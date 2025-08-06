Cristina Pandolfi: "Un concurso es una herramienta muy poderosa de promoción"

El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14 vuelve en 2025 con una nueva edición que promete reunir a las mejores bodegas y destilerías de Argentina. La cita del evento es el 16 de octubre en Hotal Diplomatic.

4° Concurso de Guarda 14: estos son los jurados que evaluarán los mejores vinos y espirituosas

Organizado por Diario Los Andes y con la dirección técnica de la Ingeniera Agrónoma Cristina Pandolfi , el certamen evalúa los productos mediante cata a ciegas y bajo estrictas normas internacionales, garantizando transparencia y objetividad.

La competencia reúne a expertos reconocidos, entre enólogos, sommeliers, ingenieros agrónomos y periodistas especializados, que forman parte del jurado dividido en comisiones según categorías.

Las muestras se analizan cuidadosamente para premiar solo al 30% de los productos más destacados , resaltando la calidad y diversidad del vino y las bebidas espirituosas argentinas.

La Ingeniera Agrónoma Cristina Pandolfi vuelve a presidir el jurado del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14 , que se realizará el 16 de octubre de 2025 en Mendoza. Sobre su rol, Pandolfi señala: "Me siento muy honrada que Diario Los Andes, y en particular su sitio Guarda14, me haya convocado nuevamente para presidir el jurado de expertos".

Cristina Pandolfi El certamen garantiza transparencia y anonimato en la evaluación de vinos y bebidas espirituosas.

Con una trayectoria destacada en concursos nacionales e internacionales, Pandolfi ha participado como referente técnica delegada de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV) y de VINOFED, asegurando que el certamen cumpla con las normas internacionales y altos estándares de evaluación.

El jurado se conforma por comisiones especializadas, integradas por enólogos, ingenieros agrónomos, sommeliers y periodistas, que analizan los vinos y bebidas espirituosas en aspectos como color, aroma, expresión en boca, armonía e impresión general.

Cata a ciegas y anonimato: garantías de transparencia y objetividad

Uno de los pilares fundamentales del Concurso Guarda14 es el anonimato total de las muestras, un proceso supervisado por escribano público para asegurar la objetividad en la evaluación.

Al respecto, Pandolfi explica: "El absoluto anonimato de las muestras, asegurado por la intervención de Escribana Pública, garantiza igualdad para grandes y pequeños productores de todas las provincias".

Además, el Wine Institute participa en el acondicionamiento y servicio de las muestras, con sommeliers y estudiantes avanzados, asegurando que las condiciones de cata cumplan con las mejores prácticas internacionales establecidas por la OIV.

Concurso Guarda14 Participar en Guarda14 es una oportunidad para que productores argentinos destaquen su calidad ante el mercado.

Por qué participar en Guarda14: promoción, calidad y crecimiento de la industria

Participar en el Concurso Nacional Guarda14 representa una oportunidad concreta para que bodegas y destilerías puedan posicionar sus productos en el mercado nacional. Según Cristina Pandolfi: "Un concurso es una herramienta muy poderosa de promoción".

Ella destaca que el certamen permite a los productores medir su calidad frente a la competencia, pero que también estimula el desarrollo de innovaciones y nuevos productos que responden a la demanda creciente de consumidores exigentes.

Además, el concurso ayuda a difundir la diversidad y calidad de los vinos y espirituosas argentinas y contribuye a promover una cultura de consumo responsable. Con el respaldo de la Legislatura de Mendoza y el EMETUR, Guarda14 reafirma su rol clave en el desarrollo y la difusión del sector vitivinícola nacional.

Cómo participar del Concurso Guarda14

El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14 será el día 16 de octubre en el Hotel Diplomatic. Las inscripciones están abiertas desde el 24 de julio, con una tarifa promocional válida hasta el 30 de agosto. El plazo para la recepción de muestras se extiende hasta el 26 de septiembre.

Las bodegas interesadas ya pueden completar su inscripción a través del sitio oficial. Las bases, condiciones y el formulario de participación están disponibles en el siguiente enlace: https://concursonacionaldevinos.losandes.com.ar/