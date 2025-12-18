Yoga por los Caminos del Vino llega a Antigal con una experiencia de bienestar entre viñedos

En busca de renovar energía, calmar la mente y movilizar el cuerpo en contacto con la naturaleza, Yoga por los Caminos del Vino ofrecerá un nuevo encuentro este sábado 20 de diciembre en Antigal Winer y, una de las bodegas emblemáticas de Maipú.

Desde las 10 de la mañana, amantes del turismo enológico y seguidores de la disciplina tendrán la oportunidad de elevar su espíritu, conectar con el presente y mover sus cuerpos al ritmo de mantras, a través de posturas de yoga y ejercicios de respiración , orientados a alcanzar un estado de calma, plenitud y expansión de la consciencia, en pleno paisaje de viñedos.

La práctica será guiada por Alejandra Navarría, profesora de Yoga Integral y Hata Vinyasa Yoga , y creadora de esta experiencia wellness que recorre distintas bodegas mendocinas integrando bienestar, vino y entorno natural.

Finalizada la actividad, los participantes compartirán un brindis que incluirá la degustación de una variedad de empanadas acompañadas por vinos de la bodega, en el restaurante Antigal Authentic Flavors, como cierre de la propuesta sensorial.

Los orígenes de la bodega Antigal se remontan a 1897, en la localidad de Russell, Maipú. Adquirida y renovada por la familia chilena Cartoni a comienzos de los años 2000, hoy representa una fusión entre tradición y modernidad, combinando su arquitectura histórica de principios del siglo XX con tecnología de última generación para la elaboración de vinos de alta gama provenientes de viñedos del Valle de Uco.

Los cupos para la práctica son limitados y el valor de la experiencia es de $38.000 por persona.

Durante 2024, el circuito de Yoga por los Caminos del Vino ya recorrió escenarios como Chandon, Terrazas de los Andes, Pascual Toso, Claroscuro, Vila, Viamonte Winery, Finca Iral, Kaiken Wines, Penedó Borges, Antucura Tandem Wine Hotel, Mil Suelos, Galdea Bistró en Casa La Galeana, Renacer, Casarena, Sur de los Andes, Santa Julia y Entre Cielos Wine & Wellness Hotel.

Una experiencia enoturística de bienestar

Yoga por los Caminos del Vino es un producto enoturístico que desde 2018 propone experiencias de bienestar en jardines, terrazas y viñedos de bodegas y wine lodges de Mendoza.

La práctica comienza con una inducción inicial al silencio y el aquietamiento de la mente; continúa con pranayamas (ejercicios de control de la respiración); sigue con un trabajo dinámico de asanas (correlación de posturas de yoga) y concluye con una relajación final con meditación guiada, una vez trabajado el cuerpo y activado el prana (la energía vital).

Los viñedos que rodean la bodega enmarcaron la práctica de yoga en Antigal

Tras esta vivencia holística, los asistentes disfrutan de un brindis con vinos y gastronomía ofrecida por cada bodega, recorren las instalaciones y tienen la posibilidad de conocer en profundidad cada espacio, dialogando con sus responsables. Además, acceden a la compra de vinos a valores promocionales.

Yoga por los Caminos del Vino cuenta con el auspicio del Gobierno de Mendoza, Bodegas de Argentina, Wine in Moderation, Caminosdelvino.org y Fondo Vitivinícola Mendoza.

Informes y reservas: +54 9 261 508 5438.