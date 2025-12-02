  • Portada
  • Noticias
  • Aprendiendo
  • Experiencias
  • Tienda de Vinos
    2 de diciembre de 2025 - 13:46

    Un mendocino asume la conducción de la Asociación Argentina de Sommeliers por primera vez

    La Asociación Argentina de Sommeliers renovó autoridades y eligió a Andrés Lafarge como presidente, el primer mendocino en liderar la institución.

    Andrés Lafarge fue electo presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers hasta 2028.

    Andrés Lafarge fue electo presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers hasta 2028.

    Foto:

    Por Redacción

    Leé además

    El abogado que renunció a ser fiscal para trabajar con un estudio de California y brillar con su arte

    El abogado que renunció a ser fiscal para trabajar con un estudio de California y brillar con su arte

    Por Ignacio de la Rosa
    Fútbol. El mendocino Marcelino Moreno fue clave en Lanús esta temporada.

    Marcelino Moreno, el líder silencioso que impulsó a Lanús a una nueva Copa Sudamericana

    Por Juan Azor

    La llegada de Andrés Lafarge refleja el impulso federal que la entidad viene construyendo y abre una etapa en la que se buscará ampliar la representatividad nacional del sector.

    Con una participación simultánea en Buenos Aires, Mendoza y Rosario, la elección consolidó un modelo de gestión que integra distintas regiones vitivinícolas y fortalece la presencia de la sommellerie en el país. La nueva conducción se propone profundizar ese camino y acompañar el crecimiento profesional de la actividad.

    Qué implica que un mendocino encabece la Asociación Argentina de Sommeliers

    La elección de Andrés Lafarge como presidente marca un cambio relevante para la institución y para la comunidad del vino. Durante la Asamblea Eleccionaria del 1 de diciembre, el sommelier expresó su compromiso con esta etapa al afirmar: “Para mí es un verdadero honor y un enorme orgullo asumir la presidencia de la Asociación Argentina de Sommeliers. Afronto este rol con el compromiso de elevar nuestro profesionalismo, promoviendo una institución que sepa aggiornarse y acompañar a las nuevas generaciones de consumidores y profesionales del vino”.

    imgi_1_571156246_18516624463064872_1184449253300503703_n

    Acompañado por Pablo Colina como vicepresidente y por un equipo federal integrado por referentes de varias provincias, Lafarge subrayó la importancia de ampliar la mirada territorial. En ese sentido, sostuvo: “Como mendocino, me motiva especialmente fortalecer el vínculo federal de nuestra actividad, integrando a miembros de la Comisión Directiva provenientes de distintas ciudades de Argentina. Trabajaremos para seguir construyendo una comunidad más sólida, preparada y unida en pos del crecimiento de la sommellerie nacional”. Su trayectoria en hospitalidad, docencia y gestión comercial le otorga un perfil estratégico para conducir la institución hasta 2028.

    Cómo se proyecta la nueva gestión y qué objetivos busca consolidar

    La conducción encabezada por Lafarge inicia su mandato con la meta de reforzar la profesionalización del sommelier en distintos ámbitos, desde la gastronomía hasta la comunicación y la docencia. La Asociación Argentina de Sommeliers, reconocida por la Association de la Sommellerie Internationale desde 2002, busca profundizar su vínculo con bodegas, organismos públicos y entidades del sector para fortalecer la presencia del vino argentino en el país y en el exterior.

    Además de sostener el crecimiento de la actividad, la nueva etapa apunta a impulsar espacios de formación y participación para que cada región pueda integrarse con mayor protagonismo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    A sus 100 años recién cumplidos, el Teatro Independencia no solo es un ícono cultural: es un reflejo de la identidad mendocina  

    Los 100 años del teatro Independencia y sus increíbles anécdotas: Gorbachov, elefantes y 100 ventiladores

    Por Verónica De Vita
    La ceremonia en Antigua reunió a referentes de toda la región.

    Latin America's 50 Best Restaurants: cuál es el mendocino y cuántos argentinos entraron al ranking 2025

    Por Redacción
    bodega de mendoza lanza concurso de fotografia inspirado en maximo arias

    Bodega de Mendoza lanza concurso de fotografía inspirado en Máximo Arias

    Por Redacción
    Angelina Yañez trabaja desde hace más de 18 años en la elaboración de vinos en Mendoza.

    Angelina Yañez: "Intervenir lo justo y necesario para que el terroir se exprese con libertad"

    Por Melisa Sbrocco