4° Concurso de Guarda 14: estos son los jurados que evaluarán los mejores vinos y espirituosas

El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14 se realizará el 16 de octubre en Mendoza, con dirección técnica de la Ingeniera Agrónoma Cristina Pandolfi y la organización de Diario Los Andes. La competencia convoca a bodegas y destilerías de todo el país a presentar sus productos para ser evaluados con los más altos estándares de calidad.

En sus tres ediciones anteriores, el certamen se consolidó como un referente federal por su transparencia y rigor técnico. La evaluación se lleva a cabo a ciegas, siguiendo la normativa de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV) , lo que garantiza que los resultados reflejen únicamente la calidad de cada muestra.

El panel evaluador 2025 reunirá a especialistas en análisis sensorial, enología, destilación y comunicación de distintas regiones del país. Entre los confirmados se encuentran Bárbara Jiménez Herrero (Casa David / Facultad de Ciencias Agrarias), Andrea Ferreyra (La Celia), Ana Paula Bartolucci (Chandon), Sofía Maglione (sommelier, Capital Federal), José Morales (Huentala Wine) y Rodolfo Griguol (Cooperativa La Riojana, La Rioja).

También formarán parte Fernando Losilla (Bodega Las Perdices), Roberto de la Mota (Presidente de la DOC Luján de Cuyo), Sergio Case (Bodega Trapiche), Walter Bressia (Bressia y BdA), Daniel Ekkert (Xumek, San Juan y Mendoza), Alejandro Vigil (Vigil), Cristian Williams (Destilería Andina), Pepe Galante (Bodega Salentein), Juan Roby (Bodega Lagarde), Lorena Mulet (Bodega Cruzat) y Valeria Antolín (Piattelli Vineyards).

Completan la nómina Fabricio Portelli (periodista, Capital Federal), Marisol de la Fuente (comunicadora y sommelier, Capital Federal), Victoria Prandina (enóloga), Carlos Catania (ingeniero agrónomo y profesor) y Mónica Rodríguez (maestra destiladora, Casa Tapaus). “Este es un certamen que combina la exigencia técnica con el reconocimiento al esfuerzo de quienes trabajan día a día por mejorar sus vinos y espirituosas”, afirmó Cristina Pandolfi .

Evaluación técnica y proceso de inscripción

Las muestras son evaluadas mediante cata a ciegas bajo la normativa de la OIV, con anonimato absoluto y control de escribano público. El jurado califica aspectos como color, aroma, expresión en boca, armonía y apreciación general.

Concurso Guarda14

Solo el 30% de las muestras pueden recibir medallas Gran Oro, Oro o Plata, según su puntaje. El mejor producto de cada categoría obtiene un trofeo especial, mientras que quienes superen el umbral de calidad sin entrar en el porcentaje premiado reciben un certificado.

La inscripción está abierta desde el 24 de julio, con tarifa promocional hasta el 20 de agosto. Las bodegas y destilerías tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para enviar sus muestras. El registro se realiza de forma online a través del sitio oficial del concurso, donde también están disponibles las bases y condiciones.