Sommelier argentina: quién será el mejor en el MSA 2025 y cuándo se realiza

La sommellerie argentina atraviesa uno de sus momentos más destacados. El crecimiento profesional y la calidad de sus exponentes han posicionado al país como referente internacional en la materia.

Uno por uno: este es el jurado de renombre que evaluó vinos a ciegas en el Concurso Guarda14

Con ese impulso, el próximo Concurso Mejor Sommelier de Argentina (MSA 2025) se presenta como el escenario ideal para poner a prueba la excelencia y la formación de los nuevos talentos.

Ganar este certamen implica un antes y un después en la carrera de cualquier sommelier. El reconocimiento abre puertas dentro y fuera del país, pero también consolida la figura del ganador como referente de la industria.

La edición 2025 del Mejor Sommelier de Argentina (MSA) reunirá a más de 30 sommeliers socios de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS) , provenientes de distintas provincias del país. La competencia estará regida por los lineamientos de la Association de la Sommellerie Internationale (ASI) , que garantizan evaluaciones transparentes y de exigencia internacional.

Durante las pruebas, los participantes deberán demostrar su dominio teórico y práctico sobre vinos, otras bebidas, gastronomía, geografía vitivinícola y cultura general. En el examen práctico , los candidatos se enfrentarán a situaciones reales de servicio, donde el jurado buscará medir no solo el conocimiento técnico, sino también la empatía y la capacidad de resolver con solvencia frente al cliente.

El jurado pondrá especial atención en las habilidades comunicacionales, valorando a quienes logren transmitir sus saberes de forma clara, atractiva y cercana. Aunque el vino ocupa un lugar central, el certamen también incluye el mundo de los destilados, cervezas, café, té y sake, abarcando el amplio universo de conocimientos que hoy requiere la sommellerie moderna. Este enfoque integral busca destacar al profesional capaz de asesorar con pasión y precisión en toda experiencia gastronómica.

El futuro de la sommellerie argentina y una cita imperdible

Más que una competencia, el Concurso Mejor Sommelier de Argentina 2025 será un punto de encuentro entre generaciones de profesionales que impulsan la evolución del vino y la hospitalidad en el país. Durante tres día: del 1° al 3 de noviembre de 2025, en el Hotel NH City de Buenos Aires, el evento reunirá a referentes, colegas y amantes del vino en un ambiente de intercambio y celebración.

La relevancia del certamen va más allá del resultado. Cada edición del MSA aporta al desarrollo colectivo de la sommellerie nacional, fortaleciendo la formación continua, la colaboración y la excelencia técnica. Los finalistas, al enfrentarse a pruebas de alto nivel, no solo buscan un título: representan la pasión y el compromiso de una comunidad que crece y se profesionaliza.