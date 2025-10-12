Día de la Madre en bodegas de Mendoza: cuánto se necesita para ir a almorzar

El Día de la Madre se acerca y las bodegas mendocinas se preparan para recibir a las familias con propuestas gastronómicas entre viñedos, montañas y copas de vino.

Este año, la celebración será el domingo 19 de octubre , y diferentes espacios de la provincia ofrecen menús especiales, recorridos guiados y experiencias con vinos diseñadas para disfrutar en familia.

En Argentina, esta fecha se festeja el tercer domingo de octubre , a diferencia de otros países que lo hacen en mayo, debido a una tradición que se originó antes del Concilio Vaticano II. En aquel entonces, el 11 de octubre se conmemoraba el amor hacia la Virgen María, y con el tiempo se decidió trasladar el festejo a un domingo para permitir que todas las familias pudieran reunirse y homenajear a las madres.

Con precios que oscilan entre los $12.500 y los $75.000 por persona , las bodegas combinan cocina regional, vinos propios y actividades temáticas para celebrar el Día de la Madre de una manera diferente.

Desde almuerzos entre viñedos hasta talleres creativos y degustaciones guiadas, Mendoza se consolida como uno de los destinos preferidos para quienes buscan agasajar a mamá con una experiencia sensorial completa, entre paisajes únicos y sabores locales.

Cuánto cuesta celebrar el Día de la Madre en las bodegas mendocinas

En Bodega y Viñedos Argentia, ubicada en Maipú, el menú especial para el domingo 19 de octubre ofrece una experiencia completa que incluye una visita a la bodega y una copa de vino por paso. La propuesta tiene un valor de $32.000 por persona e incluye alternativas sin TACC, vegetarianas e infantiles. La entrada combina una empanada mendocina con almíbar de limón y una ensalada fresca con mousse de palta, frutillas, boconccino, cilantro, avellanas y limoneta.

Entre los principales se puede optar por pappardelle con salsa bolognesa o pesto genovés, o una bondiola bridada con mousse de batata, tempura de cebolla, manzana verde y salsa de cerveza negra. Para el postre, se ofrecen clásicos dulces mendocinos con masa brisée, queso ahumado y relleno de batata o membrillo, o un Rogel Argentia. Las reservas se realizan al +54 9 261 630 1443 y la bodega se encuentra en Boedo 271, Maipú.

image

Por su parte, Finca Savina, en Agrelo, celebrará el sábado 18 y domingo 19 de octubre con un almuerzo al aire libre “entre viñas, montañas y brindis”, según detalla la invitación. Cada mamá recibirá de regalo un vino Savina Rosé. El menú incluye diversas entradas como manteca de palta con confitura de pimiento rojo, pepinillos, hummus de papa y pejerrey a la plancha ($24.500); ensalada de berenjena ahumada con alcaparras, tomates secos y boconccinos ($22.000); fainá con mortadela asada, cebollas confitadas y salsa blanca de provolone ($24.500); pasteles fritos de carne o de queso, verdeo y pasas ($13.000); tostones con jamón crudo o queso ahumado ($12.500) y una tablita individual de quesos y fiambres con panificados y escabeches ($22.000).

Entre los principales, se destacan la picaña con papas al romero y chimichurri ($38.000), la lasaña de langostinos y champiñones con salsa de mariscos ($40.000), los ñoquis de palta y ricota con salsa de echalottes y almendras tostadas ($33.000), el filet con aligot de papa, vegetales al rescoldo y salsa demi-glace ($38.000) y los pappardelle con vegetales grillados y crema de tomillo con parmesano ($33.000). Los postres ofrecen crumble de uva y membrillo con helado de coco y coulis de frutos rojos ($15.000), crème brûlée de dulce de leche ($15.000) y tarta vasca de chocolate con leche merengada y chocolate amargo ($17.500).

En Martino Wines, el festejo se centra en un menú criollo para compartir en familia. El precio es $43.000 por persona, o $59.000 pagando en efectivo, se puede disfrutar de una empanada de osobuco, chorizo, morcilla, punta de espalda de cerdo y ojo de bife a las brasas, y como cierre, un clásico panqueque con dulce de leche. Además, se incluye una botella de vino Martino cada dos comensales. Las reservas pueden hacerse al +54 9 261 611 9812.

Martino Wines Martino Wines

Otra opción distinta es la de Bodega Familia Blanco y Winifred, que propone una experiencia creativa el viernes 18 de octubre a las 11:30 horas, denominada “Crea tu ramo lunch”. La jornada incluye visita y degustación guiada, taller floral con materiales, catering, vinos y una botella de regalo para mamá. La duración estimada es de cuatro horas y el precio es de $75.000 por persona. El evento se realiza en Ruta 86 Km 7, Alto Agrelo, Luján de Cuyo, y las reservas se hacen al +54 9 261 774 0682.

Bodega Chandon presenta una propuesta especial para celebrar el Día de la Madre con un almuerzo en los jardines de la bodega, maridado con sus reconocidos espumantes. La experiencia estará disponible el sábado 18 y domingo 19 de octubre, de 12.30 a 15.30, e incluye un menú de tres pasos especialmente diseñado para acompañar con burbujas y el clima primaveral mendocino.

De entrada se servirá involtini de zucchini fresco, quinoa roja, mosaico de vegetales de estación y vinagreta de cítricos y hierbas aromáticas, maridado con Chandon Extra Brut; como principal, pappardelle ripiene de azafrán, ragú de ternera, ratatouille, pesto de la huerta y aceite de oliva, junto a Chandon Brut Nature; y de postre, pavlovas de frambuesa, menta y crema diplomata, acompañadas por Chandon Délice Rosé. La propuesta ofrece alternativas vegetarianas, veganas, sin TACC y sin lactosa. Cada mamá recibirá una botella de Chandon Brut Rosé de obsequio. El valor por persona es de $50.000, incluye una copa de espumante por paso y servicio de agua, y requiere reserva anticipada.

Bodegas Chandon: líneas de acción en materia ambiental Bodegas Chandon: líneas de acción en materia ambiental

Finalmente, Bodega Huarpe Riglos, ubicada en Agrelo, organiza el encuentro “Brindemos con mamá en su día” el sábado 18 de octubre a las 15:30. La experiencia incluye un recorrido por la bodega y viñedos, un servicio de té con infusiones, café libre, panadería dulce y salada, y la degustación de sus vinos de autor. El precio por persona es de $34.000 y las reservas se realizan al +54 9 261 418 0338.