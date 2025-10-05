La Garnacha busca su lugar en Argentina: vinos ligeros, frescos y gastronómicos

La Garnacha , o Grenache, es un cepaje milenario originario de Aragón, España, que se expandió a Francia en la Edad Media y se cultiva en numerosos países del mundo.

Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , en Argentina se registran 64 hectáreas de Garnacha , de las cuales 62,6 corresponden a la tinta y 1,5 a la blanca. Mendoza concentra 43 hectáreas , seguida de La Rioja con 8,9 y Salta con 8,1 hectáreas.

En 2024, la producción de Garnacha tinta alcanzó 6.616 quintales , de los cuales 1.206 quintales fueron orgánicos, concentrados principalmente en Mendoza. En el mismo período se comercializaron 1.232,5 hectolitros de vino Garnacha tinta varietal, con un 86,2% destinado a exportación, y el mercado interno mostró un crecimiento significativo, con 1.062,1 hectolitros despachados, lo que representa un aumento del 603,4% respecto al año anterior.

Desde Guarda 14, hablamos con Alejandro Sejanovich, agrónomo, enólogo y propietario de Bodega Mil Suelos , y con Gonzalo Tamagnini, enólogo y dueño de Desquiciados Wines , quienes comparten su experiencia trabajando esta variedad en distintas regiones y estilos, detallando su comportamiento, productividad y relación con los terroirs.

La Garnacha se caracteriza por su vigor y racimos de tamaño medio a grande, con rendimientos medios a altos y adaptabilidad a distintos suelos, aunque requiere cuidado frente a heladas y ciertas enfermedades, según el INV.

Alejandro Sejanovich señala que la Garnacha tinta se adapta muy bien a distintas zonas de Mendoza: "Es una variedad para mí muy interesante, hablando de la Garnacha tinta. No he probado la Garnacha blanca de Mendoza, pero es una variedad que se adapta muy bien a las zonas cálidas. Produce vinos interesantes en Chachingo, en Lunlunta y también en algunos lugares del Este. Distinta es la expresión de la cepa que se obtiene en el Valle de Uco, pero también es muy interesante. Y lo que me parece importante en una variedad para que tenga valor es que tenga expresión de lugar".

Sobre la producción en Salta, Sejanovich comenta: "La primera plantación de Garnacha en Salta la hicimos nosotros en la finca de la familia Saavedra y el primer vino de Garnacha que se hizo de Salta es nuestro vino Tigerstone Garnacha que es de la finca Estancia Los Cardones en Tolombón". También menciona su trabajo en Mendoza: "La Garnacha de Mendoza la tenemos plantada en Chachingo (Maipú), alrededor de la bodega hay una finca nueva, y la estamos elaborando como tinto ligero, que es la forma que más me gusta. No lo estamos usando en cortes, aunque son muy interesantes los cortes, por ejemplo Syrah".

Gonzalo Tamagnini agrega detalles sobre la productividad: "La Garnacha es una variedad que tiende a ser productiva, si no se trabaja bien la poda puede dar más de 25 mil kilos por hectárea. Para hacer vinos de calidad se necesitan rendimientos más bajos, entre 10 y 12 mil kilos por hectárea máximo. Tiene la versatilidad de cosecharse temprano, medio o tarde según el estilo que se busque".

Tamagnini también describe su experiencia con distintos suelos: "El Valle de Uco permite envejecimiento en botella, con acidez natural. En suelos arenosos o en Gualtallary, la frescura se conserva más por la aireación nocturna y la baja temperatura de la planta. En Junín, con suelos arcillosos, los vinos son muy amables y fluidos".

Mendoza: del Este al Valle de Uco

Según el INV, Mendoza concentra 43 hectáreas de Garnacha tinta y 1,4 hectáreas de Garnacha blanca, distribuidas entre el Este y el Valle de Uco, con perfiles distintos según la zona.

El agrónomo y enólogo de Mil Suelos detalla: "En la primera zona, como Chachingo o Lunlunta, la Garnacha produce vinos muy interesantes, distintos del Valle de Uco. Para mí, es importante elaborar tintos ligeros, frescos, que acompañen la gastronomía. También buscamos que la Garnacha tenga perfiles de tinto ligero similares al Pinot Noir por eso cosechamos tempranamente la uva, siempre midiendo el alcohol".

Tamagnini coincide y agrega: "Trabajé viñedos antiguos en Junín, espalderos de más de 50 años, con suelos pesados y profundos. La Garnacha es versátil, permite cosechas tempranas o tardías según la madurez, y con regulación adecuada de la poda da vinos de alta calidad tanto en suelos arcillosos como en los pedregosos del Valle de Uco".

Sejanovich comenta el manejo de los racimos: "No raleo, fermento todos los racimos con color y los que no tienen. Eso aporta complejidad. Separarlos me da vinos sosos". Sobre la expresión del lugar, añade: "La Garnacha muestra bastante expresión de lugar en función de cómo se la trabaje y elabore".

La experiencia en el norte argentino

El INV registra 8,1 hectáreas de Garnacha tinta en Salta, principalmente en Tolombón y Cafayate, con suelos pedregosos y alta amplitud térmica.

Alejandro recuerda: "La primera plantación de Garnacha en Salta fue nuestra en la finca de la familia Saavedra. La finca tiene un suelo con mucha piedra, sobre todo laja, granito y calcáreas. El primer vino de Garnacha que se hizo en Salta es nuestro".

Sobre los estilos del norte, Gonzalo explica: "El viñedo en Tolombón tiene piedra laja y mica, lo que engrosa la piel de la uva y genera concentración, aunque con menor acidez que en suelos arenosos del Valle de Uco. Estos vinos son frescos y expresivos, con identidad de lugar".

Sejanovich agrega sobre la Garnacha de Salta: "Estamos lanzando una Garnacha nueva de la finca donde está la bodega, bajo olivares centenarios. Buscamos tintos ligeros, frescos, ideales para gastronomía. La Garnacha tiene una complejidad interesante con salinidad y longitud".

Tamagnini confirma la diversidad: "En el norte, los vinos muestran fruta roja intensa y concentración. La frescura se mantiene gracias a las noches frías y a la influencia de la piedra en los suelos, y permite elaborar varietales de calidad o cortes con Syrah según la línea de producción".

Tendencias de consumo y mercado interno

En 2024 se comercializaron 1.062 hectolitros de Garnacha tinta en el mercado interno, con un aumento del 603,4% respecto al año anterior, reflejando la creciente preferencia por vinos frescos y ligeros.

"Hoy se buscan vinos menos pesados y más balanceados. La Garnacha de Salta la elaboramos con roble usado para aportar madurez sin sabor. Son vinos ligeros, frescos, con salinidad y longitud, perfectos para jóvenes consumidores", describe Alejandro Sejanovich.

Por su parte Tamagnini explica: "La Garnacha es una alternativa de nicho en Argentina, porque siempre predomina el Malbec. Invita a más personas a tomar vino. En Desquiciados Wines elaboramos Garnacha 100% varietal y en corte con Syrah, mostrando la diversidad que ofrece esta variedad".

Sejanovich añade: "El consumidor joven busca vinos simples y bebibles. La Garnacha cumple ese rol, con expresión de lugar y complejidad sin ser pesada".

Exportaciones y desafíos internacionales

El INV informa que en 2024 se exportaron 170,4 hectolitros de Garnacha tinta pura, con un valor FOB de 143.700 dólares, aunque representa solo el 0,01% de los varietales exportados.

El enólogo de Mil Suelos y parte de muchos proyectos vinícolas comenta: "Nuestra Garnacha de Salta se vende muy bien en Inglaterra, con un importador de prestigio que la distribuye como vino gastronómico y fresco. Esa tendencia de vinos más ligeros y bebibles se observa en todo el mundo".

Por otro lado, el creador de Desquiciados Wines dijo: "En Europa la competencia es fuerte, con garnachas españolas y del sur de Francia. Por eso trabajamos en mercados latinoamericanos como Perú, Costa Rica y Brasil, donde la Garnacha argentina puede mostrarse auténtica y novedosa".