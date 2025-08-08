Wine Expo 2025: el Espacio Wine Trade y la propuesta innovadora de Santiago Caranza

La Wine Expo 2025 llega a su 12° edición con una propuesta que reunirá a las bodegas más destacadas, la gastronomía de primer nivel y experiencias innovadoras para el público y los profesionales del sector.

El evento, organizado por Hilton Mendoza y Wine of Mendoza (WOM) , se llevará a cabo el jueves 14 y viernes 15 de agosto , desde las 18 hasta la medianoche, en el hotel cinco estrellas frente al Mendoza Shopping, en Guaymallén.

Este año, la feria incorpora un asistente de inteligencia artificial desarrollado por Civitas , que permitirá a los visitantes acceder a información, resolver dudas y recibir alertas de las actividades en tiempo real mediante un simple escaneo de un código QR. Una herramienta pensada para que la experiencia sea más dinámica, personalizada y accesible.

La Wine Expo 2025 extiende su preventa. Se realiza el 14 y 15 de agosto en el Hilton Mendoza con más de 120 bodegas

El Espacio Wine Trade se realizará el jueves 14 de agosto, de 10 a 14 horas, en el primer piso del Hilton Mendoza. Se trata de un encuentro dirigido a profesionales, con charlas, degustaciones y la posibilidad de ampliar redes de contacto para estar al tanto de las tendencias del mercado.

A las 10.30, Marcelo Palma, Magister en Negocios y Tecnología de Civitas, abrirá la jornada con una conferencia sobre inteligencia artificial aplicada al mundo del vino. Luego, a las 11.30, Santiago Caranza presentará Creatividad y Cambio: Cómo entrenar la mente para innovar en la industria del vino, con dinámicas en vivo para ejercitar la creatividad y aplicarla a la resolución de problemas.

Finalmente, a las 12.30, la economista y especialista en finanzas Elena Alonso (@elenafinanciera), de la consultora Emerald, brindará la disertación Finanzas en Acción. Herramientas para tu Empresa y tu Emprendimiento, enfocada en optimizar la gestión financiera en proyectos vitivinícolas y gastronómicos.

Santiago Caranza: creatividad y adaptación en la vitivinicultura

Para Caranza, el desafío en esta industria radica en repensar las formas de trabajo sin perder la esencia. Señala que el vino está profundamente ligado a tradiciones transmitidas por generaciones, y que muchas veces esa herencia se traduce en la frase “acá las cosas siempre se hicieron así”. Sin embargo, considera que la creatividad no llega para romper lo que funciona, sino para fortalecerlo y potenciarlo en un mercado en constante cambio.

“La industria del vino es muy tradicional, con la creatividad y metodologías como Design Thinking y Gamification no buscamos romper lo que se hace bien, sino ponerlo en valor y potenciarlo”, explicó.

En su visión, la creatividad no es un privilegio de unos pocos, sino una capacidad que todos pueden cultivar. “Si uno la entrena y desarrolla, puede aplicarla para resolver problemas. En esta charla voy a hacer énfasis en dinámicas en vivo para que esta creatividad sea aplicada dentro de la industria”, adelantó.

Sobre la incorporación de la inteligencia artificial a experiencias como la Wine Expo, el especialista la ve como una aliada. Afirma que puede aportar fluidez, personalización y dinamismo, y rechaza la idea de que su función sea reemplazar personas. “No viene a quitarnos el trabajo, sino a potenciarnos, siempre que sepamos utilizarla”, sostuvo, en línea con los conceptos que desarrolla en el libro que está escribiendo sobre creatividad y adaptación en la era de la IA.

Su formación artística también influye en su enfoque empresarial. “El vino es arte, crear vino es crear arte, hay mucho por desarrollar, desde incorporar nuevas tecnologías hasta fomentar la agilidad de los equipos. La clave es adaptarse a los cambios y entrenar habilidades blandas para encontrar soluciones innovadoras”, concluyó.

Gastronomía, bodegas y propuestas exclusivas

La Wine Expo 2025 contará con la gastronomía del Hilton Mendoza y el aporte de los chefs de Hilton Buenos Aires y DoubleTree by Hilton. Los menús se ofrecerán a $12.000 y los postres a $7.000. El sector de destilados será ambientado por el DJ Martín Guerrero, y la artista plástica Paola Puliafito realizará una obra en vivo que será donada a la Casa de Ronald McDonald.

El listado de bodegas participantes es extenso y de gran prestigio: A16, Alfa Crux, Alma Cautiva, Alpamanta, Alpasión, Ambrosia, Amichu, Antigal, Azul, Bianchi, Bodega del Desierto, Bodega La Inconsciencia, Los Haroldos, Bodega Reval, Etchart (Cafayate), Calisto, Calyptra, Casa Gli Amici, Celler del Pi, Chakana, Chas, Citannina, Clos de Chacras, Coloso Wines, Cooperativa San Carlos, Cooperativa Uqueños, Corbeau, Cos de Cal, Cuarto Dominio, Casarena, Domados, Doña Paula, El Enemigo, El Esteco, El Porvenir, Enraizado Wines, Equilibrista, Ernesto Catena, Famiglia Banno, Familia Bayarri, Familia Cassone, Familia Kretchmar, Finca Bandini, Finca Feliz, Finca La Anita, Finca Las Moras, Finca Magnolia, Finca Musse, Finca Savina, Fincas Perdidas, Florita, Foster Lorca, Galileo, Gauchezco, Garzon (Uruguay), Grazie Mille, Guardianes, Huarpe, Huentala, Jorge Rubio, La Cayetana, La Celia, La Florita, La Grande Vie Wines, La Imaginación al Poder, Labory Wines, Lamadrid, LoSance, López, Lorenzo de Agrelo, Los Helechos, Maal Wines, Mi Terruño, Matervini, Mil Suelos, Montequieto, Otronia, Paredes, Pascual Toso, Piatelli Wines, Piedra Negra, Piloto de Prueba, Mellecey, Salentein, Salvador Patti, Santos Grial, Santos, Sampere & Scandura, Sarapura, Satrapa, Serrera, Sin Fin, Sin Reglas, Sottano, Sueño de Revolución, Sur de Los Andes, Terrazas, The Wine Plan, Trapiche, Vignale Wines y Zuccardi.

Además, la DOC Luján de Cuyo tendrá su propio stand con bodegas que integran el selecto grupo de vinos Malbec: Nieto Senetiner, Lagarde, Trivento, Terrazas de Los Andes, Bodega Vistalba, Luigi Bosca, Otero Ramos, Norton y Lamadrid.

Las entradas generales, con valor de $50.000, se pueden adquirir en Boletería Digital y Plataforma Venti. Aún quedan disponibles.