Vinos de Mendoza arrasan en The Global Masters Malbec: dos medallas Masters

Mendoza reafirmó su liderazgo internacional en vinos al destacarse en la edición 2025 de The Global Wine Masters Competitions. El certamen, organizado por la revista británica The Drinks Business, evalúa cada etiqueta por estilo y rango de precio, sin considerar su origen.

El concurso realiza las degustaciones a ciegas con paneles formados por Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores senior. Las bodegas mendocinas demostraron que sus Malbec y blends compiten al más alto nivel global.

Los premios obtenidos van desde medallas de Bronce hasta el máximo galardón “ Master ”, consolidando la reputación de Mendoza como referente en producción vitivinícola y ofreciendo a los consumidores internacionales una guía confiable de calidad.

En la edición 2025 de The Global Masters Malbec, la Argentina obtuvo dos “Master” , 19 Medallas de Oro, 33 de Plata y dos de Bronce. Los Masters fueron:

El enemigo malbec El Enemigo Malbec 2022 se consagró como “Master” en su categoría (£20-£30), destacándose por su intensidad y elegancia.

Luigi Bosca Los Nobles Malbec 2021 – Categoría £50-£70

Luigi Bosca Los Nobles Malbec 2021 Luigi Bosca Los Nobles Malbec 2021 obtuvo el máximo galardón (£50-£70), confirmando a Mendoza como referente mundial del Malbec.

Los paneles evaluadores estuvieron formados exclusivamente por Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores senior, garantizando que los premios reflejen la excelencia de cada etiqueta y su relación precio-calidad, tal como indica la organización británica.

Lista de premios de vinos en The Global Wine Masters Competitions

La lista de medallas sigue con los galardones de oro, de plata y por último las medallas de bronca. Dentro de los puestos se encuentran:

Medallas de Oro:

Huentala Zonos Malbec 2023 – £20-£30

Finca El Origen Single Vineyard Malbec 2022 – £20-£30

Lorca Poético Malbec 2023 – £20-£30

IV Generación 2022 – £30-£50

Alluvia Malbec 2023 – £30-£50

Gran Dante Malbec 2022 – £30-£50

Ameri Eva Estate Organic Malbec 2023 – £30-£50

Mauricio Lorca Gran Malbec 2022 – £30-£50

Pyros Vineyard Block N°4 2022 – £30-£50

Ribera del Cuarzo Especial 2023 – £30-£50

Salentein Single Vineyard El Tomillo 2022 – £30-£50

Gran Enemigo Red Blend 2021 – £50-£70

Salentein Single Vineyard Los Jabalíes 2022 – £50-£70

Ameri Wild Roots Block 4 Organic Malbec 2023 – £70-£100

Catena Zapata Malbec Argentino 2023 – £70-£100

Enzo Bianchi 2022 – £70-£100

La Linterna Malbec Finca El Tomillo Parcela #5 2019 – £70-£100

La Linterna Malbec Finca La Yesca Parcela #13 2019 – £70-£100

Doña Paula Selección de Bodega 2021 – £70-£100

Medallas de Plata:

Bodega Estancia Mendoza Malbec 2025 – debajo de £10

Dante Malbec 2024 – debajo de £10

Finca El Origen Reserva Malbec 2024 – £10-£15

Santa Julia Family Reserve 2025 – £10-£15

Santa Julia Private Reserve 2025 – £10-£15

Teia Malbec 2024 – £10-£15

Tierra Orgánica Malbec 2024 – £10-£15

Tesoro Malbec 2023 – £10-£15

Ultra Malbec 2022 – £15-£20

Doña Paula Estate 2024 – £15-£20

Doña Paula Single Vineyard El Alto 2024 – £15-£20

Indómito Malbec 2023 – £15-£20

Los Helechos Reserva Malbec 2023 – £15-£20

Malbado 2024 – £15-£20

Achala Clos del Molle Ingrato 2022 – £20-£30

Bianchi Particular 2022 – £20-£30

Enrique Foster Single Vineyard Altepes Malbec 2023 – £20-£30

Flecha de los Andes Gran Malbec 2021 – £20-£30

Gaia Organic & Biodinamic Malbec 2023 – £20-£30

Gran Bousquet Organic Malbec 2023 – £20-£30

Luigi Bosca De Sangre Malbec Altamira 2022 – £20-£30

Luigi Bosca De Sangre Malbec DOC 2023 – £20-£30

Luigi Bosca Malbec IG Vistalba 2024 – £20-£30

Salentein Numina Malbec 2022 – £20-£30

Huentala La Isabel Estate Malbec 2023 – £30-£50

Salentein Single Vineyard La Pampa 2022 – £30-£50

Terrazas de los Andes Gran Malbec 2022 – £30-£50

Terroir Series Finca Ambrosía 2022 – £50-£70

Achaval Ferrer Finca Nazarenas 2022 – £70-£100

Ameri Wild Roots Block 3 Organic Malbec – £70-£100

Doña Paula Parcel Aluvia 2020 – £70-£100

Doña Paula Parcel Los Indios 2020 – £70-£100

Enrique Foster Firmado Malbec 2021 – £70-£100

Medallas de Bronce: