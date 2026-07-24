Alta Gama by Sheraton 2026: qué ofrece la feria de vinos que vuelve a reunir a miles de personas

La feria Alta Gama by Sheraton 2026 volvió a abrir sus puertas en Mendoza y confirmó por qué se consolidó como uno de los encuentros vitivinícolas más importantes del interior del país. La propuesta reúne a casi 50 bodegas, unas 300 etiquetas premium y a los principales referentes del sector en un espacio pensado para disfrutar del vino desde una mirada más cercana y participativa.

La edición número doce incorporó novedades para ampliar la experiencia de los asistentes. Además de la degustación libre de vinos, el recorrido suma propuestas gastronómicas, espacios interactivos, juegos y la posibilidad de conversar directamente con enólogos, sommeliers y hacedores , quienes acompañan cada copa con recomendaciones y explicaciones sobre sus proyectos.

Desde las 19 comenzaron a llegar los primeros visitantes al Salón Fernando Fader del Sheraton Mendoza Hotel, aunque el mayor movimiento se registró después de las 20. Con copa en mano, amantes del vino, consumidores habituales y curiosos recorrieron los stands de bodegas mendocinas y de otras provincias en un ambiente distendido. Mientras los enólogos respondían consultas y recomendaban etiquetas, el sector gastronómico empezó a llenarse cerca de las 21, cuando la experiencia combinó vinos, gastronomía y encuentros entre quienes comparten la pasión por la vitivinicultura.

Alta Gama by Sheraton 2026 reunió a casi 50 bodegas y unas 300 etiquetas premium en una nueva edición de la feria de vinos en Mendoza.

Con el viernes con entradas agotadas , la organización confirmó que todavía quedan tickets disponibles para el sábado 25 de julio , la última jornada de Alta Gama by Sheraton 2026 . Las entradas tienen un valor de $55.000 , incluyen la degustación libre de las bodegas participantes y una copa de cristal italiano de obsequio.

La principal apuesta de Alta Gama by Sheraton 2026 es ofrecer una propuesta integral, donde el vino continúa siendo el gran protagonista, pero acompañado por experiencias que invitan a permanecer durante toda la noche. Juegos, espacios interactivos, gastronomía y el tradicional networking forman parte de una edición que busca atraer tanto a consumidores habituales como a quienes recién comienzan a descubrir el mundo del vino.

Para Ariel Pérez, gerente general de Sheraton Mendoza, ese fue precisamente el objetivo con el que se diseñó esta edición. "Primero queremos que se viva como una experiencia de entretenimiento, que es un poco también el espíritu de Grupo Huentala, que no sea solamente el tema del vino", explicó al referirse al concepto que guía la feria.

Alta Gama by Sheraton 2026 volvió a convertir al Sheraton Mendoza Hotel en el punto de encuentro de bodegas, enólogos y amantes del vino. Ramiro Gómez

El ejecutivo sostuvo que la propuesta incorpora nuevas actividades para sorprender al público. "Está muy presente el tema de la gastronomía e incorporamos como novedades algunas sorpresas que tienen que ver con juegos y con cuestiones lúdicas que van a ser entretenidas para nuestros visitantes", señaló.

A esa propuesta se suma el perfil social que caracteriza a Alta Gama desde sus primeras ediciones. Pérez destacó que "casi 50 bodegas, casi 300 etiquetas, todas premium, convierten al encuentro en un espacio donde el vino funciona como punto de encuentro". En ese sentido, remarcó que "siempre se transforma en un evento social con una cuota altísima de networking. La gente lo usa para encontrarse con amigos o para ir después de un evento", una dinámica que volvió a repetirse en la apertura de esta edición.

La feria volvió a combinar degustaciones, networking y experiencias para acercar el mundo del vino al público. Ramiro Gómez

Otro de los diferenciales, agregó, es la posibilidad de encontrarse cara a cara con quienes elaboran los vinos. "Hay muchos enólogos y hacedores presentes. Entonces también es una oportunidad donde los hacedores se encuentran con los consumidores, y eso también lo hace muy entretenido", afirmó.

La gastronomía gana protagonismo y completa una experiencia

La edición 2026 amplió el recorrido gastronómico para complementar la degustación de vinos con distintas propuestas culinarias. La feria reúne en un mismo espacio las carnes premium de La Cabrera Mendoza, la cocina ítalo argentina de La Tavolata Ristorante y la propuesta gourmet de Sheraton Mendoza Hotel, generando un circuito pensado para acompañar las distintas etiquetas disponibles en la degustación. Entre las opciones se pueden encontrar un sándwich de mortadela, un montadito de chivo o de trucha y un lomito, con un valor de $15.000 por porción.

Entre las propuestas gastronómicas se destacaron el sándwich de mortadela, el montado de chivo y el lomito, con un valor de $15.000 por porción. Ramiro Gómez

Pérez explicó que la gastronomía forma parte del concepto integral del evento y que este año tendrá una presencia aún más marcada. "Vamos a tener un stand de La Cabrera, también un stand de La Tavolata, que es nuestro restaurante ítalo argentino, y también vamos a tener un stand del Sheraton Mendoza con una propuesta gourmet", detalló.

Además, destacó que la organización contempló diferentes necesidades alimentarias para que todos los asistentes puedan disfrutar del recorrido. "En todos los casos tenemos contempladas opciones para quienes tienen restricciones alimentarias, por ejemplo al gluten", indicó. El gerente general resumió la esencia de la propuesta con una definición que atraviesa toda la feria: "una propuesta para pasarla bien, de entretenimiento, sumando el vino, el buen momento y la gastronomía".

La propuesta gastronómica incluyó opciones de La Cabrera Mendoza, La Tavolata Ristorante y Sheraton Mendoza Hotel para acompañar la degustación de vinos. Ramiro Gómez

Enólogos destacan el rol de las ferias para el vino

En un escenario donde el consumo atraviesa dificultades, los representantes de las bodegas coincidieron en que este tipo de encuentros permiten acercar sus vinos al público y visibilizar el trabajo que se realiza durante todo el año.

Para Sharbel Morcos, tercera generación de Familia Morcos, la feria cumple un rol clave para toda la industria. "La necesidad de que la industria muestre el trabajo de todo el año es fundamental. Más allá de que haya crisis, es necesario un momento para mostrarlo, y un evento como este hace posible que uno pueda hacerlo", expresó.

Sharbel Morcos destacó la importancia de estos encuentros para mostrar el trabajo de las bodegas y acercar el vino al consumidor. Ramiro Gómez

Morcos aseguró que la calidad de las bodegas participantes convierte al encuentro en un verdadero reconocimiento al vino argentino. "Entre las mejores bodegas del país están acá y da gusto probar cualquier vino. Todos tan ricos. Es decir que esto es un homenaje a la industria del vino", afirmó.

También valoró el trabajo conjunto entre organizadores y medios de comunicación para acercar ese esfuerzo al consumidor. "El esfuerzo de todo el año hoy se ve ofrecido al público para que pueda probarlo y reconocerlo", destacó.

Uno de los aspectos más valorados de Alta Gama es la posibilidad de que quienes visitan la feria puedan conversar directamente con los responsables de elaborar los vinos. Ese intercambio permite conocer las historias detrás de cada etiqueta y comprender mejor el trabajo que realiza cada bodega.

La enóloga de Bodega La Celia, Andrea Ferreyra, sostuvo que estos encuentros representan una oportunidad para dar visibilidad al trabajo de los productores. "Las ferias siempre contribuyen para darle visibilidad a los productores y a los productos que están haciendo. Siempre hay novedades, siempre hay innovaciones. Tenés la posibilidad de hablar en primera persona con los referentes de cada una de las bodegas, así que para mí es positivo", aseguró.

La mayor concurrencia se registró después de las 20, cuando el salón Fernando Fader comenzó a colmarse de amantes del vino. Ramiro Gómez

Ferreyra también puso el foco en el contexto económico que atraviesa el sector, aunque consideró que estos espacios ayudan a sostener el vínculo con los consumidores. "No es solamente la caída del consumo del vino, está caído el consumo en general. Sin embargo, si ves los últimos datos de salida de mercado interno del INV y exportaciones versus el año anterior está flat, no ha decaído. Entonces, al contrario, hay que darle mucha visibilidad", explicó.

La especialista agregó que espera que quienes recorran la feria puedan valorar el trabajo que existe detrás de cada botella. "Ojalá las personas que vengan puedan valorar el esfuerzo que hacemos desde las economías regionales", señaló.

En la misma línea, Juan Manuel González, enólogo de Penedo Borges, afirmó que estas iniciativas resultan fundamentales para las bodegas de menor escala. "Cualquier manera ahora de poder promocionar, de poder mostrar y de compartir el vino, obviamente que suma. Seguro que el contexto no es el mejor, pero siempre estos eventos ayudan a que las bodegas pequeñas como la nuestra se puedan conocer y puedan probar los vinos. Obviamente, es algo súper positivo".