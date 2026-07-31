AMUVA celebró un nuevo aniversario: 13 años impulsando el vino y el liderazgo de las mujeres

La Asociación Mujeres del Vino de Argentina (AMUVA) celebró su 13° aniversario con un encuentro realizado en Mendoza, donde reunió a sus socias para compartir una noche de gastronomía, vinos y camaradería. El evento también fue una oportunidad para destacar el recorrido de la entidad y su aporte al desarrollo de la cultura del vino con el protagonismo de las mujeres .

La celebración permitió repasar los principales hitos de la asociación, que desde hace más de una década trabaja para difundir la cultura vitivinícola, promover el consumo responsable y fortalecer los vínculos entre mujeres vinculadas al sector, tanto en Argentina como en el exterior.

Las socias de AMUVA (Asociación Mujeres del Vino de Argentina) celebraron su 13° aniversario con una cena en el Diplomatic Hotel , en la Ciudad de Mendoza. Como es tradición, las asistentes fueron recibidas con una copa de espumoso y una propuesta gastronómica elaborada por el chef Lucas González .

La velada estuvo marcada por el reencuentro entre las integrantes de la asociación, que compartieron anécdotas y repasaron los años de trabajo conjunto. El encuentro también puso en valor el propósito de la entidad, que tiene como principales objetivos profundizar el conocimiento del vino, difundir su cultura e impulsar un consumo moderado y responsable.

Durante la celebración se destacó además el crecimiento de la institución y su proyección internacional. En 2019 y 2022 , integrantes de la Comisión Directiva viajaron a Milán para firmar un acuerdo con Mujeres del Vino del Mundo , fortaleciendo la cooperación y el intercambio de estrategias dentro del mercado vitivinícola.

Los vínculos internacionales y los nuevos desafíos de la asociación

Uno de los hechos más recientes en la agenda de AMUVA fue el viaje que un grupo de socias realizó a Perú en abril, con el objetivo de conocer regiones vitivinícolas y productoras de pisco.

Durante esa visita, las representantes argentinas fueron recibidas por las Damas del Pisco de Perú, organización que también integra la Red de Mujeres del Vino del Mundo. El encuentro permitió fortalecer los lazos institucionales y compartir experiencias entre mujeres vinculadas al vino y las bebidas emblemáticas de Latinoamérica.

La celebración por el 13° aniversario concluyó con shows, regalos, excelentes vinos, gastronomía y un clima de camaradería, en una noche que también sirvió para celebrar los logros alcanzados y proyectar los próximos desafíos de la asociación.