Dos propuestas para honrar al Cabernet Sauvignon en su día

En Gualtallary , Huentala Wines –la bodega multipremiada del Grupo Huentala– elabora dos exponentes que rinden homenaje a esta variedad emblemática: Sombrero Cabernet Sauvignon y Gran Sombrero Cabernet Sauvignon .

Ambos reflejan con fidelidad la tipicidad del Cabernet Sauvignon del Valle de Uco: vinos elegantes, de gran pureza y con notable capacidad de evolución en botella. Estas etiquetas son una invitación a disfrutar de la intensidad del Cabernet en la mesa familiar, entre amigos o en cualquier ocasión especial.

De color rojo rubí intenso, vivaz, con reflejos negruzcos profundos. Su abanico aromático es complejo y elegante, con notas de frutos negros, pimientos verdes, olivas negras y sutil regaliz. En boca se muestra elegante, amplio y con taninos maduros pero amables, de buena estructura y final prolongado.

Varietal: Cabernet Sauvignon

Apelación: Vista Flores, Los Chacayes – Tunuyán – Valle de Uco – Mendoza – Argentina

Suelo: Vista Flores (franco arenoso y pedregoso), Los Chacayes (pedregoso con cantos rodados) y Gualtallary (fluvial antiguo con capa de arena y rodados a distintas profundidades)

Altura: 1.050, 1.150 y 1.400 msnm

Clima: Desértico continental, gran amplitud térmica, temperaturas bajas ideales para uvas de calidad

Cosecha: Última semana de marzo de 2024

Fermentación: 12 días entre 27° y 29°C

Maceración post-fermentativa: 9 días

Fermentación maloláctica: 100% natural

Crianza: 30% de corte, 9 meses en barricas de roble francés usadas y 3 meses en botella

Maceración en frío: 48 horas a 8°C

Sombrero Cabernet Sauvignon 2024

Notas de cata

De color rojo rubí con ribetes intensos. Presenta delicados aromas especiados –como pimientos verdes y clavo de olor– en armonía con frutos negros, chocolate amargo y toques ahumados. De gran tipicidad varietal, concentración y excelente estructura, ofrece taninos suaves pero persistentes, con un final complejo, refinado y de marcado carácter mineral.

Notas técnicas

Varietal: Cabernet Sauvignon

Apelación: Vista Flores, Los Chacayes – Tunuyán – Valle de Uco – Mendoza – Argentina

Suelo: Franco arenoso con base pedregosa y cantos rodados superficiales

Altura: 1.050 y 1.150 msnm

Clima: Desértico continental, gran amplitud térmica

Cosecha: Mediados de marzo de 2024

Fermentación: 7 días entre 27° y 28°C

Maceración post-fermentativa: 12 días

Fermentación maloláctica: 100% natural

Crianza: 6 meses en tanques de acero inoxidable o piletas, más 3 meses en botella

Maceración en frío: 48 horas a 8°C

Sobre Huentala Wines

La bodega cuenta con una finca de 230 hectáreas en Gualtallary, a 1.400 msnm y al pie de la Cordillera de los Andes. Allí combina enoturismo con visitas guiadas, degustaciones, un impactante parque de esculturas monumentales y una propuesta gastronómica innovadora en su restaurante Rastro by Huentala Wines, con menús temáticos que maridan arte y vino.

Además, los viajeros pueden vivir la experiencia en pleno corazón de Mendoza, en la sede urbana dentro del Hualta Winery Hotel Curio Collection by Hilton, el primer y único hotel bodega urbano de América.