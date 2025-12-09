"Alta Gama, Garden Edition": la experiencia que deslumbró en el Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton

La nueva edición de “Alta Gama, Garden Edition ” reunió a mendocinos y turistas en el jardín del "Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton", donde Grupo Huentala presentó una experiencia pensada para destacar los espumantes, blancos y rosados de 22 bodegas referentes. Más de 200 asistentes recorrieron los stands, degustaron etiquetas icónicas y disfrutaron de la gastronomía especialmente diseñada para la ocasión.

Atamisque presenta un nuevo Cabernet Franc: el vino de Mendoza que potencia la identidad del terroir

Adrián Toledo: "La ventana de cosecha es cada vez más chica, por lo que buscamos una precisión extrema"

La feria reforzó el espíritu que da identidad a Alta Gama, abrir espacios donde el público pueda conectarse con el vino desde la curiosidad, el disfrute y el intercambio directo con sus protagonistas.

Participaron con sus stands: Alta Vista, Antigal, Bressia, Chandon, Corazón del Sol, Cruzat, Finca Forconesi, Finca La Anita, Finca La Celia, Grazie Mille, Huentala Wines, Nani Di Paola, Otronia, Riccitelli, Sur de los Andes, Tapiz, Viña Artesano, Viña Las Perdices, Wapisa, Xumek, Zolo y Zuccardi.

“Esta edición especial de Alta Gama nos dejó una satisfacción enorme” expresó Ariel Pérez, gerente general de Sheraton Mendoza Hotel y Cosmo Casino , y representante comercial de Grupo Huentala. “Fue una noche en la que el público realmente se apropió del Garden, de los vinos y del clima de celebración. Ver a tantas personas curiosas, preguntando, probando y volviendo a probar, nos confirma que hay una nueva energía en torno a los blancos, rosados y espumantes”, agregó Pérez.

“ Para nosotros, como Grupo Huentala, es un orgullo ser anfitriones del vino . Este es el camino que queremos seguir: encuentros donde la gente se sorprenda, disfrute y sienta que Mendoza tiene siempre algo nuevo para ofrecer”, concluyó.

Alta Gama nació como una iniciativa de Sheraton Mendoza Hotel y se consolidó a lo largo de diez ediciones como una de las ferias más esperadas por amantes del vino, sommeliers, empresarios y público local. Este año, bajo la organización de Grupo Huentala, el encuentro tuvo su versión especial en formato “garden” e incluyó stands de experiencias, espacios de networking y la gastronomía de La Cabrera (Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton), La Tavolata Ristorante (Huentala Hotel) y Acequias Restaurant (Sheraton Mendoza Hotel).

Como bodega anfitriona, Huentala Wines ofreció visitas guiadas a su bodega urbana, donde el público recorrió las instalaciones y conoció, de la mano de los enólogos, el proceso de vinificación desde adentro.

Atención fans de la comida italiana: Por entradas agotadas, Trevi tendrá su segunda noche de homenaje en La Tavolata Ristorante

Ante la gran demanda de reservas que agotaron entradas para la cena del 6 de diciembre en homenaje a Trevi, histórico restaurante de comida italiana que cautivó al público mendocino durante más de 50 años, La Tavolata Ristorante decidió agregar una nueva fecha para el sábado siguiente, 13 de diciembre, para quienes se quedaron afuera de la primera experiencia o quieran volver a disfrutarla.

De la mano de Federico y Antonio Di Caro, Trevi dejó huella de sabores a varias generaciones de mendocinos con su auténtica cocina italiana y su calidez tan característica.

“Estamos más que agradecidos por la increíble respuesta del público que hizo posible un evento sold out“ expresó Juan Calós, chef ejecutivo de La Tavolata Ristorante, quien extendió su agradecimiento “a la generosidad de la Familia Trevi, que nos abrió las puertas con total desprendimiento para rendir homenaje a un restaurante tan emblemático”.

“Serán dos noches únicas en La Tavolata, donde se respirarán los aromas de la familia, el reencuentro y las anécdotas que nos unen” agregó Calós, anticipando momentos inolvidables.

La Tavolata salón 1

A casi una década del cierre de Trevi -el 23 de diciembre de 2016-, La Tavolata Ristorante honrará su legado con recetas emblemáticas y el espíritu que lo convirtió en un ícono. Gracias al contacto con las hijas de sus fundadores, el salón se transformará con decoraciones originales y menús históricos, y contará además con la presencia de dos cocineros de Trevi, quienes colaboraron en la creación de una propuesta que reúne los platos más recordados del restaurante.

Así será el menú de Trevi en La Tavolata Ristorante:

Entrada — Antipasti

Selección de fiambres, quesos, escabeches, conserva y especialidades clásicas italianas como las recordadas aceitunas rellenas.

Primo Piatto — Tallarín Guitarra Primavera

Pasta fresca elaborada al estilo tradicional, salteada con tomate fresco, ajo y albahaca.

Secondo Piatto — Lasaña Trevi

La receta emblemática de Antonio y Federico, preparada con capas de pasta, boloñesa, jamón y mozzarella y su toque secreto.

Dolce — Tiramisú Casero

Clásico postre italiano elaborado con mascarpone, café y cacao.

Incluye bebida sin alcohol y vino Gran Sombrero de Huentala Wines.

Valor por persona: $55.000.

Con este tributo, La Tavolata Ristorante invita a reencontrarse con las familias que hicieron de Trevi parte de su historia y a presentar a nuevas generaciones la herencia italiana que dejó huella en la cocina mendocina. Una ocasión para volver a disfrutar de un clásico, revivir anécdotas y celebrar los buenos momentos.

Cómo participar de la experiencia “Trevi en La Tavolata Ristorante”

Segunda fecha, 13/12: Cupos disponibles.

Reservas al Whatsapp: +54 9 2612 57-6318 / +54 9 2615 09-5541

Dirección: Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza.