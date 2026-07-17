Wine Enthusiast reconoce cinco restaurantes en bodegas de Mendoza entre los mejores del mundo

Wine Enthusiast reconoció a cinco restaurantes en bodegas de Mendoza dentro de su ranking de los 57 mejores restaurantes de bodegas del mundo . La selección de la prestigiosa revista estadounidense destacó propuestas gastronómicas mendocinas que combinan vinos, identidad regional y experiencias de alta calidad.

La distinción reafirma el posicionamiento de Mendoza como destino internacional de enoturismo y gastronomía , con restaurantes que representan la esencia de sus bodegas a través de la cocina, los productos locales y los paisajes vitivinícolas.

La revista especializada Wine Enthusiast incluyó a cinco restaurantes mendocinos en su selección internacional de los mejores restaurantes de bodegas del mundo. Todos los establecimientos argentinos elegidos pertenecen a Mendoza , lo que consolida el liderazgo de la provincia dentro de la gastronomía vinculada al vino.

En una nota firmada por el periodista Nils Bernstein , la publicación explicó que los restaurantes de bodegas destacados "hacen mucho más que alimentar a los visitantes de la sala de degustación". Según el artículo, estos espacios " reflejan la esencia de la propia bodega: una obsesión por el lugar y la determinación de expresar algo único ", al punto de convertirse en destinos capaces de justificar un viaje por sí mismos.

La selección reunió restaurantes de bodegas de Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Inglaterra, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Liechtenstein, México, Moldavia, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica, España, Estados Unidos y Uruguay , con una mirada global sobre las regiones vitivinícolas más reconocidas.

Las bodegas mendocinas se llenan de brindis, risas y buena comida para celebrar el Día del Amigo.

Sobre este reconocimiento, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, destacó: "Que una publicación tan prestigiosa como Wine Enthusiast destaque exclusivamente a restaurantes mendocinos entre los seleccionados de Argentina confirma que el crecimiento de nuestra provincia como destino enoturístico y gastronómico es el resultado del talento de nuestros profesionales; una política de Estado sostenida en el tiempo y del trabajo articulado entre el sector público y el privado".

La funcionaria agregó: "En Mendoza entendimos hace muchos años que el vino, la gastronomía, el paisaje y la hospitalidad forman parte de una misma experiencia, y por eso impulsamos herramientas concretas como el Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza [DIGAM], la creación del Observatorio Gastronómico y del primer Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico del país".

Además, Testa recordó otros logros internacionales alcanzados por la provincia: "Ese camino nos permitió alcanzar reconocimientos internacionales muy importantes, como integrar durante más de dos décadas la red Great Wine Capitals, ser reconocidos, durante tres años consecutivos, por la Guía Michelin y obtener la distinción como Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica: Protagonista del Vino".

Los cinco restaurantes de bodegas de Mendoza que fueron elegidos por Wine Enthusiast

Las propuestas mendocinas seleccionadas por Wine Enthusiast representan diferentes formas de interpretar la relación entre vino y gastronomía. Cada restaurante combina la identidad de su bodega con productos locales, técnicas culinarias propias y entornos naturales que forman parte de la experiencia.

Angélica Cocina Maestra – Bodega Catena Zapata

Ubicado en la reconocida bodega con forma de pirámide, Angélica Cocina Maestra propone una experiencia inspirada en las diferentes alturas de los viñedos mendocinos y en sus añadas históricas. Los chefs Josefina Diana y Juan Manuel Feijoo reinterpretan la cocina argentina a partir de ingredientes y tradiciones provenientes de distintas corrientes migratorias, con una propuesta que suma el paisaje de la Cordillera de los Andes como parte del recorrido gastronómico.

Angélica Cocina Maestra se nutre de sus propios ingresidentes. Tiene una huerta propia que abastece constantemente a sus platos. En esta foto una de los platos de sección Huerta. Instagram @maximastrangelo

Maris Restó – Bodega Roberto Bonfanti

La publicación estadounidense destacó la propuesta de Maris Restó, enfocada en productos de mar que llegan diariamente desde la costa argentina y encuentran un maridaje especial con los vinos de la bodega. También resaltó la hospitalidad familiar del espacio y el entorno de olivos centenarios que rodea al restaurante.

Riccitelli Bistró – Vinos Matías Riccitelli

En la zona de Las Compuertas, en Luján de Cuyo, Riccitelli Bistró desarrolla una cocina basada en el fuego y en los productos provenientes de su propia huerta orgánica. El chef Juan Ventureyra acompaña la propuesta con una filosofía gastronómica alineada con los vinos de mínima intervención elaborados por la bodega.

La gastronomía de Riccitelli Bistró se centra en mostrar los productos regionales del país, con maridaje de vinos. Sus menús van de $150.000 a $200.000. Gentileza

Rosell Boher Lodge

Wine Enthusiast puso en valor la experiencia relajada de Rosell Boher Lodge, donde los almuerzos suelen extenderse durante toda la tarde entre viñedos y piscina. La propuesta gastronómica se combina con los espumantes elaborados con método tradicional y con una cocina basada en ingredientes locales y de estación, dentro de un entorno con vistas a la montaña.

Savia Cocina – Casarena Bodega y Viñedos

Con una propuesta centrada en la brasa, los productos de temporada y las recetas tradicionales argentinas, Savia Cocina refleja la hospitalidad mendocina a través de una experiencia pausada. El restaurante está rodeado por viñedos centenarios de Luján de Cuyo y propone largas sobremesas acompañadas por los vinos de la bodega.