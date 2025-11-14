  • Portada
  • Noticias
  • Aprendiendo
  • Experiencias
  • Tienda de Vinos
    14 de noviembre de 2025 - 15:15

    Sommelier premiada como "Wine Communicator of the Year"

    La sommelier y comunicadora Marisol de la Fuente fue distinguida por la IWSC como “Wine Communicator of the Year 2025”, convirtiéndose en la primera argentina e hispanohablante en recibir este premio.

    Marisolde la Fuentefue reconocida por laInternationalWine & Spirit Competition (IWSC)

    Marisol de la Fuente fue reconocida por la International Wine & Spirit Competition (IWSC)

    Foto:

    Marisolde la Fuentefue reconocida por laInternationalWine & Spirit Competition (IWSC).

    Marisol de la Fuente fue reconocida por la International Wine & Spirit Competition (IWSC).

    Foto:

    Por Redacción

    La sommelier y comunicadora argentina Marisol de la Fuente fue reconocida por la International Wine & Spirit Competition (IWSC) como “Wine Communicator of the Year 2025”, convirtiéndose en la primera hispanohablante y la primera argentina en obtener este prestigioso galardón.

    Leé además

    El director general de Fermentis, Stephane Meulemans, analizó cuáles son las claves para que un país vitivinícola logre instalar una categoría sólida

    Un experto internacional asegura que Argentina puede aplicar la fórmula del Prosecco para ganar mercados

    Por Redacción
    el concurso guarda14 consagro a los grandes ganadores del vino y las espirituosas argentinas

    El Concurso Guarda14 consagró a los grandes ganadores del vino y las espirituosas argentinas

    Por Melisa Sbrocco

    El premio, considerado uno de los más relevantes del mundo del vino, distingue a los comunicadores que logran acercar el vino a nuevos públicos con autenticidad, creatividad y excelencia. A la fecha esta distinción fue entregada a referentes de Inglaterra, Australia, Escocia, EEUU, Hong Kong y Alemania. por lo que este premio marca un hito para nuestra región.

    Marisol de la Fuente fue reconocida por la International Wine & Spirit Competition (IWSC)
    Marisol de la Fuente fue reconocida por la International Wine & Spirit Competition (IWSC)

    Marisol de la Fuente fue reconocida por la International Wine & Spirit Competition (IWSC)

    Un logro histórico

    Marisol de la Fuente, con más de 25 años de experiencia en el ámbito del vino y la comunicación, ha logrado romper barreras: siendo argentina y trabajando en español, ha alcanzado un galardón que hasta ahora había sido inaccesible para comunicadores hispanohablantes. Este reconocimiento no solo es un triunfo personal, sino un triunfo para la industria del vino en Argentina, para los comunicadores del Nuevo Mundo y para todos aquellos que creen en derribar muros en el ámbito del vino.

    Este año, Marisol se impuso entre destacadas figuras globales de la comunicación del vino, como Emilie Steckenborn (Hong Kong), Helen McGinn y Helena Nicklin (Reino Unido) y Natalie MacLean (Canadá), quienes completaron la lista de finalistas del premio IWSC Wine Communicator of the Year.

    Entre los ganadores anteriores se incluyen Madeline Puckette de Wine Folly, Jane Anson de Decanter, Tom Cannavan, pionero del periodismo enológico en UK y Jancis Robinson MW.

    No es la primera vez que su nombre figura entre los referentes mundiales: ya había sido nominada en 2024 para este mismo reconocimiento, lo que confirma la consistencia y proyección internacional de su trabajo. Su vocación por la accesibilidad, su mirada puesta en las regiones emergentes y su compromiso con nuevos públicos han sido destacados por el jurado internacional al entregarle este premio.

    Sobre su modo de comunicar, Marisol afirma: “Mi forma de comunicar el vino parte de una idea muy simple: hacerlo accesible. Mi plataforma, El vino sin vueltas, refleja eso. Hablo para quienes disfrutan del vino, pero no necesariamente son expertos. Busco simplificar lo complejo, traducir lo técnico y dejarle a cada persona algo fácil de recordar cuando elige qué vino tomar. En definitiva, comunicar el vino de manera cercana y directa.”

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Cecilia Haydée Ruíz, fundadora de RCristal.

    RCristal: arte mendocino en cristal con sello propio

    Por Redacción
    Alfredo Cornejo durante su encuentro con Patrick Seguin en la Cámara de Comercio de Burdeos-Gironda y Diego Costarelli.

    Mendoza en Burdeos: Cornejo busca alianzas para posicionar el vino mendocino

    Por Redacción