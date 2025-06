María Urrutigoity: "La crisis gastronómica en Mendoza es real, pero las crisis también son grandes oportunidades"

Tener un restaurante en Argentina ya es, por sí solo, un acto de osadía. Hacerlo en Mendoza en medio de una crisis que golpea a la gastronomía y el turismo, lo transforma en una declaración de principios. Eso fue lo que hicieron María Urrutigoity, Paz Bombal y Mariana Martínez con Urrutigoity Cocina , un espacio que no se resigna ante la coyuntura, sino que se fortalece desde una identidad de ofrecer una propuesta gastronómica con sentido, valor y compromiso.

Uno de los pilares de la propuesta de Urrutigoity Cocina es la idea de “cocina global” , técnicas e influencias de distintos rincones del mundo, pero aplicadas a productos locales, con foco en lo estacional y en el potencial de cada ingrediente. Lejos de copiar recetas, María elige reinterpretarlas desde lo propio: “Vamos cambiando el menú de manera estacional, pero lo vamos haciendo plato por plato. No cambia todo junto. Vamos creando de a uno, inspirándonos en productos y en algunas técnicas del mundo que me encantan”.

El menú no sigue una lógica de moda ni responde a tendencias, sino que nace de un diálogo sensible entre territorio y cocina. “Sobre todo, nos preguntamos cómo potenciar los productos con los que trabajamos”, explica María Urrutigoity. El ahumado, por ejemplo, es una técnica que incorporaron en su cocina: “Tenemos un ahumador, entonces las carnes las ahumamos en astillas de manzano”.

Este tipo de elecciones técnicas buscan mejorar el sabor y construir una narrativa sensorial que también tenga coherencia con el concepto de alimentación consciente. “ Trabajamos mucho para potenciar el sabor de cada uno de los ingredientes que usamos ”, dice, insistiendo en la importancia de dar valor real a la materia prima. Lo local no es solo una elección logística o de cercanía, sino una forma de posicionamiento: cocinar desde Mendoza para el mundo, sin perder la raíz.

Comer para fortalecerse: otra forma de entender la alimentación

Más allá de los sabores, el restaurante propone una mirada diferente sobre el acto de alimentarse. No se trata solo de saciar el hambre ni de disfrutar una experiencia sensorial, sino de entender cómo lo que comemos impacta en nuestro cuerpo y en nuestra vida diaria. Esa fue una transformación que María vivió en carne propia. “Todos mis primeros años por ahí no tenían una conciencia alimentaria. Sí le daba valor a la calidad de los ingredientes, pero no evaluaba qué repercusión tenía aquello que comía en mí”, confiesa.