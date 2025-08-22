Cócteles dulces: las 5 opciones de tragos si sos team fruta y frescura

Los cócteles dulces combinan frutas y licores para ofrecer tragos suaves, frescos y llenos de sabor. Ideales para quienes buscan bebidas agradables al paladar, estos tragos destacan por su dulzura y por no resultar amargos ni excesivamente fuertes.

En esta selección presentamos cinco recetas que destacan por su frescura y sabor , perfectas para compartir o disfrutar en momentos de relax . Desde la ternura de un Triple P hasta la vitalidad de una Fiesta de Sandía , cada cóctel ofrece una experiencia única que conquista a quienes disfrutan de bebidas espirituosas dulces .

Perfecto para disfrutar en una tarde de calor, este cóctel es refrescante y fácil de preparar .

Cóctel sandia

Modo de preparación:

Colocar los ingredientes dentro de una coctelera junto con el hielo, agitar bien durante unos segundos para integrar todo. Colar sobre un vaso alto y decorar con la rodaja de limón.

Daiquirí de Banana

Una versión más dulce y sabrosa del clásico Daiquirí, con una sensación de frescura que lo hace irresistible.

Ingredientes:

1 banana

1 onza de licor de banana

2 onza de ron

2 onza de jugo natural de limón

1 onza de jugo de naranja

2 cucharadas de almíbar de banana

3 cucharadas de azúcar blanca

1 rodaja de banana

1 rodaja de limón

Hielo

Modo de preparación:

Colocar dentro del vaso de una licuadora el hielo junto con la banana, los licores, los jugos, el almíbar de banana y el azúcar. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y servir en una copa. Decorar con la rodaja de banana y la rodaja de limón.

Triple P

Un cóctel pensado para los amantes de la pera, que le da nombre a la bebida.

Ingredientes:

1 medida de licor de pera

1 medida de aguardiente de pera

1 medida de jugo de pera

Hielo

Cóctel pera

Modo de preparación:

Mezclar los ingredientes en una jarra, previamente enfriados en el congelador durante 1 hora, y luego servir en un vaso corto.

Brezza

Un cóctel refrescante y lleno de sabor, ideal para compartir con amigos.

Ingredientes:

5 cl de jugo de naranja

5 cl de jugo de mango

5 cl de vodka frambuesa

2,5 cl de jugo de limón

5 golpes de bitter

Hielo

1 cereza marrasquino

Modo de preparación:

Colocar dentro de una coctelera el hielo junto con los jugos, el vodka y los golpes de bitter. Agitar fuertemente durante unos segundos y servir en un vaso. Decorar con la cereza de marrasquino.

París de Noche

Una combinación simple que logra una sensación de frescura y dulzura en cada sorbo.

Ingredientes:

1 1/2 onza de coñac

1 gaseosa de cola

Hielo

Cóctel cola y coñac

Modo de preparación:

Colocar dentro de una copa estilo cóctel el hielo, añadir el coñac y rellenar con la gaseosa de cola.