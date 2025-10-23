Sommelier argentina: quién será el mejor en el MSA 2025 y cuándo se realiza

La sommellerie argentina atraviesa uno de sus momentos más destacados. El crecimiento profesional y la calidad de sus exponentes han posicionado al país como referente internacional en la materia.
Con ese impulso, el próximo Concurso Mejor Sommelier de Argentina (MSA 2025) se presenta como el escenario ideal para poner a prueba la excelencia y la formación de los nuevos talentos.
Ganar este certamen implica un antes y un después en la carrera de cualquier sommelier. El reconocimiento abre puertas dentro y fuera del país, pero también consolida la figura del ganador como referente de la industria.
La edición 2025 del Mejor Sommelier de Argentina (MSA) reunirá a más de 30 sommeliers socios de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS), provenientes de distintas provincias del país. La competencia estará regida por los lineamientos de la Association de la Sommellerie Internationale (ASI), que garantizan evaluaciones transparentes y de exigencia internacional.
Durante las pruebas, los participantes deberán demostrar su dominio teórico y práctico sobre vinos, otras bebidas, gastronomía, geografía vitivinícola y cultura general. En el examen práctico, los candidatos se enfrentarán a situaciones reales de servicio, donde el jurado buscará medir no solo el conocimiento técnico, sino también la empatía y la capacidad de resolver con solvencia frente al cliente.
El jurado pondrá especial atención en las habilidades comunicacionales, valorando a quienes logren transmitir sus saberes de forma clara, atractiva y cercana. Aunque el vino ocupa un lugar central, el certamen también incluye el mundo de los destilados, cervezas, café, té y sake, abarcando el amplio universo de conocimientos que hoy requiere la sommellerie moderna. Este enfoque integral busca destacar al profesional capaz de asesorar con pasión y precisión en toda experiencia gastronómica.
Más que una competencia, el Concurso Mejor Sommelier de Argentina 2025 será un punto de encuentro entre generaciones de profesionales que impulsan la evolución del vino y la hospitalidad en el país. Durante tres día: del 1° al 3 de noviembre de 2025, en el Hotel NH City de Buenos Aires, el evento reunirá a referentes, colegas y amantes del vino en un ambiente de intercambio y celebración.
La relevancia del certamen va más allá del resultado. Cada edición del MSA aporta al desarrollo colectivo de la sommellerie nacional, fortaleciendo la formación continua, la colaboración y la excelencia técnica. Los finalistas, al enfrentarse a pruebas de alto nivel, no solo buscan un título: representan la pasión y el compromiso de una comunidad que crece y se profesionaliza.