Tierra Malbec: un premiado corto que celebra el vino argentino

El vino es uno de los símbolos más reconocidos de Argentina , y dentro de ellos, el Malbec se destaca como emblema de identidad nacional, orgullo de la vitivinicultura mendocina y referente internacional de calidad.

Su historia atraviesa migraciones, trabajo colectivo y tradiciones que se consolidaron con el tiempo, convirtiéndose en un patrimonio cultural que trasciende generaciones. Tierra Malbec , el corto dirigido por Mercedes Córdova y producido ejecutivamente por Marcelo Ortega, gestiona de Filmandes, explora precisamente esa historia, reconstruyendo el recorrido de la cepa y el vínculo profundo entre el vino, la tierra y quienes lo producen.

El Concurso PODA Cortos del Vino 2024 , impulsado por el Ministerio de Producción a través de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Mendoza Film Commission y el Fondo Vitivinícola Mendoza, buscó destacar producciones audiovisuales que pongan en valor el vino como motor cultural y económico de la provincia. Esta iniciativa promueve la creatividad de cineastas locales y la valorización de la vitivinicultura argentina.

Tierra Malbec se destacó por su mirada autoral, combinando investigación histórica, testimonios de especialistas y material de archivo que reconstruye la trayectoria del Malbec desde sus orígenes hasta su consolidación en Mendoza y en el mundo.

- Elegí el Malbec porque, tras trabajar en otros documentales culinarios como Masa Madre, descubrí que esta cepa tiene una historia poco conocida pero épica. Habla de migraciones, segundas oportunidades y resiliencia. Los campesinos la eligieron por su rendimiento, generando una especie de revolución anónima que permitió que el Malbec se consolidara en Argentina y luego en el mundo. La historia incluye aspectos históricos fascinantes, como la pérdida de popularidad de los vinos de Cahors frente a Burdeos y el resurgir de esta cepa al otro lado del Atlántico, hasta llegar a Mendoza.

- ¿Qué representa el Malbec para vos y para la cultura argentina?

- El Malbec representa el potencial de Argentina: la tierra fértil, el trabajo colectivo y la calidad de un producto que se exporta y se consume globalmente. Refleja cómo transformar los frutos de la tierra con dedicación, cultura y perfeccionamiento. También evidencia la capacidad de los argentinos para organizarse, trabajar en conjunto y producir algo que trascienda fronteras, convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional.

- ¿Cómo trasladaste tu mirada sociológica y antropológica al corto?

- Mi mirada permitió enfocarme en los migrantes que llegaron a Cuyo, en cómo se desarrolló la viticultura y en la elección del Malbec frente a otras uvas. La intención fue mostrar la historia social que rodea a la cepa, dejando de lado un enfoque centrado en vendimias o características técnicas de la uva. Los alimentos funcionan como vehículos culturales universales: todos comemos, todos cocinamos y, al analizar cómo se producen, surgen historias colectivas que reflejan la sociedad.

- ¿Qué desafíos enfrentaste al mostrar la historia del Malbec en pantalla?

- Fue un desafío filmar con presupuestos limitados y en un contexto de desfinanciamiento audiovisual. Coordinar rodajes en el campo, soportar inclemencias climáticas y trabajar con recursos escasos exigió un esfuerzo constante, pero la pasión del equipo permitió concretar el proyecto. Marcelo Ortega, como productor ejecutivo, gestionó logística y recursos para asegurar que cada escena transmitiera la historia del Malbec con precisión y calidad.

- ¿Cómo seleccionaste a los entrevistados y qué buscabas mostrar con ellos?

- La selección surgió de la investigación histórica. Eduardo López aportó la memoria de la vitivinicultura argentina; la familia Zuccardi mostró la pasión por el presente y futuro del Malbec; y Gustavo Catone, Silvina Carbonari, Cristina Pandolfi y Carlos Catania completaron el enfoque académico y técnico. Cada entrevistado refleja la diversidad de roles y generaciones que sostienen a esta cepa y su historia, mostrando la complejidad del trabajo colectivo detrás de la producción vitivinícola.

- ¿Cuál fue el momento más destacado o sorprendente durante la filmación?

- El momento más destacado y sorprendente fue bajar y probar esos vinos antiguos en la bodega López, algunos de casi 80 años. Estar en ese lugar, en la cava de guarda, me parecía muy emocionante, casi como estar en Disney. Hacer este corto y dedicarme a estos temas es algo que disfruto profundamente. Ir a filmar a Mendoza siempre me parece un gran plan: cuentan con grandes técnicos y talentos en todas las áreas, y además, cuando terminan de filmar, se come bien y se toma mejor. Ir a filmar a la bodega fue, para mí, un privilegio; hago lo que realmente me gusta.

Donde realmente sentí una sensación de “wow, qué suerte tengo en la vida”, fue cuando filmamos la escena en la cava de Eduardo López con su enólogo. Ver todas esas botellas y escuchar todas esas historias fue emocionante. Además, la moza que atiende allí tiene una presencia genuina y fresca; al hablar de la historia de su familia transmite emociones que se sienten frente a la cámara.

- ¿Qué mensaje querés que los espectadores se lleven después de ver Tierra Malbec?

- Me gustaría invitar a la gente a reflexionar mientras se toma un vino, abrir un Malbec, juntarse con alguien, ver el corto y charlar sobre lo que muestra. Creo que cierta generación, como la mía, creció con el Malbec y lo da por sentado, como si siempre hubiera estado ahí. Sin embargo, hay toda una historia detrás: trabajo mancomunado de campesinos, bodegueros, enólogos y del sector público, acuerdos entre distintas entidades para posicionar el Malbec en el mundo. Este trabajo es relativamente reciente y conocerlo permite valorarlo.

Un relato audiovisual profundo y cercano

Tierra Malbec combina historia, cultura y antropología en un relato audiovisual profundo y cercano. La elección de entrevistados refleja la intención de mostrar la pluralidad de voces que construyen la historia del Malbec, desde campesinos y enólogos hasta historiadores y académicos.

Una cuestión clave del corto es el material de archivo, que funcionó como soporte audiovisual fundamental para reconstruir la historia de la cepa. El trabajo de Sergio Sánchez y su colectivo Proyectos Celuloides fue importante, rescataron y digitalizaron cintas de archivos familiares, institucionales y de bodegas, preservando el patrimonio audiovisual de Mendoza.

Además, se contó con contribuciones del Museo del Cine, del Archivo General de la Nación y de programas de cable como Vinos y Placeres y Pasión por el Vino, cuyos realizadores documentaron durante más de una década el trabajo de cientos de bodegas. Este material permitió poner en escena una memoria colectiva que enriquece el relato y garantiza su valor histórico y cultural.

La mirada autoral de Córdova convierte cada escena en un testimonio cultural, la interacción entre tradición y modernidad, entre la tierra y quienes la trabajan, y la relevancia de conservar la memoria audiovisual.

Quienes quieran ver el corto lo pueden hacer por Vimeo o de forma presencial en Ciclo "Most al Sur" Cine del Vino 2025 que se hace en La Enoteca por $2.500.