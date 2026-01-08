Mendoza se destaca en los rankings internacionales: cuál es el vermouth premiado

El vermut argentino volvió a ganar protagonismo en la escena global de las bebidas premium. Un producto elaborado en Mendoza logró posicionarse entre las marcas más influyentes del mundo, en un ranking históricamente dominado por etiquetas europeas.

El reconocimiento llegó de la mano de una de las publicaciones más respetadas del sector, confirmando que el vermut mendocino premiado atraviesa un momento de consolidación internacional y refuerza el lugar de la Argentina en una categoría que empieza a mostrar nuevos protagonistas.

El vermú mendocino La Fuerza alcanzó el 7° puesto en Vermouth Top Trending Brands y el 10° lugar en Best Selling Brands , según el informe anual de la revista inglesa Drinks International . El dato no pasa desapercibido: es la única marca no europea incluida en el ranking, junto a históricos referentes de Italia, Francia y España.

Desde la publicación especializada destacaron que La Fuerza se unió al ranking como la única marca argentina , mientras que el liderazgo sigue mayormente en manos italianas, con presencia española y francesa, aunque remarcaron que la llegada de nuevos jugadores internacionales sugiere que la categoría del vermut está empezando a cambiar .

Detrás del proyecto están Sebastián Zuccardi, Julián Díaz, Agustín Camps y Martín Auzmendi , quienes apostaron por crear un vermú con identidad propia, elaborado íntegramente en origen. Auzmendi explicó que la idea era hacer un vermú con vinos de Mendoza, hierbas locales y elaboración en origen , un camino de exploración que llevó casi dos años y dio como resultado un producto distinto a lo que existía hasta ese momento .

Identidad mendocina, expansión internacional y visión a largo plazo

Desde su lanzamiento en 2018, La Fuerza mantuvo una estrategia de crecimiento sostenido, ampliando su línea de productos y explorando nuevas expresiones dentro del vermut. A las versiones iniciales se sumaron ediciones especiales, propuestas de temporada y proyectos que investigan vinos y botánicos de distintas zonas, siempre con el foco puesto en el origen.

Vermut La Fuerza (2)

Ese recorrido se apoya en una tradición cultural profundamente arraigada en el país. Según Auzmendi, Argentina tiene una larga historia de amor con el vermut, y el objetivo fue ser parte de esa historia, pero construyendo una nueva, con una mirada contemporánea y local.

Hoy, a ocho años de su presentación, el vermú se comercializa en todo el país y se exporta a mercados como Estados Unidos, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay, Inglaterra, España y Francia. Elaborado con malbec y torrontés de Mendoza, hierbas silvestres recolectadas en la precordillera, aguardiente de vino y mosto de uva, el producto sintetiza territorio y materia prima.

Para Auzmendi, el reconocimiento internacional es clave porque los pone en el mapa global junto a marcas con siglos de historia, algo que representa un enorme orgullo para Argentina y para el sur del mundo. Y lo resume con una idea central: el vermut tiene la tierra, el vino, el paisaje y el trabajo de su gente, y no sería posible sin Mendoza como inspiración.