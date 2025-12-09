  • Portada
  • Noticias
  • Aprendiendo
  • Experiencias
  • Tienda de Vinos
    9 de diciembre de 2025 - 13:43

    Quién es el nuevo CEO de Bodega Rutini

    Nueva etapa en Bodega Rutini con una apuesta firme por la expansión internacional, la innovación y el fortalecimiento del legado de la histórica casa mendocina.

    Bodega Rutini&nbsp;

    Bodega Rutini 

    Foto:

    Por Redacción

    Bodega Rutini abrió una nueva etapa en su historia con el nombramiento de Santiago Ribisich como CEO, una decisión estratégica que busca impulsar el crecimiento internacional de la marca. La bodega mendocina, con más de un siglo de trayectoria, apuesta a reforzar su presencia global sin perder la identidad que la consolidó como referente del vino argentino.

    Leé además

    Adrián Toledo explica cómo la precisión en cada etapa define el perfil del vino.

    Adrián Toledo: "La ventana de cosecha es cada vez más chica, por lo que buscamos una precisión extrema"

    Por Melisa Sbrocco
    El nuevo Cabernet Franc 2022 refleja la identidad del terroir de Atamisque en Mendoza.

    Atamisque presenta un nuevo Cabernet Franc: el vino de Mendoza que potencia la identidad del terroir

    Por Redacción

    Instalada en Mendoza desde 1885, Rutini combina tradición, innovación y un fuerte compromiso con la calidad. La llegada de Ribisich apunta a profundizar ese camino y proyectar a la bodega hacia nuevos mercados.

    El rol de Santiago Ribisich al frente de Bodega Rutini

    La designación de Santiago Ribisich como CEO coloca al ejecutivo al frente de una etapa clave para Rutini, en la que trabajará estrechamente con el equipo enológico liderado por Mariano Di Paola y Juan Pablo Murgia. Desde su llegada, el nuevo directivo se propuso consolidar el prestigio global de la bodega mediante una estrategia enfocada en expansión, calidad e innovación.

    Santiago Ribisich Rutini Wines

    Ribisich expresó con claridad su mirada sobre el desafío al afirmar: “Es un honor asumir este desafío en una bodega emblemática, con una marca ícono y un equipo de gran trayectoria. Rutini tiene todo para seguir proyectándose en el mundo con vinos de calidad internacional, arraigados a un patrimonio único en Mendoza”.

    Su experiencia previa, desde su inicio en el Grupo Pérez Companc hasta su liderazgo en Bodega Trivento, Grupo Avinea y Antigal Winery & Estates, aporta una visión formada en gestión, estrategia y desarrollo de mercados. Con Ribisich al mando, la empresa busca afianzar vínculos comerciales, fortalecer su identidad en el exterior y seguir elevando la calidad de sus vinos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La ceremonia en Antigua reunió a referentes de toda la región.

    Latin America's 50 Best Restaurants: cuál es el mendocino y cuántos argentinos entraron al ranking 2025

    Por Redacción
    bodega de mendoza lanza concurso de fotografia inspirado en maximo arias

    Bodega de Mendoza lanza concurso de fotografía inspirado en Máximo Arias

    Por Redacción
    Andrés Lafarge fue electo presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers hasta 2028.

    Un mendocino asume la conducción de la Asociación Argentina de Sommeliers por primera vez

    Por Redacción
    Angelina Yañez trabaja desde hace más de 18 años en la elaboración de vinos en Mendoza.

    Angelina Yañez: "Intervenir lo justo y necesario para que el terroir se exprese con libertad"

    Por Melisa Sbrocco