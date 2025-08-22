Cócteles dulces: las 5 opciones de tragos si sos team fruta y frescura

Los cócteles dulces combinan frutas y licores para ofrecer tragos suaves, frescos y llenos de sabor. Ideales para quienes buscan bebidas agradables al paladar, estos tragos destacan por su dulzura y por no resultar amargos ni excesivamente fuertes.
Descubrí 5 cócteles dulces y espirituosos, con frutas y sabores frescos, ideales para disfrutar en casa o compartir con amigos.
Los cócteles dulces combinan frutas y licores para ofrecer tragos suaves, frescos y llenos de sabor. Ideales para quienes buscan bebidas agradables al paladar, estos tragos destacan por su dulzura y por no resultar amargos ni excesivamente fuertes.
En esta selección presentamos cinco recetas que destacan por su frescura y sabor, perfectas para compartir o disfrutar en momentos de relax. Desde la ternura de un Triple P hasta la vitalidad de una Fiesta de Sandía, cada cóctel ofrece una experiencia única que conquista a quienes disfrutan de bebidas espirituosas dulces.
Perfecto para disfrutar en una tarde de calor, este cóctel es refrescante y fácil de preparar.
Ingredientes:
3 medidas de jugo de sandía
2 medidas de aguardiente de pera
1/2 medida de ron blanco
Hielo
1 rodaja de limón
Modo de preparación:
Colocar los ingredientes dentro de una coctelera junto con el hielo, agitar bien durante unos segundos para integrar todo. Colar sobre un vaso alto y decorar con la rodaja de limón.
Una versión más dulce y sabrosa del clásico Daiquirí, con una sensación de frescura que lo hace irresistible.
Ingredientes:
1 banana
1 onza de licor de banana
2 onza de ron
2 onza de jugo natural de limón
1 onza de jugo de naranja
2 cucharadas de almíbar de banana
3 cucharadas de azúcar blanca
1 rodaja de banana
1 rodaja de limón
Hielo
Modo de preparación:
Colocar dentro del vaso de una licuadora el hielo junto con la banana, los licores, los jugos, el almíbar de banana y el azúcar. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y servir en una copa. Decorar con la rodaja de banana y la rodaja de limón.
Un cóctel pensado para los amantes de la pera, que le da nombre a la bebida.
Ingredientes:
1 medida de licor de pera
1 medida de aguardiente de pera
1 medida de jugo de pera
Hielo
Modo de preparación:
Mezclar los ingredientes en una jarra, previamente enfriados en el congelador durante 1 hora, y luego servir en un vaso corto.
Un cóctel refrescante y lleno de sabor, ideal para compartir con amigos.
Ingredientes:
5 cl de jugo de naranja
5 cl de jugo de mango
5 cl de vodka frambuesa
2,5 cl de jugo de limón
5 golpes de bitter
Hielo
1 cereza marrasquino
Modo de preparación:
Colocar dentro de una coctelera el hielo junto con los jugos, el vodka y los golpes de bitter. Agitar fuertemente durante unos segundos y servir en un vaso. Decorar con la cereza de marrasquino.
Una combinación simple que logra una sensación de frescura y dulzura en cada sorbo.
Ingredientes:
1 1/2 onza de coñac
1 gaseosa de cola
Hielo
Modo de preparación:
Colocar dentro de una copa estilo cóctel el hielo, añadir el coñac y rellenar con la gaseosa de cola.