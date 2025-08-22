  • Portada
      22 de agosto de 2025

      Cócteles dulces: las 5 opciones de tragos si sos team fruta y frescura

      Descubrí 5 cócteles dulces y espirituosos, con frutas y sabores frescos, ideales para disfrutar en casa o compartir con amigos.

      Cinco cócteles dulces y espirituosos que combinan frutas, frescura y sabor, perfectos para disfrutar solo o compartir con amigos en cualquier ocasión

      Foto:

      Guarda 14 | Melisa Sbrocco
      Por Melisa Sbrocco

      Los cócteles dulces combinan frutas y licores para ofrecer tragos suaves, frescos y llenos de sabor. Ideales para quienes buscan bebidas agradables al paladar, estos tragos destacan por su dulzura y por no resultar amargos ni excesivamente fuertes.

      En esta selección presentamos cinco recetas que destacan por su frescura y sabor, perfectas para compartir o disfrutar en momentos de relax. Desde la ternura de un Triple P hasta la vitalidad de una Fiesta de Sandía, cada cóctel ofrece una experiencia única que conquista a quienes disfrutan de bebidas espirituosas dulces.

      Los 5 tragos dulces si sos team frutal y frescura

      Fiesta de Sandía

      Perfecto para disfrutar en una tarde de calor, este cóctel es refrescante y fácil de preparar.

      Ingredientes:

      • 3 medidas de jugo de sandía

      • 2 medidas de aguardiente de pera

      • 1/2 medida de ron blanco

      • Hielo

      • 1 rodaja de limón

      Cóctel sandia

      Modo de preparación:

      Colocar los ingredientes dentro de una coctelera junto con el hielo, agitar bien durante unos segundos para integrar todo. Colar sobre un vaso alto y decorar con la rodaja de limón.

      Daiquirí de Banana

      Una versión más dulce y sabrosa del clásico Daiquirí, con una sensación de frescura que lo hace irresistible.

      Ingredientes:

      • 1 banana

      • 1 onza de licor de banana

      • 2 onza de ron

      • 2 onza de jugo natural de limón

      • 1 onza de jugo de naranja

      • 2 cucharadas de almíbar de banana

      • 3 cucharadas de azúcar blanca

      • 1 rodaja de banana

      • 1 rodaja de limón

      • Hielo

      Modo de preparación:

      Colocar dentro del vaso de una licuadora el hielo junto con la banana, los licores, los jugos, el almíbar de banana y el azúcar. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y servir en una copa. Decorar con la rodaja de banana y la rodaja de limón.

      Triple P

      Un cóctel pensado para los amantes de la pera, que le da nombre a la bebida.

      Ingredientes:

      • 1 medida de licor de pera

      • 1 medida de aguardiente de pera

      • 1 medida de jugo de pera

      • Hielo

      Cóctel pera

      Modo de preparación:

      Mezclar los ingredientes en una jarra, previamente enfriados en el congelador durante 1 hora, y luego servir en un vaso corto.

      Brezza

      Un cóctel refrescante y lleno de sabor, ideal para compartir con amigos.

      Ingredientes:

      • 5 cl de jugo de naranja

      • 5 cl de jugo de mango

      • 5 cl de vodka frambuesa

      • 2,5 cl de jugo de limón

      • 5 golpes de bitter

      • Hielo

      • 1 cereza marrasquino

      Modo de preparación:

      Colocar dentro de una coctelera el hielo junto con los jugos, el vodka y los golpes de bitter. Agitar fuertemente durante unos segundos y servir en un vaso. Decorar con la cereza de marrasquino.

      París de Noche

      Una combinación simple que logra una sensación de frescura y dulzura en cada sorbo.

      Ingredientes:

      • 1 1/2 onza de coñac

      • 1 gaseosa de cola

      • Hielo

      Cóctel cola y coñac

      Modo de preparación:

      Colocar dentro de una copa estilo cóctel el hielo, añadir el coñac y rellenar con la gaseosa de cola.

