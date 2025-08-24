Bodegas de Mendoza: cuáles tienen menú de pasos por menos de $30.000

La provincia produce el 70% de los vinos de Argentina y concentra el mayor polo vitivinícola del país, con una oferta que combina vino, gastronomía y hospitalidad. El último informe de enoturismo reúne los rasgos que identifican a la industria de la hospitalidad en la provincia insignia en vinos.

Con 876 bodegas, el 71,8% del total nacional, de las cuales 209 están abiertas al turismo, Mendoza conforma la red de enoturismo más grande de Latinoamérica. Produce más del 80% de los vinos del país y el 52% del mosto, mientras que concentra más del 71% del área destinada a la vid.

Con este escenario, la provincia ofrece menús de pasos accesibles en bodegas, una alternativa para disfrutar de la gastronomía local por menos de 30.000 pesos bajo la promoción Manso Menú .

En la Ciudad de Mendoza, la Bodega A16 ofrece un menú que incluye entrada, plato principal, una copa de vino y la posibilidad de elegir entre postre o café. Todo el recorrido gastronómico se disfruta por un valor de 27.000 pesos .

En Maipú, la Bodega Argentia propone comenzar con una empanada de vacío braseado, continuar con costillas de ternera al horno de barro acompañadas de mousse de papa y ajo, y cerrar con flan de dulce de leche con crema cítrica y chip de chocolate. La experiencia se completa con tres copas de vino y una visita guiada a la bodega, todo por 30.000 pesos .

En Luján de Cuyo, la Bodega Roberto Bonfanti abre el menú con sabores de la huerta en encurtidos caseros y mermelada de tomate con cayena. Como principal se puede optar entre linguinis de cacao con salsa de puerros o bondiola braseada en cerveza con cremoso de boniato y manzana verde. El final es con peras al Malbec acompañadas de ricota de cítricos y tuile de miel. El maridaje incluye copa de Chardonnay joven, copa de Malbec joven y agua.

HBIBGSKS2JFSNKUAVYET7PD7XI.jpg?quality=75&smart=true&auth=71ee54b7d5b22a840dd1cee4e0b7d4071cf3a9457e579b75780ac3f5000f1593&width=980&height=640 Bodega Bonfanti, donde cada botella guarda el secreto del trabajo del hombre

También en Luján de Cuyo, la Bodega Tierras Altas comienza con panes artesanales y escabeches de la casa. Luego se elige entre ternera braseada en horno de barro con papines especiados o raviolón de calabaza en salsa de menta y jengibre. El cierre es una panacotta de queso con dados de membrillo en almíbar picante, acompañada de una copa de vino y agua. El valor es de 30.000 pesos.

En el mismo departamento, el restaurante Enlace Resto de Bodega Montequieto ofrece tortilla de papa y brusquetas como apertura, seguidas de milanesa de lomo con papas cuña y ensalada de huerta o pastas rellenas en pesto de tomates. El postre es una degustación de helados servidos en tulipa de ron y miel. Todo por 30.000 pesos.

En Tunuyán, Esencia Espacio prepara un menú que arranca con provoleta al hierro, tomates confitados, jamón crudo, buñuelo de zucchini y empanada mendocina. Entre los principales se puede optar por vacío braseado con cremoso de maíz, bondiola en dos cocciones con puré de batatas, bife de lomo grille con vegetales a la chapa o raviolón de verdura. El postre es a elección entre peras al Malbec o almíbares de Mendoza. Incluye una copa de vino o bebida sin alcohol, a un valor de 29.000 pesos.

En San Carlos, el restaurante Fatto in Casa de Bodega Grazie Mille abre con pasteles de carne y arancinis, ofrece un principal que cambia semanalmente e incluye copa de vino junto con agua y soda. El valor del menú es de 30.000 pesos.

Fatto in Casa de Bodega Grazie Mille

En Maipú, La Picnicerie en Laur Olivícola prepara entrada de dos empanadas caseras con dip de aceto balsámico y pasta de tomates secos. El principal se elige entre sándwich o hamburguesa con guarnición y el postre es a elección. Incluye copa de vino o agua y el costo es de 25.000 pesos.

En Luján de Cuyo, Finca La Malka acompaña el inicio con pan casero y pastitas, seguido de una empanada de carne a la parrilla como entrada, un plato de carne al disco como principal y postre a elección entre queso y dulce o mini torta según disponibilidad. Incluye copa de vino y cuesta 30.000 pesos.

También en Luján, Finca Minimal ofrece una sopa de cebolla caramelizada como apertura, seguida de costillas de cerdo en arrope de la casa con puré de batatas y limón. Se acompaña con una copa de Mr. Vine Red Blend Orgánico por 30.000 pesos.

En San Rafael, la propuesta de FOWines incluye entradas a elección entre cuña de palta frita con miel de tomillo o lengua braseada con cremoso de papa. Los principales son rolls de berenjena rellenos con ricota y hierbas frescas o bondiola braseada con cremoso de batata y naranja. El postre es helado de cardamomo con frutillas a la pimienta y peras cítricas. Se acompaña con copa de vino o agua y cuesta 30.000 pesos.

En Luján de Cuyo, Kuro Restaurante propone como entrada crocante con crema ácida y huevas de trucha, seguido de ñoquis de papa con crema de cabutia y queso azul. Incluye copa de vino línea Kuro Cortés por un valor de 30.000 pesos por persona.

Kuro Restaurante

En Maipú, La Guada Resto abre con empanada de osobuco frita, continúa con bondiola de cerdo agridulce y cierra con crumble de manzana y nueces. Cada paso se acompaña con copa de Malbec “Familia Riveros” y el menú cuesta 30.000 pesos.

En Tunuyán, La Juntada Pulpería Argentina ofrece entrada de empanada, pizza, tabla de embutidos, quesos y escabeches. El plato principal es una parrilla con carnes como chorizo, morcilla, chinchulines, costillar, cerdo, vacío y chivo a las llamas. El postre es a elección y el valor del menú es de 27.500 pesos.

En San Carlos, el restaurante Los Tilos recibe con panes caseros y mayonesa artesanal, seguido de escabeches y encurtidos. Como principal se puede optar por bondiola de cerdo a la mostaza con papines o risotto de hongos y verduras. El cierre incluye quesos y dulces caseros, con agua, soda y degustación de vinos. El menú cuesta 30.000 pesos.

En Maipú, Pie de Cuba – Cocina & Vinos propone como entrada una empanada mendocina y cazuela de guiso de lentejas, luego un plato principal del día y un postre para compartir. Se acompaña con copa de vino o bebida sin alcohol y cuenta con alternativas vegetarianas y libres de gluten. El valor es de 30.000 pesos.

Por último, en Tupungato, el Restaurante Gaia de Bodega Domaine Bousquet ofrece un menú para compartir que incluye pan casero con aceite de oliva, sopa de calabazas, tortilla de papas, ensalada de huerta, escabeche de temporada y paila de ñoquis de calabaza con estofado. El postre también se comparte y se acompaña con copa de vino orgánico Reserva con refill. Incluye visita a la bodega con reserva previa y el costo es de 30.000 pesos por persona.

Para conocer otras propuestas gastronómicas podes visitar: mendoza.tur.ar/manso-menu/