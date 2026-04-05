Sabores del Perú y raíces argentinas en la gastronomía contemporánea: "Buscamos el umami en cada plato"

La gastronomía de Perú gana cada vez más protagonismo a nivel internacional por su diversidad, su historia y su capacidad de integrar culturas. En ese escenario, su vínculo con los vinos de Argentina se vuelve cada vez más fuerte, generando experiencias que combinan tradición y nuevas miradas culinarias.

Desde Guarda14 hablamos con el chef peruano Roberto Boyle , quien adelantó los detalles del ciclo Destino Perú – Cocina de Autor , que se realizará el viernes 10 y sábado 11 de abril en Hilton Mendoza . Boyle, junto a Eduardo Fujihara y Roberto Montenegro , de Concepto Placer, presentará cenas exclusivas con un menú por pasos que une platos tradicionales peruanos, carnes, cocina nikkei y vinos mendocinos, ofreciendo una experiencia gastronómica completa y única.

La gastronomía de Perú se destaca a nivel mundial por su construcción histórica y su fuerte vínculo con el territorio. Según la información de la web de turismo de este país, “ la gastronomía en Perú es única por tres factores: su historia, el aporte de otras culturas, y las condiciones medioambientales para la germinación de insumos locales ”.

La cocina peruana varía según el territorio. En la costa predominan los pescados y mariscos; en la sierra, los tubérculos, granos y carnes; y en la selva, los ingredientes amazónicos. Esta diversidad hace que los ingredientes, las técnicas y los sabores estén profundamente ligados al entorno natural, y que cada zona desarrolle una identidad culinaria propia.

Uno de los rasgos más distintivos de la gastronomía peruana es su capacidad de integrar influencias externas sin perder identidad. Desde www.peru.travel explican que “ esta gastronomía nacional también goza de aportes culturales de otras partes del mundo, donde destacan la inmigración española, africana, china, japonesa e italiana ”.

Esta fusión se traduce en platos emblemáticos que hoy tienen reconocimiento internacional, donde conviven técnicas asiáticas, ingredientes americanos y tradiciones europeas. Preparaciones como tiraditos, anticuchos, picarones o arroz chaufa son ejemplos concretos de esta mezcla cultural que define a la cocina peruana.

El chef Roberto Boyle lo resume con claridad al afirmar: “La cocina peruana tiene influencia del mundo. Hay una influencia china, hay una influencia japonesa importante, influencia de los esclavos que llegaron en la época de la colonia”. Y agrega: “la cocina peruana se identifica por la fusión de diferentes culturas”.

Sabores, productos y técnicas: qué hace única a la gastronomía de Perú

La identidad de la gastronomía de Perú también se construye a partir de sus productos y sabores distintivos. El uso de ingredientes autóctonos es fundamental, especialmente los ajíes, las papas y los granos, que aportan variedad y profundidad a cada preparación.

En este sentido, Roberto Boyle explica: “se basa principalmente en los ajíes, en los diferentes tipos de ají, en las 3500 variedades de papa, maíz, los granos, el cilantro, el culantro”, lo que evidencia la diversidad de insumos que caracterizan esta cocina.

A esto se suma la integración de técnicas de distintas partes del mundo. “Es un mix de sabores, de insumos que se van mezclando con las técnicas de las diferentes cocinas del mundo. Eso hace que la cocina peruana sea tan rica”, afirma Boyle. Incluso, destaca el concepto de umami como eje central: “yo creo que la cocina peruana lo tiene permanente por la combinación de sabores”.

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“Mi familia, por parte de madre, son argentinos, entonces tengo la tradición del asado y las carnes”, cuenta el chef, quien incorpora esa herencia en su forma de cocinar. “Me gusta mezclar en mi cocina los sabores peruanos con estilos de comida rioplatense, argentina, con los fuegos”, agrega.

Además, Boyle explica cómo integra estas técnicas en sus restaurantes: “Lo que me permite hacer en Rubens Restaurante, que es mi tenedor de cinco tenedores, es haber captado sabores sudamericanos, europeos, caribeños, asiáticos, africanos y traerlos a mi cocina sin límites, sin parámetros, simplemente jugando a sabores, aromas y sensaciones, y a veces utilizando productos que están subvalorados y los repotencio para darles peso en la alta cocina”.

Vinos de Argentina en Perú: historia, llegada y protagonismo en la mesa

El vínculo entre Perú y los vinos de Argentina tiene un recorrido que comenzó a consolidarse hacia fines del siglo XX. Boyle recuerda que “uno de los primeros vinos argentinos que entró a Perú fue un Navarro Correas”, marcando un hito en la apertura del mercado y el cambio en los hábitos de consumo.

Con el paso del tiempo, la presencia de etiquetas argentinas creció de manera sostenida. “Cuando se abre el comercio en Perú, lo primero que volteamos a mirar fueron los vinos en Argentina”, explica el chef.

Hoy, el protagonismo es claro: “el cabernet, el malbec, son vinos que, sin dudar, el peruano los pide y los pone en la mesa”. Incluso, en un contexto de mayor oferta internacional, Boyle remarca que “en la mesa siguen predominando las botellas y las etiquetas de vino argentino”.

Maridaje entre gastronomía peruana y vinos argentinos: una experiencia que llega a Mendoza

La relación entre la gastronomía de Perú y los vinos de Argentina encuentra en Mendoza un nuevo punto de encuentro. Desde Guarda14 dialogamos con el chef peruano Roberto Boyle, quien será parte del ciclo “Destino Perú – Cocina de Autor”, junto a Eduardo Fujihara y Roberto Montenegro la próxima semana en el Hotel Hilton.

Lalo Eduardo “Lalo” Fujihara, chef ejecutivo del restaurante Hanzo, destaca que la gastronomía peruana mezcla culturas como la alemana, china, italiana y japonesa, y resalta el cuidado y tratamiento del pescado que aportan los japoneses.

Sobre esta propuesta, Boyle explicó: “es una manera de acercar los sabores del Perú a Mendoza y, al mismo tiempo, vincular al mundo gastronómico con la comida peruana alrededor del vino argentino”, destacando el valor de este tipo de experiencias que combinan culturas y productos.

El evento se realizará el 10 y 11 de abril y propone un menú por pasos que integrará técnicas peruanas con productos locales, carnes a la parrilla y maridaje con etiquetas mendocinas. El evento contará con vinos de Ernesto Catena y Sin Reglas, que acompañarán el menú y el enfoque de la propuesta. “tiene mucho que ver con lo que buscamos”, señaló Boyle, en relación a una experiencia donde la combinación entre cocina y vino apunta a correrse de lo tradicional. El chef anticipó: “la gente se va a encontrar con un mundo de sabores que pocas veces se ven en una cena maridaje”.