Concurso Guarda14: John C Gin Legacy, el gin de Piatelli Distillery que ganó Gran Oro

El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14 volvió a posicionarse como una de las principales vitrinas para la producción argentina, destacando la calidad y el nivel técnico de bodegas y destilerías de todo el país. En su cuarta edición, el certamen reunió a referentes del sector en Mendoza y premió a las mejores etiquetas en distintas categorías.

Concurso Guarda14: Terra Camiare y el Single Vineyard de Córdoba que se destacó a nivel nacional

Piatelli Distillery fue una de las ganadoras del Concurso de Guarda14, una de las citas más relevantes del sector, que en su cuarta edición volvió a destacar la calidad y el trabajo técnico detrás del vino y espirituosas nacionales. La evaluación de las muestras se realizó el 16 de octubre en el Hotel Diplomatic de Mendoza, mientras que la entrega de premios tuvo lugar el 6 de noviembre en el Hotel Sheraton.

Bajo la dirección técnica de la Ingeniera Agrónoma Cristina Pandolfi y con la fiscalización de la escribana pública Silvia Cervós, el certamen se realizó siguiendo las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino, reafirmando su transparencia y prestigio. Los jurados otorgaron 23 Medallas Gran Oro y más de 57 Medallas Oro a vinos, gin, vermuts, vodka, espumantes y whisky de distintas provincias.

Los premios entregados el 6 de noviembre reconocen la calidad, la innovación y la consistencia de la producción nacional, consolidando al concurso como una referencia para medir el nivel de la industria. En ese marco, la destilería salteña obtuvo una Medalla Oro por su gin John C Gin Legacy, posicionándose entre las etiquetas destacadas de la edición.

El gin John C Gin Legacy se destacó por su equilibrio entre botánicos y precisión técnica.

La inspiración detrás del John C Gin Legacy

Desde Piatelli Distillery e xplicaron el concepto que dio origen a este producto y remarcaron: “La inspiración de John C. Gin Legacy nace como un homenaje a la tradición clásica del Gin, llevando al presente ese perfil tradicional con un enfoque elegante contemporáneo”, con el objetivo de lograr un equilibrio entre estilos sin perder identidad.

En esa misma línea, profundizaron en la construcción aromática al señalar que “el objetivo fue lograr un equilibrio preciso entre lo clásico y lo moderno, con un enebro protagonista acompañado por botánicos cálidos como nuez moscada, coriandro y canela, balanceados con notas cítricas”, lo que define su perfil sensorial.

El resultado final busca reinterpretar un estilo histórico desde una mirada actual, ya que según explicaron “el resultado es un Gin que revaloriza la herencia europea del estilo clásico, expresada desde una elaboración artesanal argentina”, combinando tradición e innovación.

Además, destacaron su versatilidad en el consumo al subrayar que está “pensada tanto para la coctelería tradicional como moderna”, ampliando su alcance tanto en barras como en consumidores.

Las claves técnicas que llevaron a la medalla

Sobre los factores que impulsaron el reconocimiento, desde la destilería explicaron que “la característica principal determinante para obtener la medalla Gran Oro radica en la destilación cuidadosa de su mezcla botánica para aportar un espectro aromático completo pero armonioso”, lo que permitió alcanzar un perfil equilibrado.

En ese proceso, el uso de insumos fue determinante, ya que destacaron que “el uso de agua de Los Andes añade ese componente de suavidad natural, que permite que cada nota aromática se exprese con claridad, sin aristas ni agresividad”, aportando fineza al resultado.

A su vez, remarcaron la importancia del balance logrado en la integración de sabores, señalando que “la integración precisa entre cítricos y especias fue determinante para alcanzar un balance sensorial de alta categoría”, clave para diferenciarse en el certamen.

Este enfoque técnico permitió consolidar un producto con identidad definida, donde cada componente cumple un rol específico sin imponerse sobre el conjunto.

Decisiones clave y mirada sustentable en la elaboración

El equipo técnico destacó que uno de los puntos centrales fue la precisión en la selección de insumos, ya que “una decisión técnica crucial fue la selección y dosificación precisa de los botánicos, que aportan una complejidad envolvente sin dominar el perfil de enebro”, manteniendo el eje clásico del gin.

Piatelli Distillery - Gin (2) La destilería se posiciona entre las mejores del país en el Concurso Guarda14.

En cuanto al proceso, explicaron que “el proceso de maceración permitió capturar las notas más delicadas y aromáticas de estos botánicos sin arrastrar compuestos más ásperos”, lo que favoreció una expresión más limpia y controlada del destilado.

Si bien no se detalla un eje explícito, el uso de agua de origen andino y el enfoque en una elaboración cuidada reflejan una lógica de producción donde la calidad del recurso natural y la precisión técnica funcionan como base de un desarrollo sostenible del producto. Este criterio integral permite sostener estándares altos en cada lote, combinando conocimiento técnico con una mirada consistente en el tiempo.

Un gin que define el perfil de la destilería

Dentro del portafolio, el producto ocupa un lugar central y representativo, ya que según explicaron “John C. Gin Legacy es el exponente más clásico de la destilería”, pensado para quienes buscan un perfil tradicional con mayor profundidad.

En relación a su posicionamiento, destacaron que “está pensado para quienes buscan una experiencia de Gin tradicional elevada, con profundidad, carácter especiado y gran aptitud para la coctelería clásica”, lo que lo ubica dentro del segmento premium.

A futuro, proyectan su consolidación en el mercado al afirmar que “la evolución de John C. Gin Legacy se proyecta como la consolidación de un estándar de referencia dentro del segmento de gins premium”, tanto a nivel local como internacional.

Finalmente, invitan a descubrirlo con distintas opciones de consumo, ya que recomiendan “disfrutarlo solo con hielo para apreciar su complejidad aromática” o en clásicos como el Gin & Tonic o el Negroni, donde su equilibrio se expresa plenamente.