Cinzano y Grupo Peñaflor sellan alianza: qué significa para el vermut en Argentina

El Grupo Peñaflor asumirá desde el 1° de julio de 2026 la distribución de Cinzano en Argentina, tras un acuerdo estratégico con Gruppo Caffo 1915. La decisión se inscribe en una nueva etapa para la marca italiana luego de su reciente cambio de propiedad.

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El país ocupa un rol central en la estrategia global de Cinzano, ya que concentra su principal mercado mundial. La operación se da en un contexto de transformación del consumo de bebidas y reposicionamiento de marcas históricas en la categoría del vermut .

El entendimiento entre Grupo Peñaflor y Gruppo Caffo 1915 establece una alianza estratégica para la gestión de la distribución de Cinzano en Argentina, consolidando a la compañía local como actor clave en el principal mercado global de la marca.

En este marco, Lucas Pérez Averastegui, Director General para el Cono Sur de Grupo Peñaflor, afirmó: “ Para la Argentina, Cinzano es mucho más que una marca ”. Además, remarcó que “ nuestro país representa su principal mercado a nivel mundial y es el vermut más elegido por los consumidores locales, con cuotas de mercado cercanas al 70% ”, subrayando la relevancia del producto dentro del consumo interno.

Desde Italia, el director general de Gruppo Caffo 1915, Nuccio Caffo, sostuvo: “ Estamos felices por este acuerdo de asociación con el Grupo Peñaflor, con el cual escribiremos juntos una nueva e importante página de la historia de Cinzano ”. También señaló que la alianza permitirá potenciar el desarrollo de la marca en su mercado más importante.

El impacto inmediato del acuerdo se centra en la consolidación del canal de distribución, asegurando continuidad operativa y fortaleciendo la presencia de Cinzano en todo el territorio argentino. A mediano plazo, la estrategia apunta a mejorar la eficiencia comercial, ampliar la cobertura y sostener el liderazgo de la marca en la categoría vermut.

Mercado del vermut y proyección de Cinzano en Argentina

La llegada de Grupo Peñaflor como responsable de la distribución de Cinzano refuerza el posicionamiento de la marca en un mercado donde el vermut tiene una fuerte tradición cultural y un consumo masivo sostenido.

En primer lugar, se espera una mayor estabilidad en el abastecimiento y una expansión de la capilaridad comercial en todo el país. En segundo término, el acuerdo abre la posibilidad de impulsar acciones de marketing más integradas, orientadas a reforzar la presencia de Cinzano en el ritual del aperitivo y en nuevos públicos consumidores.

A nivel estratégico, la operación también fortalece la posición de Grupo Peñaflor dentro del negocio de bebidas, al sumar una marca internacional de alto volumen dentro de su red de distribución. Para Gruppo Caffo 1915, en paralelo, la alianza representa un paso clave en su expansión global, utilizando a Argentina como plataforma central para el desarrollo de Cinzano.