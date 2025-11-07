El Concurso Guarda14 consagró a los grandes ganadores del vino y las espirituosas argentinas

La cuarta edición del Concurso Guarda14 distinguió a bodegas y destilerías de todo el país, reafirmando el prestigio del vino y las espirituosas argentinas.

El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14, organizado por Diario Los Andes con el acompañamiento de Diario de Cuyo, celebró su cuarta edición en el Hotel Sheraton de Mendoza.

Bajo la dirección técnica de la Ingeniera Agrónoma Cristina Pandolfi y con la fiscalización de escribano público, el certamen se realizó siguiendo las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), reafirmando su transparencia y prestigio.

Los jurados otorgaron 23 Medallas Gran Oro y más de 57 Medallas Oro a vinos, gin, vermuts, vodka, espumantes y whisky de distintas provincias. Los premios dados este 6 de noviembre reconocen la calidad, innovación y consistencia de la producción nacional.

Concursi G14 (4) El gerente general de Diario Los Andes, Pablo Dellazoppa, vinculó la historia del medio con la de la vitivinicultura al recordar que “el diario es contemporáneo a la industria del vino”. Afirmó que ambas comparten “el desafío de reinventarse, de ser relevantes para sus públicos y seguir generando valor”.

Dellazoppa destacó además la alianza entre Los Andes y Diario de Cuyo, que “permite tener una mirada regional y compartir la difusión de los temas de la actividad vitivinícola de una manera más integrada y armónica”.