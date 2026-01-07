Messi, vino y Sprite: el "nuevo tinto de verano" que nació para ser viral

Lionel Messi volvió a marcar agenda fuera de las canchas con una confesión simple y espontánea. En una entrevista relajada desde Miami , el capitán argentino habló de sus gustos personales y dejó una frase que rápidamente se volvió tendencia.

La mención al vino con Sprite surgió en el estreno de la nueva temporada de Nadie dice Nada y ya muchos la señalan como el “nuevo tinto de verano”, una combinación que conecta con el calor, el verano y el estilo descontracturado del ídolo.

La frase que dio origen al “nuevo sodeado” apareció durante la entrevista que Lionel Messi brindó desde el Chase Stadium , estadio del Inter Miami, en el inicio de la temporada veraniega de Nadie dice Nada, el programa de Luzu TV conducido por Nicolás Occhiato.

En ese contexto, Occhiato le preguntó sin rodeos: “Cuando tenés el permitido de tomar, ¿qué tomás?” . Messi respondió con naturalidad: “Tomo vino. Sí, lo mismo siempre. Vino y Sprite” .

La respuesta generó risas en el estudio y el propio Messi agregó: “¿Para que pegue rápido?” . Diego Leuco celebró la ocurrencia y afirmó: “Vino y Sprite es la mejor frase, va a quedar en la historia” .

Antes de cerrar el tema, Messi explicó el momento ideal para esa elección: “Aparte es lindo, el calor”. Así, con una frase sencilla, el capitán argentino dejó instalada una combinación que ya se volvió viral.

La respuesta viral de Messi y el guiño inmediato de Sprite en redes

La frase de Lionel Messi sobre tomar vino con Sprite se viralizó en cuestión de minutos y generó repercusión tanto entre los fanáticos como en redes sociales.

A las pocas horas, Sprite Argentina reaccionó con un posteo que fue leído como un claro respaldo al capitán de la selección. La marca compartió una imagen con una botella de Sprite y una jarra de vino con hielo, acompañada por la frase: “El mejor del mundo se refresca como quiere. Frescura nivel Sprite”. grande con Sprite”.

Más allá del impacto viral y del guiño de la marca, Messi no mencionó qué vino toma ni de qué país. Tampoco hizo referencia a ninguna bodega en particular, algo lógico si se tiene en cuenta que vive en Estados Unidos y que a lo largo de su carrera conoció vinos de Europa y de Argentina. Así, la combinación quedó instalada sin etiquetas, pero con un fuerte efecto en redes.