de la destilería Domador de Sombras, y el sommelier Marcos Francisca , creador de la Academia de Sommellerie, el concurso se consolida como un referente internacional por la calidad de su jurado y la transparencia en la evaluación de las muestras.

El certamen, que se desarrollará del 22 al 25 de octubre en Mendoza, busca superar las 600 muestras provenientes de ocho países, incluyendo delegaciones oficiales de Brasil y Perú.

Además de premiar a las mejores destilerías y productos con Gran Oro, Oro, Plata y Bronce, ASA ofrece a los participantes un retorno detallado sobre la calidad de sus bebidas frente a estándares internacionales.

Las muestras serán evaluadas a ciegas por un jurado de 50 expertos provenientes de Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Japón, Colombia y Canadá. Entre los referentes nacionales destacan Gabriel Guardia, Mariela Thimental, Sebastián Oddone, Alessandro Conti, Héctor ‘Tito’ Whisky, Matías Juricich, Analía Videla y Rodrigo Kohn . Por el lado de los internacionales, de Chile participan Tomás Scharaer, Isabel González y Vania Arnaeda ; de Perú, Lucero Villagarcía ; y de Paraguay, Jenifer Snaider .

Además, la competencia contará con la presencia del japonés Toshio Ueno, Master of Sake y una de las máximas autoridades mundiales en sake, shochu y vinos. Su rol también incluirá asesoramiento y participación en la evaluación de las muestras de bebidas orientales.

“Cada productor obtiene un puntaje asociado a una medalla y una justificación escrita por el presidente del jurado, consensuada con todo el panel de cata. La idea es entender cuál fue la búsqueda del productor, sin dejarnos llevar por gustos personales ni conceptos preestablecidos”, explica Luciano Palumbo. El concurso incluye destilados con y sin crianza, licores, aperitivos y RTD (Ready to Drink), evaluados con metodología y planillas recomendadas por la OIV para asegurar objetividad y transparencia totales.

Cuándo y dónde es el Argentina Spirits Awards

El 25 de octubre, el Espacio Arizu de Godoy Cruz será escenario de la Expo Internacional de Bebidas y la entrega de premios de ASA 2025. El evento reunirá a sponsors y productores de la industria, con degustaciones de destilados, cervezas, vinos, café y aperitivos, además de un espacio para networking, innovación y capacitación.

La jornada incluirá una Masterclass de sake a cargo de Toshio Ueno, Master of Sake y referente internacional en bebidas orientales. “Tener en ASA a uno de los referentes más prestigiosos dictando una Masterclass de sake es un honor muy grande y una oportunidad única de aprender y degustar esta maravillosa bebida”, señala Palumbo.

La Expo contará también con DJ en vivo y un espacio dedicado a desarrolladores y proveedores de insumos y herramientas para la industria. Las entradas ya están disponibles en Passline y en la web oficial: