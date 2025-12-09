Quién es el nuevo CEO de Bodega Rutini

Nueva etapa en Bodega Rutini con una apuesta firme por la expansión internacional, la innovación y el fortalecimiento del legado de la histórica casa mendocina.

Bodega Rutini abrió una nueva etapa en su historia con el nombramiento de Santiago Ribisich como CEO, una decisión estratégica que busca impulsar el crecimiento internacional de la marca. La bodega mendocina, con más de un siglo de trayectoria, apuesta a reforzar su presencia global sin perder la identidad que la consolidó como referente del vino argentino.

Instalada en Mendoza desde 1885, Rutini combina tradición, innovación y un fuerte compromiso con la calidad. La llegada de Ribisich apunta a profundizar ese camino y proyectar a la bodega hacia nuevos mercados.

El rol de Santiago Ribisich al frente de Bodega Rutini La designación de Santiago Ribisich como CEO coloca al ejecutivo al frente de una etapa clave para Rutini, en la que trabajará estrechamente con el equipo enológico liderado por Mariano Di Paola y Juan Pablo Murgia. Desde su llegada, el nuevo directivo se propuso consolidar el prestigio global de la bodega mediante una estrategia enfocada en expansión, calidad e innovación.

Santiago Ribisich Rutini Wines Ribisich expresó con claridad su mirada sobre el desafío al afirmar: “Es un honor asumir este desafío en una bodega emblemática, con una marca ícono y un equipo de gran trayectoria. Rutini tiene todo para seguir proyectándose en el mundo con vinos de calidad internacional, arraigados a un patrimonio único en Mendoza”.