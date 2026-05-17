Monteviejo presentó su nueva generación de vinos acompañados por la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro Rodolfo Vargas Arizu

En una noche marcada por la elegancia, el legado familiar y la proyección hacia el futuro, Bodega Monteviejo presentó oficialmente sus nuevas líneas de vinos, Les Fleurs y La Grande Fleur , en un exclusivo evento realizado en su bodega de Vista Flores, en el corazón del Valle de Uco. La celebración contó con la presencia de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , y del ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu , quienes acompañaron a la familia en esta nueva etapa de la emblemática bodega.

La presentación simbolizó mucho más que el lanzamiento de nuevas etiquetas: fue la consolidación de una transición generacional que mantiene vivo el espíritu fundacional de Monteviejo mientras proyecta una mirada contemporánea sobre el vino argentino.

Fundada a fines de los años noventa por Catherine Péré Vergé -figura emblemática de la vitivinicultura francesa- Monteviejo nació como parte del proyecto Clos de los 7, con el objetivo de unir el savoir-faire francés con la identidad única del terroir mendocino. Hoy, esa visión continúa de la mano de Elise Treiber, nieta de la fundadora y actual CEO de la bodega, quien lidera una nueva generación comprometida con reinterpretar el Valle de Uco sin perder la esencia que distingue a la casa.

EliseTreiberinauguracion Elise Treiber, hace algunos años en la bodega, hoy actual CEO de Monteviejo.

“Ser la nueva generación implica asumir una responsabilidad muy grande, pero también una oportunidad: seguir construyendo sobre lo que ya existe, aportando una mirada actual sin perder la esencia de Monteviejo”, expresó Treiber durante la presentación.

EliseTreiber Elise Treiber, CEO de Monteviejo.

Acompañada por el enólogo José Mounier, la joven directora presentó Les Fleurs, una colección integrada por cuatro vinos -Malbec, Cabernet Franc, blend y Blanc de Noir- concebida como una invitación a redescubrir el Valle de Uco desde una perspectiva más fresca, expresiva y gastronómica. Elaborados a partir de viñedos de Campo de Los Andes, La Consulta y Altamira, los vinos reflejan la diversidad y riqueza de una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del país.

LesFleursMonteviejo

La otra gran protagonista de la noche fue La Grande Fleur, un Malbec de producción limitada elaborado con uvas provenientes de un viñedo centenario. Desgranado a mano y criado en barricas nuevas de roble francés, el vino nace como un homenaje íntimo y emocional a Catherine Péré Vergé. Dentro del portfolio de Monteviejo, representa no solo una apuesta por la alta gama, sino también un símbolo de continuidad entre generaciones.

“La Grande Fleur es un vino muy especial para nosotras. Tiene que ver con agradecer, con recordar y con transformar ese legado en algo que siga vivo, proyectándose hacia el futuro”, afirmó Treiber.

La Grande Fleur 5

Durante el evento, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó la importancia de la inversión sostenida de la familia Péré Vergé en Mendoza desde finales de los años noventa, subrayando el impacto que proyectos como Monteviejo tienen en el posicionamiento internacional del vino argentino.

3 El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, escuchando la introducción de Elise Treiber, CEO de Bodega Monteviejo.

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado ofreció el discurso de cierre de la velada, celebrando el crecimiento de la industria vitivinícola mendocina y el rol de las nuevas generaciones en la construcción del futuro del sector.

4 La vicegobernadora, Hebe Casado, ofreciendo unas palabras de cierre durante el evento.

Entre copas, gastronomía y vistas privilegiadas de la Cordillera de los Andes, Monteviejo reafirmó así su identidad: una bodega donde conviven tradición francesa, sensibilidad argentina y una visión contemporánea que entiende al vino como una forma de contar historias, transmitir emociones y proyectar el futuro.