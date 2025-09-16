De Mendoza a Chubut: los vinos argentinos con puntajes altos en Decanter

Vinos blancos argentinos, desde Mendoza hasta Chubut, obtienen altos puntajes en Decanter, destacando Chardonnay, Torrontés y blends de elite.

La revista Decanter publicó su lista de los mejores vinos blancos de Sudamérica, y la sorpresa es que no domina el clásico Sauvignon Blanc chileno. Entre los seleccionados sobresalen Chardonnay, Torrontés y blends blancos, provenientes de regiones que van desde Mendoza y Salta hasta Chubut, todos con puntajes de excelencia.

El panel de cata destacó la evolución de los blancos argentinos. Con vinos que combinan frescura, textura y complejidad, Sudamérica demuestra que sus blancos premium ya compiten a nivel internacional, más allá de los tradicionales tintos que históricamente hicieron famosa a la región.

Chardonnay y blends argentinos lideran la cata “Aunque Sudamérica todavía es más conocida por sus tintos, esta degustación demostró lo excepcionales que se han vuelto los vinos blancos de este continente”, escribió la Master of Wine Amanda Barnes, integrante del panel de cata, en Decanter.

Pobre cosecha argentina en los Decanter Awards s “De los 17 vinos calificados como 'Outstanding', siete fueron Chardonnay, lo que refleja el creciente refinamiento de la variedad. Otra sorprendente categoría fueron los Semillón y los blends blancos de Semillón-Sauvignon Blanc, que obtuvieron varios puntajes top”, agregó Barnes.

La cata se centró exclusivamente en vinos premium, todos con precios superiores a 20 dólares, confirmando que la calidad de los blancos sudamericanos acompaña su prestigio internacional. La selección refleja variedad, complejidad y gran potencial de guarda de los vinos, consolidando la reputación de la región en blancos de alta gama.