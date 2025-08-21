  • Portada
  • Noticias
  • Aprendiendo
  • Experiencias
  • Tienda de Vinos
      21 de agosto de 2025 - 16:41

      Dos propuestas para honrar al Cabernet Sauvignon en su día

      El Día Internacional del Cabernet Sauvignon se conmemora cada año el último jueves de agosto, y en 2025 será el jueves 28. Este varietal, nacido en Burdeos, Francia, producto del cruce entre Cabernet Franc y Sauvignon Blanc, es catalogado como “el rey de los tintos” por su carácter, versatilidad y potencial de guarda.

      Nuestro país cuenta con al menos tres tipos de Cabernet Sauvignon en distintas regiones.
      Nuestro país cuenta con al menos tres tipos de Cabernet Sauvignon en distintas regiones.

      Foto:

      SOMBRERO Cabernet Sauvignon 2024
      GRAN SOMBRERO Cabernet Sauvignon 2024 (1)
      Por Redacción

      En Gualtallary, Huentala Wines –la bodega multipremiada del Grupo Huentala– elabora dos exponentes que rinden homenaje a esta variedad emblemática: Sombrero Cabernet Sauvignon y Gran Sombrero Cabernet Sauvignon.

      Leé además

      Italia apuesta al turismo vitivinícola con los viñedos de Bolgheri

      Millas y dólares para viajar: cómo aprovechar esta alternativa para hacer turismo vitivinícola

      Por Redacción
      Las muestras serán evaluadas mediante cata a ciegas siguiendo la normativa de la OIV.

      Concurso Guarda14 amplía la fecha para el envío de muestras con precio promocional: ¿hasta cuándo hay tiempo?

      Por Redacción

      Ambos reflejan con fidelidad la tipicidad del Cabernet Sauvignon del Valle de Uco: vinos elegantes, de gran pureza y con notable capacidad de evolución en botella. Estas etiquetas son una invitación a disfrutar de la intensidad del Cabernet en la mesa familiar, entre amigos o en cualquier ocasión especial.

      Gran Sombrero Cabernet Sauvignon 2024

      Notas de cata

      De color rojo rubí intenso, vivaz, con reflejos negruzcos profundos. Su abanico aromático es complejo y elegante, con notas de frutos negros, pimientos verdes, olivas negras y sutil regaliz. En boca se muestra elegante, amplio y con taninos maduros pero amables, de buena estructura y final prolongado.

      Notas técnicas

      • Varietal: Cabernet Sauvignon

      • Apelación: Vista Flores, Los Chacayes – Tunuyán – Valle de Uco – Mendoza – Argentina

      • Suelo: Vista Flores (franco arenoso y pedregoso), Los Chacayes (pedregoso con cantos rodados) y Gualtallary (fluvial antiguo con capa de arena y rodados a distintas profundidades)

      • Altura: 1.050, 1.150 y 1.400 msnm

      • Clima: Desértico continental, gran amplitud térmica, temperaturas bajas ideales para uvas de calidad

      • Cosecha: Última semana de marzo de 2024

      • Fermentación: 12 días entre 27° y 29°C

      • Maceración post-fermentativa: 9 días

      • Fermentación maloláctica: 100% natural

      • Crianza: 30% de corte, 9 meses en barricas de roble francés usadas y 3 meses en botella

      • Maceración en frío: 48 horas a 8°C

      Sombrero Cabernet Sauvignon 2024

      Notas de cata

      De color rojo rubí con ribetes intensos. Presenta delicados aromas especiados –como pimientos verdes y clavo de olor– en armonía con frutos negros, chocolate amargo y toques ahumados. De gran tipicidad varietal, concentración y excelente estructura, ofrece taninos suaves pero persistentes, con un final complejo, refinado y de marcado carácter mineral.

      Notas técnicas

      • Varietal: Cabernet Sauvignon

      • Apelación: Vista Flores, Los Chacayes – Tunuyán – Valle de Uco – Mendoza – Argentina

      • Suelo: Franco arenoso con base pedregosa y cantos rodados superficiales

      • Altura: 1.050 y 1.150 msnm

      • Clima: Desértico continental, gran amplitud térmica

      • Cosecha: Mediados de marzo de 2024

      • Fermentación: 7 días entre 27° y 28°C

      • Maceración post-fermentativa: 12 días

      • Fermentación maloláctica: 100% natural

      • Crianza: 6 meses en tanques de acero inoxidable o piletas, más 3 meses en botella

      • Maceración en frío: 48 horas a 8°C

      Sobre Huentala Wines

      La bodega cuenta con una finca de 230 hectáreas en Gualtallary, a 1.400 msnm y al pie de la Cordillera de los Andes. Allí combina enoturismo con visitas guiadas, degustaciones, un impactante parque de esculturas monumentales y una propuesta gastronómica innovadora en su restaurante Rastro by Huentala Wines, con menús temáticos que maridan arte y vino.

      Además, los viajeros pueden vivir la experiencia en pleno corazón de Mendoza, en la sede urbana dentro del Hualta Winery Hotel Curio Collection by Hilton, el primer y único hotel bodega urbano de América.

      • Finca “La Isabel Estate”: Camino Estancia Silva S/N°, Gualtallary, Tupungato, Mendoza
      • Bodega urbana: Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza
      • [email protected] | www.huentalawines.com
      • IG: @huentalawines / FB: /HuentalaWines / Linkedin: /HuentalaWines
      LAS MAS LEIDAS

      Te puede interesar

      Cada botella mendocina cuenta la historia del Libertador, combinando pasión, tierra y orgullo patrio.

      Vinos que rinden homenaje al General San Martín: inspiración histórica en Malbec y Bonarda

      Por Melisa Sbrocco
      El jurado evaluará las muestras a ciegas, garantizando transparencia y objetividad en los resultados.

      4° Concurso de Guarda 14: estos son los jurados que evaluarán los mejores vinos y espirituosas

      Por Melisa Sbrocco