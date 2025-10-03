  • Portada
      3 de octubre de 2025 - 14:36

      Concurso Guarda14: última oportunidad para inscribir vinos y espirituosas de todo el país

      Hoy cierra la inscripción al Concurso Guarda14, bodegas y destilerías pueden enviar sus vinos y espirituosas para competir en Mendoza.

      Las bodegas y destilerías deben enviar sus botellas al Diario Los Andes antes del cierre de inscripción para que sus productos sean evaluados.

      Foto:

      Por Redacción

      Leé además

      Un jurado de 50 especialistas de nueve países evaluará las muestras a ciegas.

      Argentina Spirits Awards: el certamen que premia las bebidas espirituosas, aperitivos y vermut, ¿cuánto y dónde es?

      Por Redacción
      El Concurso Guarda14 reúne a bodegas y destilerías de todo el país en Mendoza.

      Concurso Guarda14: bodegas y destilerías tienen tiempo hasta el 3 de octubre para enviar sus muestras

      Por Redacción

      La competencia se realizará el 16 de octubre en el Hotel Diplomatic de Mendoza y todas las muestras serán evaluadas bajo las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV).

      Este 3 de octubre, finaliza la inscripción de las muestras. Los productores interesados deben enviar sus botellas al Diario Los Andes, organizador del certamen, para asegurar su participación en una competencia que ya se consolidó como un referente nacional del sector vitivinícola y de bebidas espirituosas.

      Jurados de primer nivel aseguran evaluación imparcial y profesional

      El Concurso Guarda14 confirmó un panel de jurados de alto nivel, integrado por especialistas de distintas regiones y disciplinas. Entre los evaluadores se encuentran Phillippe Caraguel, Walter Hilbing, Mariano Di Paola, Camilo de Bernardi, Adrian Toledo, Mariana de la Cruz, Pablo Pérez Delgado, Soledad González, Juan Pablo Candisano, Gabriela Celeste, Marcelo Canatella, Lorena Rodas, Marian Gómez y Gabriel Campana.

      Gabriel Campana, enólogo de Córdoba. Ganador de Medalla Gran Oro del Concurso de Vinos de Guarda14.
      Jurados de primer nivel evaluarán a ciegas los vinos y espirituosas según la normativa de la OIV.

      Se suman también Bárbara Jiménez Herrero (Casa David / Facultad de Ciencias Agrarias), Andrea Ferreyra (La Celia), Ana Paula Bartolucci (Chandon), Sofía Maglione (sommelier, Capital Federal), José Morales (Huentala Wine) y Rodolfo Griguol (Cooperativa La Riojana, La Rioja).

      Otros confirmados son Fernando Losilla (Las Perdices), Roberto de la Mota (Presidente de la DOC Luján de Cuyo), Sergio Case (Trapiche), Walter Bressia (Bressia y BdA), Daniel Ekkert (Xumek, San Juan y Mendoza), Alejandro Vigil (Vigil), Cristian Williams (Destilería Andina), Pepe Galante (Salentein), Juan Roby (Lagarde), Lorena Mulet (Cruzat) y Valeria Antolín (Piattelli Vineyards). Completan la nómina Fabricio Portelli (periodista, Capital Federal), Marisol de la Fuente (comunicadora y sommelier, Capital Federal), Victoria Prandina (enóloga), Carlos Catania (ingeniero agrónomo y profesor) y Mónica Rodríguez (maestra destiladora, Casa Tapaus).

      Según Cristina Pandolfi, Directora Técnica del Concurso y presidente del jurado, “este es un certamen que combina la exigencia técnica con el reconocimiento al esfuerzo de quienes trabajan día a día por mejorar sus vinos y espirituosas”. Todas las muestras se evaluarán a ciegas, siguiendo la normativa de la OIV, garantizando imparcialidad y que los resultados reflejen únicamente la calidad de cada producto.

      Última oportunidad: cómo participar antes de que cierre la inscripción

      El 3 de octubre es el último día para que las bodegas y destilerías inscriban sus muestras en el Concurso Guarda14. Cada inscripción debe incluir: seis botellas de 0,75 litros para vinos, tres botellas de 1,5 litros en formato magnum y tres botellas de 0,5 litros para espirituosas. Toda la documentación debe colocarse dentro del embalaje y acompañar al número de inscripción asignado al completar el registro.

      G3DQCHDRHRBAJAM6O6NFJ5MBVA.JPG?quality=75&smart=true&auth=273fadc0ebb383e6648d3ab7a78fb1b0d42f3f53e76342f1bcb022da41bad302&width=980&height=640
      El 16 de octubre se realizará la competencia en el Hotel Diplomatic, Mendoza, con todos los productores seleccionados.

      Las muestras se reciben en la sede de Diario Los Andes Hnos Calle S.A., San Martín 1049, Ciudad de Mendoza, de lunes a viernes entre las 9 y las 19 horas. La organización recuerda que solo las muestras enviadas dentro de los plazos establecidos podrán participar en esta competencia que reúne a los principales referentes del vino y las bebidas espirituosas del país. Para inscribir las muestras, los interesados deben acceder al formulario oficial disponible en el sitio del Concurso Nacional de Vinos Guarda14.

