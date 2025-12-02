Un mendocino asume la conducción de la Asociación Argentina de Sommeliers por primera vez

La Asociación Argentina de Sommeliers renovó autoridades y eligió a Andrés Lafarge como presidente, el primer mendocino en liderar la institución.

La Asociación Argentina de Sommeliers renovó sus autoridades para el período 2025-2028 y concretó un hecho histórico al designar a un profesional mendocino al frente de la institución.

La llegada de Andrés Lafarge refleja el impulso federal que la entidad viene construyendo y abre una etapa en la que se buscará ampliar la representatividad nacional del sector.

Con una participación simultánea en Buenos Aires, Mendoza y Rosario, la elección consolidó un modelo de gestión que integra distintas regiones vitivinícolas y fortalece la presencia de la sommellerie en el país. La nueva conducción se propone profundizar ese camino y acompañar el crecimiento profesional de la actividad.

Qué implica que un mendocino encabece la Asociación Argentina de Sommeliers La elección de Andrés Lafarge como presidente marca un cambio relevante para la institución y para la comunidad del vino. Durante la Asamblea Eleccionaria del 1 de diciembre, el sommelier expresó su compromiso con esta etapa al afirmar: “Para mí es un verdadero honor y un enorme orgullo asumir la presidencia de la Asociación Argentina de Sommeliers. Afronto este rol con el compromiso de elevar nuestro profesionalismo, promoviendo una institución que sepa aggiornarse y acompañar a las nuevas generaciones de consumidores y profesionales del vino”.

imgi_1_571156246_18516624463064872_1184449253300503703_n Acompañado por Pablo Colina como vicepresidente y por un equipo federal integrado por referentes de varias provincias, Lafarge subrayó la importancia de ampliar la mirada territorial. En ese sentido, sostuvo: “Como mendocino, me motiva especialmente fortalecer el vínculo federal de nuestra actividad, integrando a miembros de la Comisión Directiva provenientes de distintas ciudades de Argentina. Trabajaremos para seguir construyendo una comunidad más sólida, preparada y unida en pos del crecimiento de la sommellerie nacional”. Su trayectoria en hospitalidad, docencia y gestión comercial le otorga un perfil estratégico para conducir la institución hasta 2028.