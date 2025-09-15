Yanina Latorre y su escapada a Mendoza: cuánto sale alojarse como ella en Valle de Uco

Yanina Latorre disfrutó un fin de semana en Valle de Uco, Mendoza. Te contamos cuánto sale alojarse y qué comodidades ofrece el resort de lujo.

Yanina Latorre, panelista de LAM y conductora de SQP en América TV, viajó con su esposo Diego Latorre al Valle de Uco, en Mendoza, para disfrutar de un fin de semana de descanso y experiencias enológicas. La pareja no estuvo sola, junto a ellos viajaron cinco matrimonios más, en lo que Yanina definió como “un viaje de egresados a los 50 años”.

Durante el vuelo hacia la provincia cuyana, la conductora aprovechó para mirar la serie de Netflix “Dos veranos”, que calificó como “espectacular”. A su llegada, el grupo se trasladó en una combi desde el aeropuerto del Plumerillo hasta su alojamiento, entre risas y charlas sobre la jornada que los esperaba.

imgi_50_548936284_18532126408054189_6638631172394124100_n Dónde se hospedó Yanina Latorre en Valle de Uco y cuánto sale El hospedaje elegido por Yanina Latorre y su grupo fue Casa de Uco Wine Resort, un complejo de lujo ubicado en el Valle de Uco, al pie de la Cordillera de los Andes. Los precios de las habitaciones para dos personas van desde 500 hasta 2.000 dólares, dependiendo de la fecha seleccionada.

Casa de Uco Las villas de Casa de Uco ofrecen privacidad y vistas únicas al Valle de Uco. Las villas del resort están diseñadas para ofrecer privacidad y confort, con terrazas y jardines propios. Cada villa cuenta con dos dormitorios en suite, baños completos, áreas de vestidor y un amplio living comedor de doble altura. Una villa de dos plantas se encuentra sobre la laguna y posee un deck a orillas del espejo de agua, con vistas panorámicas al paisaje natural del Valle de Uco.

Todo el complejo está pensado para el relax y el descanso, combinando lujo y sofisticación con la armonía del entorno natural. Además, los huéspedes pueden disfrutar de todos los servicios del resort sin perder la intimidad de cada villa, garantizando una experiencia exclusiva y única.