Vinos que rinden homenaje al General San Martín: inspiración histórica en Malbec y Bonarda

El General San Martín , símbolo de libertad y coraje, dejó una huella indeleble en la historia argentina. Su liderazgo en las campañas de independencia de Argentina, Chile y Perú marcó un antes y un después en el continente, convirtiéndolo en el “Padre de la Patria”.

Cada 17 de agosto , su memoria se renueva, no únicamente en actos y discursos, sino también en proyectos que buscan mantener viva su figura a través de expresiones culturales y productivas.

Mendoza fue parte central de su gesta. Desde allí organizó y entrenó al Ejército de los Andes , planificó la histórica travesía cordillerana y tejió alianzas estratégicas.

La provincia, reconocida por sus viñedos , también formó parte de la logística que sostuvo a sus tropas, donde el vino tuvo un rol clave como alimento, energía y símbolo de encuentro.

Hoy, más de dos siglos después, el legado sanmartiniano inspira a productores y proyectos vitivinícolas que fusiona historia y terroir. Malbec y Bonarda , cepas emblemáticas de la región, se convierten en portadoras de un mensaje que trasciende la copa.

Bonarda institucional: el homenaje desde la capital del varietal

En el departamento mendocino que lleva su nombre, el Plan Bonarda decidió dedicar su etiqueta institucional al prócer. Ana Martinez, coordinadora del proyecto, cuenta que “somos una política de estado de la Municipalidad de San Martín con el objetivo de difundir el varietal emblema” y que esta tercera edición volvió a las raíces, vinculando directamente al departamento con “el héroe, como gestor de la libertad de los pueblos”.

La etiqueta incorpora el sable del Libertador junto a un racimo de uvas y el sol de la bandera, en una imagen que enlaza la historia con la vitivinicultura. Este Bonarda es un mono varietal joven, sin paso por barrica, elaborado con uvas adquiridas a finqueros locales.

Martinez reconoce que el impacto superó expectativas: “Atrajo la atención más de lo que creíamos, incluso de la juventud, mucha gente compartiendo en historias la foto de la etiqueta”.

Héroe de los Andes: Malbec con historia

La historiadora Beatriz Bragoni recuerda que en tiempos de la campaña libertadora el vino fue clave para sostener la logística militar. “Fue un bien importantísimo por sus cualidades energéticas y alimenticias, se bebía al atardecer cuando acampaban en medio del camino, y se alternaba con cantos y vidalas”, señala.

En 1816, San Martín se reunió con caciques en la zona de San Carlos y el vino estuvo presente en las ceremonias e intercambios. Bragoni destaca que se trataba de un punto estratégico por su cercanía a los pasos cordilleranos y por ser nexo entre la sociedad hispano-criolla y el mundo indígena, un escenario clave para planificar movimientos militares.

Héroe de los Andes Héroe de los Andes: un Malbec que rescata el rol del vino en la campaña hacia Chile y Perú.

Inspirado en ese pasado, Héroe de los Andes nace en La Consulta, San Carlos, a partir de viñedos tradicionales al pie del Cordón del Plata. “Es un vino que no únicamente rinde homenaje al General José de San Martín, sino que rescata un costado poco conocido de su epopeya: el papel clave que jugó el vino en la campaña hacia Chile y Perú”, explica Bragoni.

El Malbec, elaborado con uvas de gran tradición y criado seis meses en barricas de roble, busca transmitir, en palabras de su creadora, “madurez, equilibrio y trascendencia a perpetuidad; como lo fue la gesta libertadora del Héroe de los Andes”.

Para Bragoni, este proyecto también repara un olvido simbólico: pocas veces San Martín ha sido evocado en bebidas argentinas, y un vino de pura cepa mendocina puede llevar su historia a públicos nacionales e internacionales.

Tierras del General: vinos de la finca del prócer

En el corazón del departamento de General San Martín, Tierras del General guarda un legado vitivinícola y también un profundo vínculo con la historia argentina.

Sus viñedos, con más de 120 años de vida y cuidados por la cuarta generación de una misma familia, han sido testigos del trabajo incansable de quienes, como el propio San Martín, supieron transformar la tierra en sustento y orgullo.

Tierras del General Tierras del General: viñedos centenarios en la finca del prócer transforman tradición en memoria líquida.

Entre hileras de Malbec que resguardan aromas envolventes, este proyecto celebra la memoria del Libertador y la de su gente, conjugando tradición, pasión y respeto por el terroir mendocino.

Lanzado en mayo de 2020, según sus redes sociales, Tierras del General ofrece desde la Región Este de Mendoza vinos que rinden homenaje a las tierras del General San Martín. Sus uvas proceden de la finca que perteneció al prócer, lo que imprime a cada botella un significado especial. Entre sus vinos tiene un Malbec, un Bonarda y un Rosado dulce.

iMatorras Bodegas y Viñedos: un tributo a Gregoria Matorras

Otra mirada de homenaje es la de iMatorras Bodegas y Viñedos, cuyo nombre recuerda a Gregoria Matorras, madre del Libertador, y los valores que transmitió a su hijo: humildad, nobleza, austeridad y trabajo inclaudicable.

Anclada en el Valle de Uco, cuna del inicio de la campaña libertadora, la bodega se nutre de viñedos en Tupungato, donde el clima y la montaña otorgan a las uvas pieles gruesas y sabores concentrados.

iMatorras iMatorras: un tributo a Gregoria Matorras, madre de San Martín, a través de Malbec y Semillón de altura.

Su línea Matorras explora la pureza varietal del Malbec, como el Matorras Malbec 2021, fermentado con levaduras indígenas y criado 12 meses en depósitos de concreto, sin paso por madera.

La línea Doña Matorras, en cambio, apuesta por la complejidad, con crianza en barricas de tercer y cuarto uso: allí destaca el Semillón 2022, con maceración sobre pieles y crianza en huevo de cemento, y el Doña Matorras Malbec 2021, un 100% Malbec de San José, Tupungato, fermentado espontáneamente y criado en madera durante un año.

Desde el Bonarda institucional de San Martín hasta el Malbec Héroe de los Andes, pasando por los vinos de Tierras del General y las etiquetas de iMatorras, todos comparten el mismo objetivo, celebrar la memoria del General San Martín a través del vino.

Cada identidad vitivinícola mendocina. En cada botella, las uvas se convierten en vehículo de inspiración, recordando que la gesta del Libertador también se nutrió de la tierra cuyana, y que hoy sigue viva en cada brindis que lleva su nombre.