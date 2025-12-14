Nuevas propuestas en espumantes: las bodegas de Mendoza redefinen la categoría

Diciembre concentra el mayor consumo de espumantes y vuelve a ubicar al producto en el centro de las celebraciones. Es el mes en el que las bodegas ajustan lanzamientos, amplían presencia en góndolas y despliegan estilos que van desde los Extra Brut tradicionales hasta versiones sin alcohol o partidas especiales para brindar en fin de año.

La industria de los espumantes atraviesa un momento de dinamismo y vuelve a posicionarse como protagonista. Aunque el mercado interno muestra vaivenes, el comercio exterior ofrece señales alentadoras.

Las exportaciones de espumosos argentinos crecieron 54,9% en volumen , alcanzando en 2024 uno de los mejores registros históricos. Ese año, el país exportó 54.042 hectolitros por 25,3 millones de dólares , con un precio promedio de US$ 4,68 por litro, muy por encima de los vinos tranquilos.

La Chef de Cave de Chandon Argentina, Ana Paula Bartolucci , explica que la construcción del estilo de la marca es un proceso coordinado entre todas las casas del mundo. “Somos seis Chandon en el mundo y somos dieciséis enólogos que nos juntamos todos los meses a tener discusiones técnicas”, señala. Ese intercambio derivó en un manifiesto que define los lineamientos del Extra Brut y el Rosé, los dos estilos compartidos por la red global. La estandarización convive con el carácter de origen: “ Cada bodega tiene su impronta local, sus terroirs, porque finalmente estamos haciendo vinos y siempre van a tener ese costado que es valioso ”, afirma.

Bartolucci destaca que la comparación entre regiones enriquece el trabajo: “Lo lindo es poder probar los seis brut uno al lado del otro y encontrar ese hilo conductor con sus matices”. También subraya la retroalimentación tecnológica entre hemisferios: “ Es como si tuviéramos dos vendimias al año . Lo que se prueba en un hemisferio después lo podemos aplicar acá y viceversa”.

Ana Paula Bartolucci Chandon Ana Paula Bartolucci supervisa el embotellado del nuevo Chandon Mini, un formato diseñado para momentos cotidianos. Chandon

Sobre el consumo, reconoce un contexto global más moderado, aunque positivo para la marca. “Hemos tenido proyectos nuevos que nos hicieron mantener los volúmenes o crecer incluso frente a un año muy recesivo”, explica. Considera clave ampliar momentos y estilos de consumo: “Es uno de los caminos para conquistar más consumidores”.

La línea Chef de Cave mantiene su espíritu de partidas exclusivas. “Son partidas especiales y chiquitas porque siempre fueron solo venta en el brand home”, detalla Bartolucci. Destaca el rol de la guarda prolongada: “En este caso tenemos cinco años sobre levadura con un año de corcho y creemos que esta joyita está en su mejor momento”. Cada partida se acompaña con una explicación directa al visitante, reforzando la experiencia en la bodega.

Sobre futuros desarrollos, adelanta que no habrá nuevos varietales para el mercado argentino, aunque sí proyectos internacionales y un fuerte trabajo ligado a las botellas de 187 ml destinadas a California. “Estamos super alineados con la enóloga de allá y validamos los estilos cuando nos juntamos los enólogos”, sostiene.

Nieto Senetiner: el desafío de crear el primer espumante 0% argentino

Nieto Senetiner presentó 0% Brut, el primer espumante sin alcohol del país elaborado bajo parámetros enológicos tradicionales. El lanzamiento abre un nuevo portfolio pensado para consumidores que alternan bebidas con y sin alcohol y buscan mantener el ritual del vino. El crecimiento global de esta categoría, proyectada para alcanzar el 4% del mercado total hacia 2028, marcó el camino.

El gerente de Enología, Roberto González, explica la elección del origen: “Pinot Noir del Valle de Uco tiene una elegancia natural que funciona muy bien incluso cuando le retiramos el alcohol. La acidez equilibrada y su estilo sutil se sostienen después de la desalcoholización”.

Roberto González

González detalla información sobre el perfil, según el enólogo cuidaron los aspectos más sensibles: “El consumidor va a buscar frescura, un aroma limpio y una burbuja agradable y eso es lo que más cuidamos”. Para suavizar la textura, trabajaron en lías y ajustaron la presión del espumante, ya que “la burbuja tiende a sentirse más filosa cuando no hay alcohol”.

El enólogo Santiago Mayorga destaca que el punto crítico fue mantener la experiencia sensorial: “El mayor desafío fue no perder al consumidor. Hicimos todo el proceso igual que un espumante tradicional y luego le retiramos el alcohol. Nuestro reto era conservar textura y aroma aun sin ese alcohol”. Ese aprendizaje les permitirá avanzar en próximas etiquetas: “El consumidor de vino sin alcohol es un consumidor de vino y busca moderar su consumo según la ocasión”.

imgi_24_1CGM9Gx6IXcHa26LWHDQGiwvNcAKT9qAj=w2560-h1398-iv4

Sobre el proceso técnico, detalla: “Retiramos el alcohol mediante Spinning Cone manteniendo sabores, tipicidad, aroma, estructura y el gas que lo caracteriza”. En la etapa final, trabajaron sobre frescura y equilibrio: “Buscamos un corte en el que burbujas, dulzura y acidez sostuvieran la sensación de boca”.

Mayorga señala que este lanzamiento acompaña un cambio cultural en marcha: “Mucha gente quiere moderar su consumo de alcohol sin renunciar al ritual del vino y nosotros teníamos que acompañar ese cambio”.

Pascual Toso: una trayectoria que reafirma el valor de la experiencia

Bodegas y Viñedos Pascual Toso propone celebrar el fin de año con un portfolio de espumantes sostenido por una historia que supera el siglo. La bodega fue una de las primeras en elaborar espumantes en Argentina mediante el método tradicional en 1927, un punto de inflexión para la industria nacional. Esa continuidad permitió desarrollar un estilo propio basado en precisión y consistencia.

El primer enólogo, Rodrigo Manuel Romero, explica que Pascual Toso tiene una de las trayectorias más extensas del país en la elaboración de espumantes y que mantiene producción tanto por método tradicional como por método Charmat, lo que les permite sostener diversidad y calidad. Subraya que esa experiencia acumulada es el eje sobre el que se construye el actual portfolio, que refleja una combinación de tradición técnica, prácticas de guarda y un seguimiento cuidadoso desde la cosecha hasta la toma de espuma.

PASCUAL TOSO EXTRA BRUT 3

La bodega sostiene que cada etiqueta nace de un proceso que prioriza el equilibrio y expresión del varietal. El Extra Brut y el Brut Rosé se elaboran por método Charmat con perfiles frescos y una estructura pensada para el consumo cotidiano. Las líneas ALTA, en cambio, se producen por método tradicional, con contacto prolongado sobre lías, trabajo manual y una búsqueda más compleja en textura y aromas. En ambas líneas se mantiene una selección de Chardonnay y Malbec que refuerza la identidad de la casa.