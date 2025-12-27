Lamadrid Reserva Malbec hace historia: es el vino argentino mejor rankeado en el Top 100 de Wine Spectator

La bodega Lamadrid celebra este hito internacional que destaca el trabajo de Angelina Yañez y la excelencia de Agrelo, posicionando a al malbec en el mundo.

Lamadrid Estate Wines celebra un logro histórico para la bodega: Lamadrid Reserva Malbec ha sido distinguido por la prestigiosa revista Wine Spectator siendo incluido en el TOP 100 Wines of 2025, destacándose como el vino argentino mejor rankeado en la lista.

Este reconocimiento internacional pone en valor el trabajo del equipo enológico de Lamadrid y, especialmente, la labor de Angelina Yañez, enóloga de la bodega y protagonista de esta distinción, quien lleva más de 18 años dedicados a la industria vitivinícola.

“Para mí es un orgullo enorme que el Lamadrid Reserva Malbec esté entre los mejores vinos del mundo. Este premio refleja el esfuerzo de todo el equipo y la identidad de Agrelo, un terruño único que nos inspira a buscar cada día mayor precisión y calidad”, destaca Yañez.

Angelina Yañez Angelina Yañez, jefa de enología, lidera el proyecto con foco en la calidad y la autenticidad del terroir. Lamadrid Un vino que expresa la esencia de Agrelo Lamadrid Reserva Malbec nace de parcelas especialmente seleccionadas de nuestros propios viñedos en Agrelo. Esta histórica y tradicional zona de Luján de Cuyo, es muy reconocidas por tener suelos profundos de origen aluvional, por su altura por encima de los 1000 msnm y por su clima equilibrado, los que generan vinos de gran carácter, elegancia y frescura que son propios del clásico Malbec mendocino.

Lamadrid Estate Wines posee 102 hectáreas de viñedos en Agrelo y 10 hectáreas más en Las Compuertas, en donde también está situada su Bodega en la que dan vida a todos sus vinos.