    4 de diciembre de 2025 - 13:17

    Latin America's 50 Best Restaurants: cuál es el mendocino y cuántos argentinos entraron al ranking 2025

    Argentina volvió a destacarse en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, con 13 espacios en el ranking y presencia mendocina a través de Azafrán.

    La ceremonia en Antigua reunió a referentes de toda la región.

    Foto:

    Por Redacción

    La edición 2025 de Latin America’s 50 Best Restaurants volvió a ubicar a la gastronomía argentina entre las más destacadas del continente. La ceremonia celebrada en Antigua, Guatemala, mostró una vez más el peso de los proyectos locales dentro del panorama regional.

    Uno de los interrogantes más buscados gira en torno a cuál es el restaurante mendocino presente este año y cuántos argentinos entraron al ranking. Las nuevas posiciones permiten dimensionar el alcance de la cocina nacional en esta edición.

    Cómo quedó Argentina en los Latin America's 50 Best Restaurants 2025

    La organización remarcó que esta 14ª edición se realizó “por primera vez en Guatemala” en alianza con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), con el fin de “consolidar a Antigua como un nuevo destino gastronómico dentro de Latinoamérica”.

    El gran exponente argentino volvió a ser Don Julio, presentado como “Mejor restaurante de Argentina” y ubicado en el tercer puesto general. Bajo la conducción del chef ejecutivo Guido Tassi, el proyecto mantiene una identidad construida sobre carnes de finca propia, maduraciones cuidadas y una filosofía de agricultura regenerativa que lo sostiene como uno de los lugares más influyentes de la escena regional.

    imgi_21_ADKq_NaMPQeMIFLOpztnBSW8pXXemzgdKmUWAqXgpeTP3cYUCOX6cXchKgrzT45Xzwm8Tj915Kyd4G

    Cuál es el restaurante mendocino y cuántos argentinos entraron al ranking

    El representante mendocino de esta edición fue Azafrán, que quedó ubicado en el puesto 97 dentro del tramo 51–100. Su inclusión vuelve a colocar a Mendoza dentro del mapa gastronómico latinoamericano más relevante.

    En total, trece restaurantes argentinos ingresaron al ranking 2025, distribuidos de la siguiente forma:

    Dentro del Top 50:

    • Don Julio (Buenos Aires) – Puesto 3

    • Niño Gordo (Buenos Aires) – Puesto 21

    • El Preferido de Palermo (Buenos Aires) – Puesto 24

    • El Mercado – Faena (Buenos Aires) – Puesto 27 (New Entry)

    • Aramburu (Buenos Aires) – Puesto 35

    • Trescha (Buenos Aires) – Puesto 36

    • Crizia (Buenos Aires) – Puesto 40

    • Julia (Buenos Aires) – Puesto 50

    Dentro del Top 51–100:

    • Ness (Buenos Aires) – Puesto 64

    • Mishiguene (Buenos Aires) – Puesto 69

    • Gran Dabbang (Buenos Aires) – Puesto 70

    • Alo’s (Buenos Aires) – Puesto 77

    • El Papagayo (Córdoba) – Puesto 78

    • Azafrán (Mendoza) – Puesto 97

