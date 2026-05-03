Sauvignon Blanc: el blanco que gana terreno y recomendaciones para brindar

El día de Sauvignon Blanc que se celebra el primer viernes de mayo, es una oportunidad para destacar a uno de los estilos más frescos y expresivos del vino blanco . En Argentina, esta cepa gana terreno y se consolida como una alternativa cada vez más elegida por su perfil aromático y su versatilidad.

Con presencia en distintas regiones y expresiones que van de lo cítrico y herbáceo a lo tropical, el Sauvignon Blanc refleja la diversidad del mapa vitivinícola local. En ese escenario, surgen distintas recomendaciones para brindar con etiquetas que interpretan el carácter de cada terroir.

El Sauvignon Blanc se consolidó a nivel internacional por su identidad sensorial. El informe destaca que “es una de las cepas blancas de mayor reconocimiento internacional por su marcada tipicidad aromática, elevada frescura natural y amplia adaptación a diferentes ambientes vitícolas” , una combinación que explica su expansión y vigencia.

Esa adaptabilidad encuentra en Argentina condiciones favorables para su desarrollo. Según el documento, “el Sauvignon Blanc expresa su mejor potencial en zonas frescas, con adecuada amplitud térmica y rendimientos moderados” , factores que permiten preservar la acidez natural y sostener un perfil aromático preciso, clave en un vino pensado para brindar.

Además, su versatilidad es uno de sus principales atributos. El informe detalla que dependiendo del clima y del momento de cosecha, sus cualidades sensoriales pueden ir de herbáceo a frutos tropicales.

El Sauvignon Blanc en cifras: superficie, producción y mercado en Argentina según el INV

Según el último informe del INV, en 2025 se registraron 1.809 hectáreas de Sauvignon Blanc, lo que representa el 0,9% de la superficie total de vid y el 5,9% de las variedades blancas. Mendoza concentra el 79,3% con 1.435 hectáreas, seguida por San Juan (8,7%) y Neuquén (3,9%), con fuerte presencia en el Valle de Uco.

En producción, se alcanzaron 184.639 quintales en 2025, con una suba interanual del 0,5%, aunque la tendencia general muestra una caída en la última década. Los principales departamentos productores fueron Luján de Cuyo, Maipú y Tunuyán en Mendoza, y San Martín y Caucete en San Juan.

En 2025 se comercializaron 64.696 hl de vino varietal puro de Sauvignon Blanc y 3.724 hl en cortes, lo que representa el 1,7% del total de vinos varietales. De ese volumen, el 62,5% se destinó al mercado interno, donde se despacharon 42.731 hl, con un 95% correspondiente a varietal puro, posicionándolo como el tercer varietal blanco más consumido.

En el frente externo, las exportaciones alcanzaron 25.690 hl, con un valor FOB de 8.495.000 dólares y un precio promedio de 3,31 dólares por litro. El Sauvignon Blanc se ubica en el cuarto lugar entre los blancos más exportados, con una participación del 11,2% dentro de ese segmento.

Sin embargo, la evolución muestra una tendencia a la baja: en los últimos diez años, las exportaciones cayeron un 42,9% en volumen y un 29,3% en valor, y su participación en el total de varietales exportados pasó del 2,1% al 1,6%.

Recomendaciones para brindar con Sauvignon Blanc: etiquetas, perfiles y precios

Para quienes buscan opciones concretas para celebrar el día de Sauvignon Blanc, el mercado ofrece etiquetas que reflejan distintos estilos y regiones, desde vinos de altura hasta propuestas con influencia oceánica.

Entre las opciones aparece Sauvignon Blanc 2024 Terrazas de los Andes, con notas cítricas de pomelo, espárragos y hojas de tomate. Elaborado en zonas de altura, prioriza la frescura y la acidez natural mediante cosechas tempranas y trabajo sobre borras que aporta cremosidad; es ideal para pescados, mariscos, carnes blancas y quesos de cabra, con un precio sugerido de $17.790.

TDA SB 2024 1

Desde San Juan, PAZ Sauvignon Blanc 2021 de Finca Las Moras refleja el perfil del Valle de Pedernal. Germán Buk sostiene: “Cultivamos este varietal hace más de 15 años con una visión de futuro. Protegemos la fruta de la radiación solar para lograr un vino de aromas exquisitos, gran elegancia y una frescura singular”; presenta notas tropicales con rasgos herbáceos y un final persistente, con un precio sugerido de $14.657.

Paz SB

También se suma Arroyo Grande Sauvignon Blanc de Piedra Negra, un blanco orgánico de Los Chacayes con notas de limón, manzana verde, hierbas y frutas tropicales. En boca presenta buen volumen y acidez refrescante, ideal para aperitivos, ceviches y mariscos, con un precio sugerido de $24.000.

Arroyo blanco

Otra propuesta es Costa & Pampa Sauvignon Blanc 2024 de Bodega Trapiche, elaborado en Chapadmalal con influencia oceánica. Ezequiel Ortego explica: “El perfil aromático que nos da Chapadmalal es muy distintivo: aquí es marcadamente cítrico y salino”; ofrece notas de pomelo, maracuyá y ruda, con marcada mineralidad y frescura, con un precio sugerido de $28.852.