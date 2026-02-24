¿Quién es el mendocino que fue distinguido entre los mejores winemakers del mundo?

El enólogo Pablo Cúneo , de Bodega Luigi Bosca, fue reconocido en la edición 2026 del Master Winemaker Top 100 como uno de los elaboradores más destacados a nivel internacional. La distinción, difundida en Winemarket, incluyó el premio a “Mejor Malbec” por el vino Los Nobles Malbec 2021.

El reconocimiento vuelve a ubicar a Bodega Luigi Bosca en la escena global del vino y destaca el trabajo sostenido en torno al Malbec, una variedad clave para la identidad vitivinícola argentina.

En la edición 2026 del Master Winemaker Top 100, elaborado por la revista británica The Drinks Business , Pablo Cúneo fue distinguido entre los mejores enólogos del mundo y recibió el premio a “Mejor Malbec” por Los Nobles Malbec 2021 .

Desde la publicación señalaron que el listado reúne a “las mentes más creativas y diversas del mundo, obsesionadas con la calidad en la elaboración de vinos” , y destacaron su trayectoria y compromiso con la excelencia.

Al referirse al reconocimiento, Pablo Cúneo , enólogo de Bodega Luigi Bosca, expresó: “Recibir este reconocimiento es una alegría que comparto con todo el equipo de Luigi Bosca. Detrás de cada vino hay un trabajo en conjunto que busca unir la historia de la bodega con una mirada a futuro. El Malbec es parte de nuestra identidad, y seguir elevando su calidad es un compromiso que llevamos adelante día a día”.

Luigi Bosca y una historia que impulsa su presencia en el mundo

Bodega Luigi Bosca fue fundada en 1901 por Leoncio Arizu y se consolidó como una de las bodegas familiares más reconocidas del país. Cuatro generaciones de la familia Arizu participaron en el desarrollo de un proyecto orientado a los vinos de alta gama.

Luigi Bosca Finca El Paraiso

La bodega construyó su crecimiento a partir de la combinación entre tradición y evolución, con una visión enfocada en reinterpretar su legado sin perder identidad. Este enfoque permitió sostener una estrategia de expansión internacional.

Actualmente, los vinos de Luigi Bosca llegan a más de 60 mercados, con propuestas que buscan expresar el carácter de Mendoza y consolidar el posicionamiento del vino argentino en el exterior.