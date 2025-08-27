  • Portada
      27 de agosto de 2025 - 16:23

      Últimos días para inscribirse al Concurso de vinos y espirituosas Guarda14 con precio promocional

      El certamen más prestigioso del país se realizará en octubre en Mendoza y convoca a bodegas de todo el país bajo cata a ciegas avalada por la OIV.

      El Concurso Guarda14 reúne a un jurado federal con referentes de la enología, la destilación y la comunicación.

      Foto:

      Por Redacción

      El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14 entra en la cuenta regresiva: el 30 de agosto vence el plazo para presentar muestras con tarifa promocional. Se trata de la última oportunidad para que las bodegas accedan al beneficio económico y aseguren su lugar en el certamen.

      La edición 2025 se realizará el 16 de octubre en el Hotel Diplomatic de Mendoza, bajo la organización de Diario Los Andes y la dirección técnica de la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi. El concurso mantiene su prestigio gracias al sistema de cata a ciegas avalado por la OIV y la intervención de escribano público que asegura total transparencia.

      Concurso guarda14 2025
      Las muestras deben enviarse debidamente etiquetadas y con documentación respaldatoria hasta el 30 de septiembre.

      Cómo enviar tus muestras al Concurso Guarda14 antes del 30 de agosto

      Las bodegas que deseen aprovechar la inscripción promocional deben registrar sus muestras antes del 30 de agosto. Para participar es necesario enviar seis botellas de 0,75 litros por cada etiqueta, tres botellas en el caso de magnums de 1,5 litros, o tres botellas de 0,5 litros si se trata de espirituosas.

      Las presentaciones deben estar debidamente etiquetadas según su formato comercial e incluir dentro del embalaje la documentación correspondiente, junto con el número de inscripción. Los envíos se reciben en Diario Los Andes Hnos Calle S.A., San Martín 1049, Ciudad de Mendoza, hasta el 30 de septiembre de 2025, de 9 a 19 horas.

      Con cada edición, el Concurso de Vinos y Espirituosas Guarda14 reafirma su prestigio como una de las vidrieras más relevantes de la vitivinicultura argentina, ofreciendo reconocimiento y visibilidad a los productores que apuestan por la calidad.

      Concurso de vinos y espirituosas: el jurado confirmado para Guarda14

      El jurado del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14 2025 reunirá a especialistas de todo el país. Entre los confirmados figuran Bárbara Jiménez Herrero (Casa David / Facultad de Ciencias Agrarias), Andrea Ferreyra (La Celia), Ana Paula Bartolucci (Chandon), Sofía Maglione (sommelier, Capital Federal), José Morales (Huentala Wine) y Rodolfo Griguol (Cooperativa La Riojana, La Rioja).

      Concurso Guarda14
      El certamen asegura transparencia con un sistema de cata a ciegas y la intervención de escribano público.

      También estarán Fernando Losilla (Bodega Las Perdices), Roberto de la Mota (Presidente de la DOC Luján de Cuyo), Sergio Case (Bodega Trapiche), Walter Bressia (Bressia y BdA), Daniel Ekkert (Xumek, San Juan y Mendoza), Alejandro Vigil (Vigil), Cristian Williams (Destilería Andina), Pepe Galante (Bodega Salentein), Juan Roby (Bodega Lagarde), Lorena Mulet (Bodega Cruzat) y Valeria Antolín (Piattelli Vineyards).

      El panel se completa con Fabricio Portelli (periodista, Capital Federal), Marisol de la Fuente (comunicadora y sommelier, Capital Federal), Victoria Prandina (enóloga), Carlos Catania (ingeniero agrónomo y profesor) y Mónica Rodríguez (maestra destiladora, Casa Tapaus).

      Este es un certamen que combina la exigencia técnica con el reconocimiento al esfuerzo de quienes trabajan día a día por mejorar sus vinos y espirituosas”, subrayó la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi, directora técnica del concurso.

