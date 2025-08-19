Concurso Guarda14 amplía la fecha para el envío de muestras con precio promocional: ¿hasta cuándo hay tiempo?

El Concurso Nacional de Vinos Guarda14 extendió el plazo para enviar sus muestras a precio promocional hasta el 30 de agosto . El evento se realizará el 16 de octubre en el Hotel Diplomatic, Mendoza.

4° Concurso de Guarda 14: estos son los jurados que evaluarán los mejores vinos y espirituosas

El evento convoca a bodegas y destilerías de todo el país a presentar sus mejores vinos y bebidas espirituosas, que serán evaluadas mediante cata a ciegas conforme a la normativa de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV).

Organizado por Diario Los Andes y con dirección técnica de la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi , el concurso mantiene un enfoque federal y técnico, asegurando imparcialidad y excelencia en la evaluación de cada muestra .

El valor promocional de inscripción es hasta el 30 de agosto . Por cada muestra inscripta se deberán enviar un mínimo de 6 botellas de 0,75 litros . En el caso de botellas tipo magnum de 1,5 litros, se requieren 3 botellas. Para las bebidas espirituosas , el mínimo es de 3 botellas de 0,5 litros .

Las muestras deben presentarse debidamente etiquetadas según su presentación en el mercado. La documentación de cada muestra (como análisis del INV o de laboratorio) deberá incluirse dentro del mismo embalaje y enviarse a:

DIARIO LOS ANDES HNOS CALLE S.A.

San Martín 1049, Ciudad de Mendoza, CP 5500

Horario de recepción: 9 a 19 horas

Cada envío debe incluir el número de inscripción asignado al finalizar el registro para su correcta identificación. La fecha límite para la recepción de muestras es el 30 de septiembre de 2025.

Las bodegas interesadas pueden completar la inscripción y acceder al formulario oficial a través del siguiente enlace: https://concursonacionaldevinos.losandes.com.ar/

Guarda14: prestigio y proyección para vinos y espirituosas

Desde 2022, el Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14, organizado por Diario Los Andes, se consolidó como el certamen más prestigioso de Argentina.

Las muestras son evaluadas mediante cata a ciegas, garantizando imparcialidad y transparencia, conforme a la normativa de la OIV, con intervención de escribano público.

Con tres ediciones realizadas, el concurso premia la excelencia en vinos y espirituosas de todo el país, bajo la dirección técnica de la reconocida ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi, y cuenta con un jurado de más de 60 expertos de distintas provincias y del exterior.

Declarado de Interés Turístico por Emetur y de Interés Legislativo Provincial, Guarda14 reafirma el compromiso con la calidad vitivinícola y la difusión de los grandes exponentes de la industria.