Mendoza será sede del 4to Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14: conocé a los jurados confirmados

El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14 celebrará 4° edición el 16 de octubre en el Hotel Diplomatic bajo la direcciónde Cristina Pandolfi, Directora Técnica del Concurso y Presidente del Jurado y la organización de Diario Los Andes .

La competencia invita a bodegas y destilerías de todo el país a presentar sus productos, que serán evaluados según los estándares más exigentes de calidad. Esta edición incorpora nuevos jurados , fortaleciendo el panel con especialistas en enología, destilación y comunicación del vino. La inclusión de estos expertos asegura una evaluación rigurosa y transparente de los mejores vinos y espirituosas del país.

El Concurso Nacional de Vinos Guarda14 amplió su panel de evaluación con destacados profesionales: Phillippe Caraguel, Walter Hilbing, Mariano Di Paola, Camilo de Bernardi, Adrian Toledo, Mariana de la Cruz, Pablo Pérez Delgado, Soledad González, Juan Pablo Candisano, Gabriela Celeste, Marcelo Canatella, Lorena Rodas, Marian Gómez y Gabriel Campana.

“Este es un certamen que combina la exigencia técnica con el reconocimiento al esfuerzo de quienes trabajan día a día por mejorar sus vinos y espirituosas”, afirmó Cristina Pandolfi . Los jurados evaluarán las muestras a ciegas siguiendo la normativa de la OIV , garantizando que los resultados reflejen únicamente la calidad de cada producto. La diversidad de expertos asegura una mirada integral, desde la producción hasta la presentación final en copa.

Los jurados confirmados incluyen especialistas de bodegas, destilerías y comunicación del vino de todo el país.

Gabriel Campana, enólogo de Córdoba. Ganador de Medalla Gran Oro del Concurso de Vinos de Guarda14.

Los recientes confirmados se suman a Bárbara Jiménez Herrero (Casa David / Facultad de Ciencias Agrarias), Andrea Ferreyra (La Celia), Ana Paula Bartolucci (Chandon), Sofía Maglione (sommelier, Capital Federal), José Morales (Huentala Wine) y Rodolfo Griguol (Cooperativa La Riojana, La Rioja).

También formarán parte Fernando Losilla (Las Perdices), Roberto de la Mota (Presidente de la DOC Luján de Cuyo), Sergio Case (Trapiche), Walter Bressia (Bressia y BdA), Daniel Ekkert (Xumek, San Juan y Mendoza), Alejandro Vigil (Vigil), Cristian Williams (Destilería Andina), Pepe Galante (Salentein), Juan Roby (Lagarde), Lorena Mulet (Cruzat) y Valeria Antolín (Piattelli Vineyards). Completan la nómina Fabricio Portelli (periodista, Capital Federal), Marisol de la Fuente (comunicadora y sommelier, Capital Federal), Victoria Prandina (enóloga), Carlos Catania (ingeniero agrónomo y profesor) y Mónica Rodríguez (maestra destiladora, Casa Tapaus).

Inscripción y proceso de evaluación, abierto a todo el país

La inscripción para bodegas y destilerías está abierta desde el 24 de julio y tiene plazo final para enviar muestras el 26 de septiembre. La evaluación se realiza mediante cata a ciegas, con anonimato absoluto y control de escribano público, calificando color, aroma, expresión en boca, armonía y apreciación general.

Solo el 30% de las muestras podrá recibir medallas Gran Oro, Oro o Plata, mientras que los mejores productos de cada categoría recibirán trofeos especiales. Además, quienes superen el umbral de calidad pero no ingresen en el porcentaje premiado obtendrán certificados de reconocimiento. Podés inscribirse en el sitio oficial del concurso.