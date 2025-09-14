Pilar Oltra: "En los últimos años el mercado español está más abierto a probar vinos de fuera"

El vino argentino gana cada vez más espacio en España , un mercado históricamente cerrado sobre su propia producción pero que en los últimos años se abrió a probar etiquetas de otros países.

La gastronomía argentina en auge y la proliferación de wine bars impulsaron esa tendencia, generando un escenario ideal para mostrar la diversidad vitivinícola nacional más allá del Malbec .

En ese contexto, el próximo 6 de octubre de 2025 se celebrará en Madrid el primer Salón de Vinos de Argentina en Españ a, un evento que reunirá a más de treinta bodegas en Forbes House, en el barrio de Chamberí.

La propuesta está organizada por la sommelier Pilar Oltra , fundadora de Vinology Wine Bars, y el empresario Daniel Perchanté , director de Expediciones del Vino, quienes destacan la importancia de contar con una vidriera propia en el corazón europeo.

Detrás de esta iniciativa está la trayectoria de Pilar Oltra, mendocina radicada en España desde 2002. De familia viticultora, ha pisado uvas en vendimias, se formó como sommelier, cursó dos años del prestigioso Master of Wine en Londres y trabajó más de una década como consultora en Estados Unidos, Francia y España.

Un proyecto que nace en Madrid

El Salón de Vinos de Argentina en España surge como respuesta a una oportunidad de mercado. Según explicó Pilar Oltra, “vimos que en los últimos años el mercado español está cada vez más abierto a probar vinos de fuera. Hay un boom de gastronomía argentina y de wine bars donde buscan representación de todos los países importantes. Argentina, en ese contexto, es fundamental”.

La iniciativa se gestó a partir de la colaboración entre Oltra y Perchanté. “El año pasado, al conocer a Daniel, que ya había desarrollado vinos argentinos en España, decidimos crear el primer viaje de sommeliers españoles a Argentina para difundir la cultura del vino argentino allá. Fue un éxito y a raíz de ahí surge la idea de hacer la primera feria de vinos argentinos en España”, detalló la sommelier.

Además, Oltra resaltó que el apoyo de la comunidad argentina en España también fue decisivo: “Más de 300.000 argentinos que hay en España hacen su trabajo de hormiguita, difundiendo la cultura argentina, la gastronomía y el vino argentino. Eso también es importante”.

La diversidad como carta de presentación

El salón busca promocionar etiquetas, pero también mostrar el abanico de estilos y orígenes que hoy caracterizan al vino argentino. “Lo bonito de Argentina es la diversidad que tiene, y que la gente nos deje de asociar sólo con Malbec. Se están haciendo denominaciones de origen, se trabaja por poner en valor el terroir, y eso es lo que hay que enseñar”, sostuvo Oltra.

Presetación del salon de vino en Mendoza

La propuesta incluirá varietales que van desde los clásicos Malbec y Cabernet Sauvignon hasta los cada vez más valorados Cabernet Franc, Pinot Noir patagónico, Semillón y Torrontés. Cada uno refleja una geografía distinta de Mendoza, el noroeste o la Patagonia.

La sommelier destacó que la feria será una oportunidad para demostrar que Argentina es mucho más que un vino emblema: “Realmente tenemos un montón de variedades y de zonas. Lo importante es que la gente entienda la riqueza del país y que detrás de cada botella hay un origen y un terroir que merecen ser reconocidos”.

La respuesta del mercado español

La recepción de los vinos argentinos en España ya es palpable. Para Oltra, la clave está en la cercanía cultural: “La respuesta está siendo maravillosa, porque hay mucho cariño a Argentina. Gustan mucho los vinos, maridan muy bien con la gastronomía española y creo que hay una oportunidad muy interesante para los vinos argentinos allá”.

En ese proceso, los blancos sorprendieron a sommeliers y distribuidores. “El año pasado lo que más le impresionó al grupo de sommeliers que visitaron Mendoza, fueron los blancos argentinos. Les sorprendió gratamente la calidad, y como en España crece mucho el consumo de blancos, creo que es una oportunidad para introducir los excelentes vinos blancos que tenemos en Argentina”, explicó.

La tendencia hacia vinos más frescos y equilibrados también se refleja en ambos países. “Lo de bajar el alcohol, hacer vinos más frescos, con menos madera, es una tendencia mundial. Está sucediendo en Argentina, en España y también en lugares como Burdeos”, añadió.

Pilar Oltra

El rol del sommelier en Argentina y en España

Más allá de las bodegas y los enólogos, el salón también busca reforzar la tarea de los sommeliers como mediadores entre el vino y el consumidor. En este sentido, Pilar Oltra marcó una diferencia clara entre el ejercicio de la profesión en ambos países: “El papel del sommelier en el restaurante español es muy importante porque la gente se pone en sus manos a la hora de que le recomienden un vino”.

En Argentina, explicó, la figura del sommelier todavía se encuentra en un proceso de consolidación. Si bien en los últimos años se multiplicaron los espacios gastronómicos que los incorporan, su influencia en la decisión de compra no es tan fuerte como en España, donde tienen un peso clave en la experiencia del comensal.

De allí surge la importancia de realizar acciones como el Salón de Vinos de Argentina en España, que no solo exhibe etiquetas, sino que busca capacitar y acercar a los sommeliers europeos al trabajo de los productores argentinos. Para Oltra, la meta es clara: “Queremos que conozcan nuestros vinos, que sepan lo que se está haciendo en Argentina y que puedan transmitirlo a los consumidores. Ese es el puente que asegura el futuro de nuestra vitivinicultura en el mercado internacional”.