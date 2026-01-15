Cuáles son y cuánto salen los vinos mendocinos que se sirvieron en la cena de los Golden Globes

Los vinos mendocinos tuvieron un rol destacado en una de las noches más importantes del calendario internacional del espectáculo. Durante la cena oficial de los Golden Globes , celebrada el domingo pasado, dos etiquetas elaboradas en Mendoza fueron seleccionadas para acompañar a las principales figuras del cine y la televisión.

La elección volvió a poner a la vitivinicultura argentina en el centro de la escena global. Además del prestigio de estar presentes en este evento, los vinos despertaron interés por su precio y por las características que los posicionaron como protagonistas en una velada de alcance mundial.

Durante la edición 2026 de los Golden Globes, la bodega Terrazas de los Andes, integrante del grupo Moët Hennessy, fue la elegida para la cena oficial. Las etiquetas seleccionadas fueron Terrazas de los Andes Reserva Malbec y Terrazas de los Andes Reserva Chardonnay , dos vinos que representan el estilo de alta montaña de Mendoza.

Entre las figuras del espectáculo que posaron junto a estas botellas se encontraron Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Jennifer Lawrence, Amanda Seyfried, Brittany Snow, Selena Gomez, Julia Roberts, Liza Koshy y Jacob Elordi, entre otros.

Desde la bodega describen a este vino como “ desbordante de intensidad aromática, fresco y frutal ”. Se elabora a partir de un blend de más de 100 parcelas en transición a orgánicas, donde confluyen viñedos del Valle de Uco y de Las Compuertas, en Luján de Cuyo.

En cuanto a las notas de cata, detallan que “en nariz es fresco e intensamente afrutado, con notas de frutos negros y rojos como mora, ciruela y fresa, junto con aromas a violeta y especias de montaña típicos del Malbec de clima frío”. En boca, explican que “es vibrante, con una sensación fresca y pulida, buena tensión y una gran longitud”.

Terrazas de los Andes Reserva Malbec

Terrazas de los Andes Reserva Chardonnay

El Chardonnay servido en la cena se elabora con uvas cultivadas en armonía con la naturaleza, provenientes de viñedos en transición a orgánicos ubicados en Gualtallary y El Peral, en el Valle de Uco. Desde Terrazas de los Andes lo definen como “una sorpresa con un delicioso tinte francés, complejo y fresco”.

En sus notas de cata, señalan que presenta “jugosos aromas a durazno amarillo y pera, realzados con notas de pomelo, cáscaras de cítricos confitadas y un toque de miel blanca”. En boca, destacan que “los sabores frutales brillantes, la acidez equilibrada y el gran cuerpo conducen a un final largo y untuoso con sutiles notas de brioche”.

Terrazas de los Andes Reserva Chardonnay

Cuánto salen los vinos mendocinos que se sirvieron en la cena

Sobre el valor de las etiquetas elegidas para los Golden Globes, desde la bodega mendocina explicaron en diálogo con Guarda14: “Los vinos que se sirvieron durante la cena fueron Terrazas de los Andes Reserva Malbec y Terrazas de los Andes Reserva Chardonnay. Ambos cuentan con un precio sugerido al público de $16.460”.

Además, al formar parte del grupo Moët Hennessy, también trascendieron los precios de los espumantes más reconocidos del portfolio internacional: Moët & Chandon Brut Imperial, con un valor de $154.500, y Moët & Chandon Brut Rosé, que alcanza los $193.700 en el mercado argentino.