Menús de otoño en bodegas de Mendoza: cuánto cuesta comer entre viñedos en 2026

“ No es lo mismo el otoño en Mendoza ”, dice la tonada de Jorge Sosa y Damián Sánchez, y la frase funciona como una síntesis precisa de lo que ocurre en la provincia cuando bajan las temperaturas. La estación no solo transforma el paisaje, también redefine la manera de recorrerlo, con viñedos en transición y una atmósfera que invita a detenerse.

Con más de 230 bodegas abiertas al turismo , la provincia consolida su perfil enoturístico también en otoño. Entre copas, recorridos y viñedos, este momento del año permite descubrir una cara distinta del destino, donde naturaleza y vino se combinan con una impronta más pausada.

En ese escenario, el enoturismo encuentra uno de sus momentos más interesantes. Las bodegas abren sus puertas con propuestas que combinan caminatas, degustaciones y, especialmente, experiencias gastronómicas pensadas en sintonía con el ciclo productivo.

Es en este contexto donde aparecen los menús de otoño , desarrollados con productos de estación y una mirada puesta en el origen. A fines de abril y comienzos de mayo, muchas bodegas con restaurantes renuevan sus cartas; algunas de esas propuestas ya están vigentes y permiten anticipar cómo se vive la temporada en clave gastronómica.

En Gaia Restaurante, la propuesta ya en marcha se estructura como una extensión directa del trabajo en finca. El chef ejecutivo Adrián Baggio lo define así: "Nuestra propuesta 'Cosecha de Otoño' es un reflejo directo de lo que sucede en Gualtallary. En marzo iniciamos la recolección de las calabazas orgánicas de la finca Eva Estate, que hoy son el producto estrella de la carta. La biodiversidad de nuestra huerta se traduce en platos donde conviven el carácter de las mostazas Mizuna y Osaka con la profundidad de nuestros tomates desecados en casa. Es un menú que honra el ciclo natural, llevando la finca a la mesa sin intermediarios".

Gaia Restaurante - Domaine Bousquet (5)

La experiencia se presenta en versiones de 3 y 5 pasos, con una base marcada por ingredientes orgánicos. Aparecen elaboraciones como sopa de calabaza emulsionada con aceite de oliva, remolacha asada con naranja, bombita de papa con cebolla caramelizada y principales que incluyen risotto de calabaza o ternera braseada durante 12 horas. En los pasos intermedios del menú más extenso se suman combinaciones como pera con queso azul, miel y nueces o pastelito de cordero con ciruelas ahumado.

Los maridajes acompañan con distintas líneas de la bodega y el recorrido se completa con postres de estación donde conviven membrillo, manzana, almendras, chocolate blanco y dulce de leche. La propuesta de 3 pasos con maridaje parte de $49.000, mientras que el menú de 5 pasos con maridaje puede alcanzar los $198.000 según la selección de vinos.

Menú de otoño en Finca Savina

En Espacio Margalila, la propuesta se construye desde una lógica de producto y estacionalidad. El menú de 3 pasos reúne opciones que buscan equilibrio entre técnica y materia prima, con combinaciones que remiten a sabores reconocibles pero trabajados en detalle.

Menú de otoño Savina

Entre las entradas, se destacan el croquetón de ternera con vegetales al rescoldo y salsa de ajo blanco, la trucha en miel de soja y sésamo con cremoso de papa y chutney de ananá, o la humita con queso de cabra y tomillo. Los principales avanzan hacia platos más estructurados como el bife angosto con hueso a la provenzal con papas rosti, los canelones de cordero con bechamel de lima y tomillo o una opción vegetariana con espinaca y portobellos gratinados.

El cierre mantiene esa lógica de amplitud con una tabla de quesos y dulces, un blondie de chocolate blanco con arándanos o una pavlova con frutas de estación y almíbar especiado. El menú incluye maridaje con vinos de la casa y se ubica en un valor de $105.500.

Mesa Nuna en Bodega Chakana

En Agrelo, la propuesta de Chakana se aleja del formato clásico de restaurante para ofrecer una experiencia más íntima y ligada al funcionamiento de la finca. Bajo el nombre “Mesa Nuna”, el almuerzo se organiza en torno al fuego, el producto de estación y una lógica de encuentro compartido.

La iniciativa se apoya en la filosofía de la bodega, basada en prácticas orgánicas y biodinámicas, donde la finca se entiende como un sistema integrado. En ese contexto, la experiencia gastronómica aparece como una extensión natural del trabajo en el viñedo y la huerta.

La propuesta está descripta por la bodega como un espacio donde “el fuego encendido, la mesa compartida y los vinos acompañan charlas que fluyen; o silencios cómodos, que también valen”, en una referencia directa al concepto de Ayni, entendido como equilibrio entre dar y recibir.

CHAKANA (12)

El menú se construye a partir de productos de la huerta orgánica de la finca, con fuerte presencia de vegetales de estación como tomates de distintas variedades, zapallitos y papines. La cocina se resuelve íntegramente a la parrilla, sin intervención de cocina tradicional, incorporando también ingredientes como paltas asadas o combinaciones con kale y hongos.

Como principal, se sirve un filet a la parrilla en el punto elegido por los comensales, mientras que el cierre incluye dulces regionales elaborados en la bodega, como zapallitos en almíbar o dulces de tomate, acompañados por quesos. Todo el recorrido está maridado con vinos de Chakana y finaliza con café.

La experiencia requiere reserva previa con 48 horas de anticipación, para un mínimo de cuatro personas, y tiene un valor de $110.000 por persona. En línea con su propuesta, el formato prioriza el entorno, el producto y el tiempo compartido por sobre la lógica tradicional de restaurante.

“Capítulo 9” en Savia de Bodega Casarena

La propuesta de Casarena se aleja del formato tradicional para plantear un recorrido conceptual en nueve momentos, donde cada instancia funciona como una lectura del vínculo entre vino, territorio y cocina.

Casarena

El inicio, bajo el capítulo “Vid”, presenta hoja de parra, mosto y uva como síntesis del origen. Luego, “Tierra y agua” desarrolla una secuencia más compleja con nido de papa, tartar, texturas de remolacha, caldo de cerdo y trucha curada con uva lactofermentada. A medida que avanza el menú, aparecen estaciones como “Huerto”, “Fruto y fuego” y una “Mesa cuyana” que recupera preparaciones tradicionales como pan con chicharrón, pan de grasa, tuco y manteca de chañar.

El tramo final incluye un capítulo de “Fuego” con ceja de novillo, seguido por una pausa aromática en “Descanso” y un cierre en “Otoño” con una reversión de arroz con leche. La experiencia completa, con maridaje, tiene un valor de $220.000.

Osadía de Crear Otoño 2026 en Susana Balbo

La carta de otoño se presenta en formatos de 4 y 6 pasos, con una impronta que combina técnica contemporánea y diversidad de ingredientes. La secuencia comienza con snacks que funcionan como apertura conceptual: brioche con conejo, masa phyllo con castañas de cajú, zucchini, limón y manzanilla, junto a combinaciones de especias y flores.

Susana Balbo (2)

Las entradas permiten elegir entre trucha con frutas, mollejas con guisantes o maíz con pimiento y cebolla, mientras que los principales incluyen un corte vacuno con barbacoa estilo coreano, pasta de remolacha o arroz carnaroli estacionado con hojas verdes. En el menú más extenso se suman una pre-entrada de hongos y un pre-postre de pera con tomillo y limón.

El cierre se mueve entre opciones como damasco con chocolate 86%, arroz con canela y vainilla o texturas de tomate y naranja, acompañado por petit fours clásicos. El menú de 4 pasos maridado se ubica en $134.000, mientras que el de 6 pasos alcanza los $301.000.