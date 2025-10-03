Concurso Guarda14: última oportunidad para inscribir vinos y espirituosas de todo el país

El Concurso Nacional de Vinos Guarda14 mantiene abierta su convocatoria para que bodegas y destilerías de todo el país presenten sus mejores vinos y bebidas espirituosas.

La competencia se realizará el 16 de octubre en el Hotel Diplomatic de Mendoza y todas las muestras serán evaluadas bajo las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV) .

Este 3 de octubre , finaliza la inscripción de las muestras. Los productores interesados deben enviar sus botellas al Diario Los Andes , organizador del certamen , para asegurar su participación en una competencia que ya se consolidó como un referente nacional del sector vitivinícola y de bebidas espirituosas.

El Concurso Guarda14 confirmó un panel de jurados de alto nivel , integrado por especialistas de distintas regiones y disciplinas. Entre los evaluadores se encuentran Phillippe Caraguel, Walter Hilbing, Mariano Di Paola, Camilo de Bernardi, Adrian Toledo, Mariana de la Cruz, Pablo Pérez Delgado, Soledad González, Juan Pablo Candisano, Gabriela Celeste, Marcelo Canatella, Lorena Rodas, Marian Gómez y Gabriel Campana.

Se suman también Bárbara Jiménez Herrero (Casa David / Facultad de Ciencias Agrarias), Andrea Ferreyra (La Celia), Ana Paula Bartolucci (Chandon), Sofía Maglione (sommelier, Capital Federal), José Morales (Huentala Wine) y Rodolfo Griguol (Cooperativa La Riojana, La Rioja).

Otros confirmados son Fernando Losilla (Las Perdices), Roberto de la Mota (Presidente de la DOC Luján de Cuyo), Sergio Case (Trapiche), Walter Bressia (Bressia y BdA), Daniel Ekkert (Xumek, San Juan y Mendoza), Alejandro Vigil (Vigil), Cristian Williams (Destilería Andina), Pepe Galante (Salentein), Juan Roby (Lagarde), Lorena Mulet (Cruzat) y Valeria Antolín (Piattelli Vineyards). Completan la nómina Fabricio Portelli (periodista, Capital Federal), Marisol de la Fuente (comunicadora y sommelier, Capital Federal), Victoria Prandina (enóloga), Carlos Catania (ingeniero agrónomo y profesor) y Mónica Rodríguez (maestra destiladora, Casa Tapaus).

Según Cristina Pandolfi, Directora Técnica del Concurso y presidente del jurado, “este es un certamen que combina la exigencia técnica con el reconocimiento al esfuerzo de quienes trabajan día a día por mejorar sus vinos y espirituosas”. Todas las muestras se evaluarán a ciegas, siguiendo la normativa de la OIV, garantizando imparcialidad y que los resultados reflejen únicamente la calidad de cada producto.

Última oportunidad: cómo participar antes de que cierre la inscripción

El 3 de octubre es el último día para que las bodegas y destilerías inscriban sus muestras en el Concurso Guarda14. Cada inscripción debe incluir: seis botellas de 0,75 litros para vinos, tres botellas de 1,5 litros en formato magnum y tres botellas de 0,5 litros para espirituosas. Toda la documentación debe colocarse dentro del embalaje y acompañar al número de inscripción asignado al completar el registro.

G3DQCHDRHRBAJAM6O6NFJ5MBVA.JPG?quality=75&smart=true&auth=273fadc0ebb383e6648d3ab7a78fb1b0d42f3f53e76342f1bcb022da41bad302&width=980&height=640 El 16 de octubre se realizará la competencia en el Hotel Diplomatic, Mendoza, con todos los productores seleccionados.

Las muestras se reciben en la sede de Diario Los Andes Hnos Calle S.A., San Martín 1049, Ciudad de Mendoza, de lunes a viernes entre las 9 y las 19 horas. La organización recuerda que solo las muestras enviadas dentro de los plazos establecidos podrán participar en esta competencia que reúne a los principales referentes del vino y las bebidas espirituosas del país. Para inscribir las muestras, los interesados deben acceder al formulario oficial disponible en el sitio del Concurso Nacional de Vinos Guarda14.