Premios Winexplorers 2026: quiénes ganaron cada categoría del certámen

La segunda edición de los Premios Winexplorers 2026 reunió a las principales figuras de la vitivinicultura nacional en una gala realizada en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero. Bodegueros, enólogos, sommeliers, chefs y autoridades participaron de un evento que ya se posiciona como “la gran noche del vino argentino” y que este año además fue distinguido como Marca País Argentina .

Durante la ceremonia se reconoció a las bodegas, vinos , restaurantes y referentes más destacados del sector. Catena Zapata obtuvo el Gran Premio Winexplorers , Ribera del Cuarzo fue elegida como Bodega del Año por el público y Alejandro Vigil se consagró como Mejor Enólogo en una edición que volvió a mostrar el crecimiento y el prestigio internacional de la vitivinicultura argentina.

La apertura oficial del evento estuvo encabezada por Hernán Lombardi , Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien destacó la importancia de la ciudad como espacio de promoción para la industria del vino y la gastronomía argentina.

La ceremonia fue declarada Marca País Argentina y contó con presencia de autoridades nacionales y representantes internacionales.

Uno de los anuncios más importantes de la noche estuvo a cargo de Nacho Gauna , Director de Winexplorers, quien presentó oficialmente la creación del Festival Winexplorers . Según explicó, el objetivo será convertirlo en “el festival de vinos y gastronomía más importante del país” , con una propuesta orientada tanto al sector productivo como a los consumidores.

La ceremonia contó con una importante presencia institucional y federal. Participaron autoridades de Mendoza y Jujuy, junto con representantes diplomáticos de Estados Unidos, México y Reino Unido, en una muestra del alcance internacional que tiene actualmente la vitivinicultura argentina.

En el plano técnico, los premios estuvieron respaldados por un jurado compuesto por 38 especialistas del sector. El Board fue liderado por Fabricio Portelli como Presidente del Jurado, acompañado por Andrés Rosberg, Aldo Graziani, Marcela Rienzo y Nacho Gauna.

La gala también incluyó una Red Carpet conducida por Sol Tony y Sofía Maglione, mientras que la entrega de premios estuvo a cargo de Maia Chacra y Bebe Contepomi, con transmisión en vivo a través del canal oficial de streaming de Winexplorers en YouTube.

Todos los ganadores de los Premios Winexplorers 2026

Gran Premio Winexplorers

Ganador: Catena Zapata.

Bodega del año – Premio voto del público

Ganador: Ribera del Cuarzo.

Mejor Malbec

Ganador: As Bravas Malbec 2017 - El Enemigo Wines.

Mejor Bodega Insignia

Ganador: Zuccardi Valle de Uco.

Mejor Bodega Pequeña / Productor

Ganador: Ribera del Cuarzo.

Mejor Enólogo / Hacedor / Viticultor

Ganador: Alejandro Vigil - Catena Zapata y El Enemigo Wines.

Mejor Enóloga / Hacedora / Viticultora

Ganador: Diana Fornasero - Viña Cobos.

Bodeguero/a del año

Ganadora: Laura Catena - Catena Zapata.

Premio a la Trayectoria

Ganador: Ing. Alberto Arizu.

Mejor Vino Tinto (no Malbec)

Ganador: Cheval des Andes 2022 - Cheval des Andes.

Mejor Vino Blanco

Ganador: Catena Zapata White Stones 2022 - Catena Zapata.

Mejor Vino Espumoso

Ganador: Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 - Rosell Boher.

Mejor Vino Orgánico / Biodinámico / Natural

Ganador: Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 - Ribera del Cuarzo.

Lanzamiento del año

Ganador: Leon Cabernet Sauvignon 2022 - Luigi Bosca.

Mejor Restaurante de Argentina

Ganador: Aramburu.

Mejor vino de Mendoza

Ganador: Raquis Paraje Gualtallary 2022 - Raquis.

Mejor vino del NOA

Ganador: El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 - El Bayeh, Jujuy.

Mejor vino de CENTRO

Ganador: Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2021 - Pyros, San Juan.

Mejor Vino de PATAGONIA

Ganador: Otronia Chardonnay 2021 - Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, Chubut.

Mejor Etiqueta de Vino

Ganador: Universo Paralelo - Bodegas López.

Mejor Línea de Vinos

Ganador: Buscado Vivo o Muerto - Mil Suelos.

Mejor Vermut (prod nacional)

Ganador: La Fuerza Sideral.

Mejor Destilado (prod nacional)

Ganador: Grappa Bressia.

Mejor Viñedo

Ganador: Viña Única del Monasterio - Per Se.

Bodega Sustentable del año

Ganador: Bodega Santa Julia.

Mejor Nuevo Emprendimiento / Bodega

Ganador: Bodega Yanay.

Enólogo/a Hacedor/a Viticultor/a Revelación

Ganadora: Eugenia Herrera - Ribera del Cuarzo.

Mejor Restaurante de Bodega

Ganador: 5 Suelos Cocina de Finca - Durigutti Family Winemakers.

Mejor Propuesta de Enoturismo

Ganador: Susana Balbo Unique Stay.

Mejor ruta del vino

Ganador: La Quebrada de Humahuaca - Jujuy.

Restaurante Revelación de Argentina

Ganador: Ness.

Mejor Evento de Vinos

Ganador: Premium Tasting.

Restaurante con Mejor Carta de Vinos

Ganador: Anchoita.

Mejor Sommelier de Restaurante

Ganador: Delvis Huck - Casa Cavia.

Región Vitivinícola del año

Ganador: DOC Luján de Cuyo - Mendoza.

Región Vitivinícola Emergente

Ganador: Barreal - San Juan.

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