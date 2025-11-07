  • Portada
    7 de noviembre de 2025 - 12:21

    El Concurso Guarda14 consagró a los grandes ganadores del vino y las espirituosas argentinas

    La cuarta edición del Concurso Guarda14 distinguió a bodegas y destilerías de todo el país, reafirmando el prestigio del vino y las espirituosas argentinas.

    Por Melisa Sbrocco

    Productores, jurados y autoridades celebraron una nueva edición del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14.

    Bajo la dirección técnica de la Ingeniera Agrónoma Cristina Pandolfi y con la fiscalización de escribano público, el certamen se realizó siguiendo las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), reafirmando su transparencia y prestigio.

    Los jurados otorgaron 23 Medallas Gran Oro y más de 57 Medallas Oro a vinos, gin, vermuts, vodka, espumantes y whisky de distintas provincias. Los premios dados este 6 de noviembre reconocen la calidad, innovación y consistencia de la producción nacional.

    El gerente general de Diario Los Andes, Pablo Dellazoppa, vinculó la historia del medio con la de la vitivinicultura al recordar que “el diario es contemporáneo a la industria del vino”. Afirmó que ambas comparten “el desafío de reinventarse, de ser relevantes para sus públicos y seguir generando valor”.

    Dellazoppa destacó además la alianza entre Los Andes y Diario de Cuyo, que “permite tener una mirada regional y compartir la difusión de los temas de la actividad vitivinícola de una manera más integrada y armónica”.

    Cuáles son los ganadores del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14

    Medalla Gran Oro

    • Atamisque Malbec 2022 Valle de Uco – Atamisque SA
    • Regina Bianca Chardonnay 2023 – Altieri Wines Vinorum
    • Savina Bonarda 2021 – Bodega Finca Savina
    • Mi Terruño Reserve Bonarda 2022 – Bodega Mi Terruño
    • Mi Terruño Reserve Chardonnay 2023 – Bodega Mi Terruño
    • Catalpa Cabernet Franc 2023 – Atamisque SA
    • La Unión Federal Rosso Vermut – Casa Tapaus
    • Huentala La Isabel Estate Malbec 2023 Gualtallary – Huentala Wines
    • Bad Brothers Facon Selection Merlot 2019 – Agustín Lanús Wines
    • Abel Furlan Torrontés/Semillón 2025 – Bodega Familia Furlan
    • Toia Gran Syrah 2023 Putruele Valle de Pedernal – Bodega Putruele
    • Giaquinta Torrontés Riojano 2025 – Familia Giaquinta
    • Gran Sombrero Malbec 2024 – Huentala Wines
    • Huentala La Isabel Estate Barrel Fermented Chardonnay 2023 – Huentala Wines
    • Altaluvia Malbec 2019 – Viña Doña Paula SA
    • Chico Zossi Varietales Torrontés 2024 – Bodega Chico Zossi
    • Raza Argentina Malbec 2024 La Rioja – La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola LTDA
    • El Raro Sauvignon Blanc 2024 – Vinos El Raro
    • Tequendama Merlot Finca Vidal 2020 – Tequendama Wines SA
    • Chateau Brandsen Blend 2023 – Altieri Wines Vinorum
    • Viñas de José Blanco Malbec Reserva 2020 – Bodega Andalhue
    • Flores de Fuego Malbec 2022 – Bodega Flores de Fuego
    • John C Legacy Plumas Blancas – Piattelli Distillery

    Medalla Oro

    • Rio de Arena Reserva Malbec 2019 – Bodega Rio de Arena
    • Laureano Gómez Gran Reserva Merlot 2019 – Bodega Laureano Gómez SAS
    • Raza Argentina Torrontés 2025 – La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola LTDA
    • IV Generación Gran Malbec Single Block Los Chacayes 2022 – Bodegas Bianchi
    • Gata Flora Reserva Malbec 2023 – Bodega Vasija Secreta
    • Socavones Ovum Reserva Malbec 2023 – Bodega Terra Camiare
    • UCC Blend de Blancas 2025 – Universidad Católica de Cuyo
    • Resilio Rosé Dulce Natural 2025 – Resilio Wines
    • Aguma Sauvignon Blanc 2025 – Aguma Casa Vinícola
    • Lucas Amoretti Malbec 2018 Blend de Terroirs – Lucas Amoretti Wines
    • Huentala Zonos Malbec 2023 Valle de Uco – Huentala Wines
    • Laureano Gómez Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2021 – Bodega Laureano Gómez SAS
    • Trinitá Grand Reserve 2023 – Piattelli Vineyards
    • Laureano Gómez Blend Gran Reserva Malbec Merlot 2018 – Bodega Laureano Gómez SAS
    • Xumek Syrah 2024 Valle de Zonda – Bodega Xumek
    • Solo Ella Bonarda 2025 – Gloria Galvagno Estate
    • Santa Florentina Torrontés Riojano 2025 – La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola LTDA
    • Serbal Sauvignon Blanc 2025 – Atamisque
    • Cordero Con Piel de Lobo Vermut – Casa Tapaus
    • Finca La Abeja Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2019 – Finca y Bodega La Abeja
    • Solo Ella Bonarda Gran Reserva 2022 – Gloria Galvagno Estate
    • La Isabel Estate Cabernet Franc 2023 – Huentala Wines
    • Ostengo Wines Malbec 2024 – Ostengo Wines
    • Laureano Gómez Reserva Pinot Noir 2022 – Bodega Laureano Gómez SAS
    • John C Patagonian – Piattelli Distillery
    • Yaraví Malbec 2025 – Bodega Don Bosco
    • Toia Blend de Tintas 2023 Putruele Valle de Pedernal – Bodega Putruele
    • Argento Single Vineyard Gualtallary Chardonnay 2023 – Bodega Argento
    • John C Vodka Original – Piattelli Distillery
    • Los Nobles Malbec DOC 2021 – Luigi Bosca
    • Tilimuqui Orgánico Torrontés 2025 – La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola LTDA
    • Gran Famiglia Corte 2023 – Bodegas Bianchi
    • Pócima Petit Verdot Partida Limitada 2021 – Bodega Boutique Pócima
    • Giaquinta Semillón Valle de Uco 2025 – Familia Giaquinta
    • Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend 2023 Valle de Uco – Huentala Wines
    • Socavones Gran Quilino Malbec Single Vineyard 2023 – Bodega Terra Camiare
    • Rutini Single Vineyard Cabernet Franc Gualtallary 2022 – Rutini Wines
    • Sarrulle Malbec 2023 – Bodega Finca Los Talas
    • Rutini Apartado Gran Malbec 2022 Valle de Uco – Rutini Wines
    • Iselin 1888 Blend 2018 – Finca y Bodega La Abeja
    • Inimaginable Malbec 2023 – Inimaginable Wines
    • Whisky Argentino – Destilería Infernal
    • Altaluvia Chardonnay 2021 Gualtallary – Doña Paula Wines
    • Terrier Old Tom Gin – Casa Tapaus
    • LP5 - Mi Victoria by Leandro Paredes Malbec 2020 – Mi Victoria Wines
    • Toia Gran Cabernet 2023 Putruele Valle de Pedernal – Bodega Putruele
    • Monteagrelo Bressia Syrah 2022 – Bodega Bressia
    • Nueve Cumbres Abundia Reserva Malbec 2023 – Bodega Nueve Cumbres
    • La Unión Federal Bianco Vermut – Casa Tapaus
    • Vinorum Rosé 2025 – Altieri Wines Vinorum
    • PiquiGin London Dry Gin – Inmensa Patagonia Destilería
    • Cruzat Cuvée Extra Brut Método Tradicional – Bodega Cruzat
    • Moon Fest Sangría – Bodega Mi Terruño
    • Cruzat Cuvée Nature Método Tradicional – Bodega Cruzat
    • Tipo Italiano Marselán Vermut – The Wine Plan
    • Savina Rosé 2025 – Bodega Finca Savina
    • Obra Prima Rosado Cabernet Sauvignon 2025 – Familia Cassone
