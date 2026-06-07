Dolli Irigoyen: "La gastronomía argentina evolucionó muchísimo en los últimos años"

La gastronomía argentina se dirige hacia una mirada cada vez más ligada al territorio, los productos regionales y el maridaje. En ese contexto, el Prix Baron B - Édition Cuisine volvió a lanzar su convocatoria para reconocer a los proyectos gastronómicos más innovadores del país.

En esta nueva edición, Dolli Irigoyen se suma por primera vez como jurado y anticipó cuáles serán los aspectos que más valorará en los participantes. La cocinera también analizó la evolución del maridaje en Argentina , el crecimiento de los vinos regionales y el protagonismo que hoy tienen los productos locales en la cocina.

La octava edición del Prix Baron B - Édition Cuisine contará con un jurado integrado por Mauro Colagreco, Gonzalo Aramburu, Dolli Irigoyen y Gabriel Oggero. El certamen premia propuestas gastronómicas que ponen en valor el origen de los productos, las técnicas, la sustentabilidad y el vínculo con las comunidades locales.

El jurado de excelencia de esta 8va edición estará conformado por Mauro Colagreco, Gonzalo Aramburu, Gabriel Oggero y Dolli Irigoyen.

Por primera vez como jurado del concurso, Dolli Irigoyen aseguró que espera encontrarse con propuestas capaces de sorprenderla desde la identidad y la historia detrás de cada plato. “Es tan vasto nuestro país y son tantas las provincias, los lugares y los productos, que siempre hay algo que se revela en este concurso”, sostuvo.

La cocinera explicó que, más allá de la técnica, le interesa conocer el recorrido completo de cada proyecto. “La identidad del producto, la historia que cuenten, de qué lugar vienen, cómo están trabajando con ese producto, cuáles son las recetas y cuál es la inspiración”, expresó.

También remarcó que todo ese trabajo debe reflejarse finalmente en la experiencia gastronómica. “No solamente todo lo que realices, sino que eso se vea plasmado en un plato y que encima esté delicioso”, afirmó.

Prix Baron B abrió la convocatoria para cocineros de todo el país

El Prix Baron B - Édition Cuisine ya abrió la convocatoria para su edición 2026 y recibirá postulaciones hasta el 20 de julio. Los participantes deberán presentar un proyecto integral, un video de entre dos y cinco minutos y un plato representativo maridado con alguna de las variedades de Baron B: Extra Brut, Brut Nature o Brut Rosé.

El ganador obtendrá una pasantía en el restaurante Mirazur junto a Mauro Colagreco, un premio económico de $3.000.000 y el tradicional corcho bañado en oro realizado por el orfebre Juan Carlos Pallarols. Los otros dos finalistas recibirán $1.500.000 y un corcho de plata.

La final se realizará el 27 de agosto en el Faena Art Center. Sobre esta nueva edición, Dolli Irigoyen aseguró: “Espero encontrarme con propuestas que transmitan esa identidad con claridad, sensibilidad y respeto por el producto y su región”.

El maridaje en la gastronomía argentina

Uno de los desafíos centrales del Prix Baron B será el maridaje de los platos con alguna de las variedades de la bodega: Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature o Baron B Brut Rosé.

Dolli Irigoyen (2) El certamen reconocerá proyectos gastronómicos vinculados al territorio, la identidad y la sustentabilidad. Prix Baron B - Édition Cuisine

Sobre ese punto, Dolli Irigoyen destacó la versatilidad del espumante dentro de la gastronomía. “Hay que trabajar mucho sensorialmente para trazar una línea con un plato. El espumante normalmente se lleva bien con casi todo”, explicó.

Además, señaló que el verdadero equilibrio aparece en la experiencia conjunta entre comida y bebida. “Hay que tomar y comer al mismo tiempo para ver qué pasa en el paladar”, afirmó.

Para Irigoyen, el maridaje viene creciendo desde hace décadas en Argentina y hoy forma parte del interés cotidiano de los consumidores. “La gastronomía argentina ha evolucionado muchísimo en los últimos diez años, pero el maridaje viene desde mucho antes”, indicó.

También recordó el rol que tuvieron históricos periodistas especializados en vinos en la difusión de esa cultura gastronómica y aseguró que actualmente “cada vez más la gente está atenta” a las recomendaciones y sugerencias de los sommeliers.

Dolli Irigoyen habló de los nuevos vinos argentinos y cómo los marida con comida

La cocinera también destacó el crecimiento de las nuevas regiones vitivinícolas argentinas y el interés del público por descubrir nuevas etiquetas. “El público está ávido de tener respuestas y de conocer más bodegas. Es muchísima la oferta que hay en este momento”, sostuvo. Además, señaló que regiones como Jujuy o la costa atlántica vienen desarrollando vinos con identidad propia. “Se están haciendo vinos increíbles”, afirmó.

Sobre sus propias elecciones al momento de comer y tomar vino, Irigoyen explicó que todo depende del plato. “No voy ni a los tintos ni a los blancos primero, depende de lo que voy a comer”, señaló.

IMG_2468 (1) Dolli Irigoyen destacó el crecimiento de las nuevas regiones vitivinícolas y el interés del público por descubrir vinos argentinos. Prix Baron B - Édition Cuisine

En ese sentido, contó que suele comenzar con vinos más frescos y livianos. “A veces empezar con un blanco más suave o con un rosado para el aperitivo, y después pasar a un tinto”, comentó. Entre sus preferencias mencionó Pinot Noir, Merlot y distintos blends. Y dejó en claro cuál es su elección infaltable: “En espumante, por supuesto, siempre a toda hora y en todo lugar”.

Los productos regionales y identidad local

Dolli Irigoyen también se refirió al protagonismo que ganaron los productos regionales dentro de la gastronomía argentina y aseguró que esa tendencia se profundizó en los últimos años gracias a una nueva generación de cocineros.

“Lo más importante es buscar qué hay en la zona, qué hay en la región”, afirmó al hablar del concepto de kilómetro cero y de la búsqueda de identidad en la cocina argentina actual.

Consultada sobre el potencial gastronómico de Cuyo, destacó especialmente la riqueza de Mendoza, San Juan y La Rioja. “Los quesos de cabra, los papines andinos, los ajos, el membrillo, el chivito, el cordero y los vinos hacen que sea una región súper rica”, señaló.

Además, consideró que el crecimiento del turismo y de la ruta del vino impulsó el desarrollo gastronómico regional. “Cada vez hay más turismo interesado en el vino y eso tiene que estar acompañado por buenos restaurantes y buenas propuestas”, sostuvo.