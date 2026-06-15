Quién es el mendocino reconocido por Tim Atkin como "Enólogo del Año" en el Argentina Special Report 2026

Un referente del vino argentino recibió una distinción internacional que destaca su trayectoria y su trabajo en una bodega mendocina.

El reconocimiento fue otorgado en el marco de un informe especializado sobre la industria vitivinícola argentina.

El crítico y Master of Wine Tim Atkin distinguió al enólogo mendocino Pablo Cúneo, director de Enología de Luigi Bosca, como Enólogo del Año 2026 en el marco de su Argentina Special Report 2026. El reconocimiento destaca su rol en la evolución reciente de la bodega y su aporte al desarrollo de vinos que expresan el carácter de los principales terroirs argentinos.

La distinción pone el foco en una trayectoria de casi tres décadas en la industria vitivinícola y en una etapa de fuerte consolidación profesional dentro de una de las bodegas más reconocidas del país. Desde su rol actual, Cúneo lidera la estrategia enológica y la elaboración de los vinos de la firma mendocina.

El reconocimiento de Tim Atkin a Pablo Cúneo y la transformación de Luigi Bosca El anuncio de Tim Atkin estuvo acompañado por una definición contundente sobre el trabajo del enólogo mendocino dentro de la bodega. El crítico afirmó: “La transformación que ha logrado en los vinos de Luigi Bosca es notable. Creo que lo más difícil en una bodega es tomar algo que ya tiene éxito y mejorar sus vinos, y pienso que él lo ha logrado. Es una figura inspiradora, dirige un buen equipo y es un enólogo brillante”.

Pablo Cúneo, director de Enología de Luigi Bosca (6) La distinción valoró la evolución profesional y el liderazgo dentro de una bodega de Mendoza. El comentario del Master of Wine no solo destaca la calidad técnica del trabajo de Cúneo, sino también su capacidad de conducción dentro del equipo de enología. Desde 2017, el profesional está al frente de la Dirección de Enología de Luigi Bosca, donde coordina el desarrollo de los vinos y define una estrategia centrada en la expresión precisa de cada origen.

En ese sentido, la filosofía de trabajo de la bodega se apoya en la búsqueda de identidad territorial. Cada etiqueta es pensada para reflejar el carácter del lugar de donde proviene la uva, con un estilo que busca equilibrio entre tradición e innovación. Este enfoque ha sido uno de los puntos valorados por Atkin al momento de otorgar la distinción.