    3 de diciembre de 2025 - 12:04

    Bodega de Mendoza lanza concurso de fotografía inspirado en Máximo Arias

    Una bodega mendocina presenta un concurso de fotografía inspirado en la obra de Máximo Arias, invitando a retratar el barrio, el campo y el patrimonio mendocino.

    Bodegas Caro
    Por Redacción

    Bodegas CARO abrió una nueva propuesta cultural que une su patrimonio con la mirada social del fotógrafo mendocino Máximo Arias. La iniciativa acompaña la inauguración de la muestra El barrio y el campo, que reúne dos series dedicadas a la arquitectura de Godoy Cruz y a escenas urbanas y rurales.

    En este contexto, la bodega lanzó un concurso de fotografía que convoca a participantes de toda Mendoza a explorar su entorno y registrar imágenes que reflejen identidad, memoria y territorio.

    Un concurso que recupera el legado de Máximo Arias

    El certamen El Barrio y el Campo, miradas sobre Mendoza se inspira en la obra de Máximo Arias, quien entendía la fotografía como “un acto de memoria capaz de revelar lo que nadie quiere ver”. Durante más de treinta años recorrió la provincia retratando trabajadores, niños, ancianos y campesinos, construyendo un archivo visual que hoy permite revisar transformaciones sociales y paisajísticas.

    La convocatoria está dirigida a fotógrafos amateurs e incluye tres distinciones. El Premio Máximo Arias reconoce una imagen que ofrezca una mirada humana y espontánea del barrio o del campo mendocino. El Premio Bodegas CARO destaca una visión original del edificio histórico de la bodega en Godoy Cruz. El Premio Jóvenes Fotógrafos, destinado a menores de edad, impulsa perspectivas creativas y personales sobre la provincia.

    El jurado estará conformado por Daniel Serio, Luciano Pappalardo, Andrés Bonafede y Marcela Lucero, coordinadora de espacios culturales de la provincia. Las postulaciones podrán enviarse entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, por correo electrónico o de manera presencial. En ese período, la bodega mantendrá abierto su edificio de lunes a viernes, de 9 a 17, para quienes deseen fotografiarlo.

    Cómo participar y qué promueve esta iniciativa

    El concurso propone acercar la práctica fotográfica a quienes deseen explorar su entorno cotidiano y registrarlo desde una mirada personal. La apertura del edificio patrimonial facilita que los participantes conozcan de cerca su arquitectura, mientras que el enfoque del certamen busca fomentar la valoración del patrimonio cultural mendocino.

    Los ganadores se anunciarán el 19 de diciembre de 2025 en Bodegas CARO y serán difundidos por redes sociales. La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre la comunidad y su historia visual, alentando nuevas narrativas sobre la vida en Mendoza.

